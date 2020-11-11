Hyundai Motor Group выбирает информационно-развлекательную платформу NVIDIA DRIVE на базе искусственного интеллекта для всех будущих моделей Hyundai, Kia и Genesis
9 ноября 2020 NVIDIA и Hyundai Motor Group объявили о том, что начиная с 2022 года вся линейка автомобилей Hyundai, Kia и Genesis будет стандартно оснащаться бортовыми информационно-развлекательными системами (IVI) на базе платформы NVIDIA DRIVE™. Все автомобили, от начального уровня до премиум-класса, будут иметь богатый программно определяемый пользовательский интерфейс с искусственным интеллектом, который будет постоянно обновляться.
Недавние прорывы в области искусственного интеллекта и ускоренных вычислений открыли двери для легковых и грузовых автомобилей следующего поколения, когда новые характеристики, возможности и функции повышенной безопасностью могут добавляться и после покупки автомобиля. Благодаря централизованной программно определяемой вычислительной архитектуре автомобили будущего смогут постоянно обновлять функции искусственного интеллекта.
Для Hyundai Motor Group использование высокопроизводительной и энергоэффективной платформы NVIDIA DRIVE в качестве стандарта для будущих моделей позволяет постоянно улучшать пользовательские возможности на базе ИИ в автомобиле. NVIDIA DRIVE включает в себя программно-аппаратный стек, наделяющий IVI-системы Hyundai, Kia и Genesis аудио, видео, навигационными возможностями, связью и сервисами на базе ИИ для подключенных автомобилей.
Пол Чу (Paul Choo), старший вице-президент подразделения технологий электроники Hyundai Motor Group, сказал: «В Hyundai Motor Group мы стремимся обеспечивать высокую ценность, безопасность, функциональность и удовольствие от автомобиля на протяжении всего срока его службы. Платформа NVIDIA DRIVE уже проверена в деле - она масштабируема, энергоэффективна и обладает производительностью, необходимой для поддержки нашего нового поколения программно-определяемых транспортных средств».
Hyundai Motor Group сотрудничает с NVIDIA с 2015 года, когда модели Genesis GV80 и G80 получили современную систему IVI на базе NVIDIA DRIVE. Компании также совместно работают над усовершенствованной цифровой приборной панелью, выход которой намечен на конец 2021 года. Сегодняшний анонс расширяет сотрудничество с Hyundai Motor Group и внедряет платформу NVIDIA DRIVE во весь парк транспортных средств, что свидетельствует о стремлении автопроизводителя интегрировать возможности для поддержки будущих приложений и функций.
«NVIDIA добавила функциональность потребительской электроники и богатый графический пользовательский интерфейс в информационно-развлекательные системы более десяти лет назад, - сказал Али Кани (Ali Kani), вице-президент NVIDIA по автономным транспортным средствам. - Теперь мы снова меняем эти системы, теперь уже с помощью искусственного интеллекта, и помогаем Hyundai Motor Group повышать безопасность, ценность и удовлетворенность клиентов на протяжении всего срока службы автомобиля».
Добавление операционной системы подключенного автомобиля
NVIDIA поможет Hyundai Motor Group развернуть новую операционную систему для подключенных автомобилей (ccOS) в будущих моделях. Новая ОС ccOS, разработанная Hyundai Motor Group, объединит большой объем данных, генерируемых автомобилем с его сетью датчиков и внешними подключенными автомобильными центрами обработки данных, чтобы обеспечить более приятные и удобные возможности для водителя и пассажиров.
ccOS также включает интегрированную архитектуру для новой платформы обслуживания подключенных автомобилей (ccSP), которая представляет собой открытую платформу, позволяющую широкому кругу партнеров предоставлять соответствующие услуги владельцам. Hyundai Motor Group сообщит более подробную информацию о новых возможностях IVI и ccOS в будущих анонсах автомобилей.
О Hyundai Motor Group
Hyundai Motor Group - глобальная корпорация, которая создала производственно-сбытовую цепочку в автомобилестроении и включает логистику, финансы, ИТ и услуги. В компании работают около 250 000 сотрудников по всему миру. Группа включает автомобильные бренды Hyundai Motor Co., Kia Motors Corp и Genesis. Благодаря творческому подходу, кооперативной работе и желанию преодолеть все трудности мы стремимся создать лучшее будущее для всех. Дополнительную информацию о Hyundai Motor Group смотрите на сайте www.hyundaimotorgroup.com.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила