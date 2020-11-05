В Ситилинк проходит масштабная распродажа
Одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» до 15 ноября проводит акцию «Распродажа» со скидками до 50%. Более 2500 товаров доступны к заказу для физических лиц через сайт компании или терминалы в магазинах сети.
В распродаже участвуют компьютеры, моноблоки, ноутбуки и комплектующие к ним, программное обеспечение, смартфоны и планшеты, телевизоры, игровые консоли, аудиотехника, наушники и гарнитуры, холодильники и морозильные камеры, посудомоечные, стиральные и сушильные машины, микроволновые печи, техника для красоты и здоровья, автомобильная электроника, электроинструмент и садовая техника, а также другие категории товаров по выгодным ценам.
Так, смартфон REALME X3 128Gb в стильном синем цвете уже доступен по цене 29 990 рублей. Восьмиядерный планшет LENOVO Tab M10 TB-X605L, 3Гб, 32GB, 3G, 4G, Android 8.1 можно приобрести всего за 12 990 рублей, а Телевизор DIGMA DM-LED32MQ12, 32"HD READY – за 6 690 рублей. Игровая консоль PLAYSTATION 4, CUH-2208B с 1 ТБ памяти и играми Человек-паук, Horizon Zero Dawn, Gran Turismo Sport сейчас стоит 28 491 рублей.
«Сейчас особенно важно предоставить покупателям возможность приобретать товары по как можно более доступным ценам, – комментирует директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов. – Мы внимательно следим за изменением потребительских предпочтений и стараемся сделать приятные скидки на самые востребованные торговые группы, чтобы каждый мог подобрать для себя необходимую функциональную технику».
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