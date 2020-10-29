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Уникальная акция: официальный сервис-центр ASUS поддерживает своих пользователей во время пандемии

В период пандемии компания ASUS поддерживает своих пользователей и объявляет об уникальной акции по бесплатной доставке в сервис и обратно, скидках на ремонт и бесплатной диагностике для ноутбуков ASUS
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Главное
  • Бесплатная доставка – в сервис и обратно. Акция действует для всех ноутбуков, как находящихся на гарантии, так и для тех, чей срок гарантии истёк.
  • Сроки и место проведения акции: с 20 октября 2020 года по 30 ноября 2020 года. Акция проводится на территории Москвы и Московской области.
  • Дополнительная скидка и бесплатная диагностика – для всех клиентов, оформивших заявку на официальном сайте сервисного центра asus24.ru, действует дополнительная скидка на обслуживание в размере 10%. Также для всех клиентов, оформивших заявку до 21 ноября 2020 года, диагностика ноутбука проводится бесплатно
Москва, Россия, 29 октября 2020 года — Компания ASUS объявляет о старте новой акции, запущенной вместе с официальным сервисным центром ASUS24. В период с 20 октября по 30 ноября 2020 владельцы всех ноутбуков ASUS, находящиеся в Москве или Московской области, не будут платить за доставку своих ноутбуков до сервисного центра и обратно. Акция распространяется на все ноутбуки производства ASUS, купленные на территории Российской Федерации. Акция действует как для ноутбуков с действующей гарантией, так и для тех, чей период гарантийного обслуживания уже завершился.

После оформления заявки на сайте официального сервисного центра за ноутбуком приедет курьер. Он отвезёт ноутбук в сервисный центр и после ремонта бесплатно привезёт его обратно клиенту. Для участия в акции необходимо оставить заявку на официальном сайте сервисного центра asus24.ru.

Компания ASUS заботится о своих клиентах и призывает всех, по возможности, оставаться дома во время пандемии COVID-19. Новая акция позволит владельцам ноутбуков ASUS не выходить из дома, если их ноутбукам понадобится сервисное обслуживание. Ноутбук заберёт курьер и бесплатно вернёт его обратно после ремонта. Также для всех, кто оформит обращение в сервисный центр через сайт, будет действовать скидка в 10% на обслуживание. А тем, кто оформит заявку до 21 ноября 2020 года, будет выполнена бесплатная диагностика ноутбука.
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