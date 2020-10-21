Октябрьский драйвер Studio доступен для загрузки
Новый драйвер Studio включает оптимизации для Adobe Photoshop, Premiere Pro, Premiere Elements, Substance Alchemist, Notch и Daz3D
Наряду с недавними обновлениями Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro и Adobe Premiere Elements для пользователей стали доступны обновления Adobe After Effects, Adobe Substance Alchemist, Notch и Daz 3D - все они получили поддержку в новом октябрьском драйвере NVIDIA Studio. Драйверы Studio предназначены для создателей контента и тщательно протестированы в ведущих творческих приложениях и рабочих процессах.
Загрузите новый драйвер Studio (версия 456.71) через GeForce Experience или со страницы загрузки драйверов.
Подробнее здесь.
Нейронные фильтры на базе ИИ в Adobe Photoshop
Нейронные фильтры – это новый набор функций, позволяющий художникам воспользоваться инструментами на основе искусственного интеллекта, чтобы исследовать свои творческие идеи и вносить потрясающие, сложные изменения в изображения за считанные секунды.
С помощью нового инструмента Smart Portrait в Photoshop художники могут легко экспериментировать над чертами лица, такими как направление взгляда и углы освещения, простым перетаскиванием ползунка. Смотреть видео.
Благодаря новым фильтрам, ускоренным на GPU, опытные художники теперь избавлены от утомительных корректировок и могут сэкономить драгоценное время, по-прежнему сохраняя гибкость и полный контроль над редактированием.
Редактирование еще быстрее в Adobe Premiere Pro
В последней версии Adobe Premiere Pro декодирование видео теперь выполняется с помощью специального декодера графического процессора NVIDIA, что обеспечивает более плавное воспроизведение видео и меньшее время реакции, особенно при прокручивании видео сверхвысокого разрешения и многопоточности.
Декодирование добавилось к другим функциям с GPU-ускорением, таким как быстрое кодирование, автоматический рефрейминг на базе ИИ и обнаружение сцен, что делает весь процесс редактирования видео быстрее и интуитивнее. Смотреть видео.
Adobe Premiere Elements теперь и с GPU-ускорением
Приложение Premiere Elements, предлагающее простые инструменты кинопроизводства с умным редактированием и пошаговыми инструкциями, также получило GPU-ускорение!
Это обеспечивает более быстрое воспроизведение видеоэффектов и переходов без предварительного рендеринга. Действия, обычно выполняемые с задержками, теперь выполняются мгновенно на всех графических процессорах NVIDIA, включая кадрирование, анимированное наложение, блики объектива и воспроизведение в реальном времени.
30-ая серия GPU теперь поддерживается и в Adobe Substance Alchemist
Substance Alchemist позволяет художникам создавать коллекции материалов, комбинируя существующие ресурсы или создавая новые материалы из фотографий или сканов в высоком разрешении с помощью ИИ. Смотреть видео.
GPU-ускоренные фильтры и RTX-ускоренный инструмент AI Delighter еще больше ускорит создание материалов благодаря поддержке новой 30-ой серии.
Сделайте невозможное возможным с Adobe After Effects
After Effects, отраслевой стандарт по созданию анимированной графики и визуальных эффектов, становится еще лучше для владельцев графических процессоров благодаря использованию Adobe Sensei AI в новой функции RotoBrush 2, позволяющей художникам мгновенно применять потрясающие эффекты зеленого экрана. Смотреть видео.
Представьте себе, что с помощью нескольких нажатий клавиш или движения мыши можно быстро отделить объект от остальной видеосреды, а затем добавить анимированную графику, например движущиеся трехмерные объекты или текст впереди и позади движущегося объекта, не тратя впустую часы на редактирование вручную.
VoiceFX представляет плагин шумоподавления NVIDIA Broadcast для Adobe Premiere
Xaymar, создатель популярного плагина StreamFX для OBS Studio, теперь добавил функцию удаления шума на базе NVIDIA Broadcast в фильтр VST3 с помощью плагина VoiceFX. Это позволяет создателям контента с GPU NVIDIA RTX использовать нашу функцию AI Noise Removal для удаления фонового шума, будь то плач ребенка или звонок телефона, непосредственно из приложений редактирования видео и аудио, таких как Adobe Premiere Pro и Adobe Audition.
Notch добавляет поддержку SDK AR для улучшенного отслеживания лиц
Notch позволяет художникам создавать потрясающую анимационную графику и интерактивные видеоэффекты в единой среде реального времени. Смотреть видео. Благодаря интеграции NVIDIA Broadcast Engine в AR SDK появилась возможность создавать анимацию и видеоэффекты с отслеживанием лиц, с меньшим временем обработки, лучшей стабильностью по сравнению с CPU и низкими задержками даже во время прямых трансляций!
Набор инструментов для анимации Daz 3D получает большое обновление
С поддержкой Daz в Maya, Blender, 3ds Max, Cinema 4D, Unity и Unreal пользователи с графическими процессорами NVIDIA RTX могут отрисовывать сцены быстрее, чем раньше. Смотреть видео.
Версия Daz Studio 4.14, которая выйдет к концу месяца, включает обновление Iray 2020.1 с поддержкой GPU серии RTX 30. С графическими процессорами серии RTX 30 пользователи увидят кардинальное улучшение скорости рендеринга – до двух раз быстрее, чем TITAN RTX!
Доступны новые ноутбуки NVIDIA Studio
Для пользователей стали доступны новые ноутбуки HP ZBook Studio и ZBook Create с разными моделями GPU.
Большинство систем NVIDIA Studio идут в комплекте с ПО Adobe Creative Cloud на 3 месяца (стоимостью более 235 долларов), которое включает более 30 приложений и инструментов, необходимых для реализации творческих замыслов создателей контента.
Подробнее о ноутбуках семейства RTX Studio. Воспользуйтесь гидом по выбору ноутбука RTX Studio. Вы также можете следить за новостями приложений через YouTube-канал NVIDIA Studio, где представлены учебные материалы, советы и рекомендации от ведущих художников.
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