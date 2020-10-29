Уникальная акция: официальный сервис-центр ASUS поддерживает своих пользователей во время пандемии
Главное
- Бесплатная доставка – в сервис и обратно. Акция действует для всех ноутбуков, как находящихся на гарантии, так и для тех, чей срок гарантии истёк.
- Сроки и место проведения акции: с 20 октября 2020 года по 30 ноября 2020 года. Акция проводится на территории Москвы и Московской области.
- Дополнительная скидка и бесплатная диагностика – для всех клиентов, оформивших заявку на официальном сайте сервисного центра asus24.ru, действует дополнительная скидка на обслуживание в размере 10%. Также для всех клиентов, оформивших заявку до 21 ноября 2020 года, диагностика ноутбука проводится бесплатно
После оформления заявки на сайте официального сервисного центра за ноутбуком приедет курьер. Он отвезёт ноутбук в сервисный центр и после ремонта бесплатно привезёт его обратно клиенту. Для участия в акции необходимо оставить заявку на официальном сайте сервисного центра asus24.ru.
Компания ASUS заботится о своих клиентах и призывает всех, по возможности, оставаться дома во время пандемии COVID-19. Новая акция позволит владельцам ноутбуков ASUS не выходить из дома, если их ноутбукам понадобится сервисное обслуживание. Ноутбук заберёт курьер и бесплатно вернёт его обратно после ремонта. Также для всех, кто оформит обращение в сервисный центр через сайт, будет действовать скидка в 10% на обслуживание. А тем, кто оформит заявку до 21 ноября 2020 года, будет выполнена бесплатная диагностика ноутбука.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила