Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Продажи МФУ – россияне настроились на домашнюю печать

+
RTX 3090 в продаже - смотри ЦЕНУ и каменты
Подвезли дешевые 2070 - дешевле нет совсем нигде
Слив 2080 Super за гроши по промокоду MGA
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
Топовая RTX 2080 Gigabyte Aorus дешевле чем когда либо

Эксперты «Ситилинк», одной из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, изучили покупательский спрос на печатающие лазерные многофункциональные устройства (МФУ) для офиса и дома.

По итогам девяти месяцев продажи товарной категории в компании продемонстрировали рост на 19,2% (в денежном выражении, по отношению к аналогичному периоду прошлого года). Данный показатель значительно превзошёл продажи на всем российском рынке за три квартала и закрепил долю компании на уровне в 18,2% от всех продаж лазерных МФУ на территории страны (расчет на объеме розничного рынка по данным мониторинга продаж исследовательского агентства GfK*).

Пики продаж МФУ за указанный период пришлись на март и август. Продажи в эти месяцы увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38% и на 26% соответственно. В июле месяце зафиксирована максимальная доля «Ситилинк» на рынке МФУ.

Всего в портфеле компании «Ситилинк» присутствует 7 брендов-производителей при ассортименте свыше 100 наименований. В сети было продано более 25% от объемов продаж МФУ Brother на территории России (расчет аналитиков компании с использованием данных мониторинга продаж исследовательского агентства GfK*).

Картриджи для лазерных принтеров и МФУ показали рост продаж в сети на 19,4% и зафиксировали долю «Силитилинк» в размере 7,2%. Лучше всего продавались бренды HP, KYOCERA, CACTUS.

«Лазерные МФУ давно перестали быть исключительно корпоративным продуктом, они уже занимают более 50% от продаж всех МФУ (струйных + лазерных) в штуках и более 70% в деньгах на рынке. Так же рост доли b2c продаж связан с необходимостью печати документов в домашних офисах, – поделился Иван Поликарпов, руководитель дивизиона закупок «Офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров» компании «Ситилинк». – Преимущества лазерной технологии печати очевидны: скорость печати, ресурс расходных материалов, качество печати и отсутствие проблемы засыхания чернил – всё это делает лазерные МФУ всё более привлекательными для покупателей. Можно с уверенностью сказать, что практически каждый пятый МФУ, проданный в России онлайн и в розничной сети в 2020 году будет продан именно через нашу сеть».

* Еженедельный мониторинг розничных продаж бытовой техники и электроники, постоянное исследование международной компании GfK в России, в городах с населением свыше 20 тыс.жителей.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Продажи МФУ – россияне настроились на домашнюю печать
+
Максимум возможностей: Adobe Photoshop получает новые нейронные фильтры с ускорением на GPU NVIDIA
+
Осенние игры с технологиями RTX
+
В Ситилинк стартовала акция Не надо ждать Black Friday. УЖЕ скидки до 50%
+
Графические процессоры NVIDIA Ampere для профессиональных дизайнеров обеспечивают непревзойденную производительность для десктопов, ЦОД и облака
+
NVIDIA объявляет старт открытого бета-тестирования Omniverse, позволяя дизайнерам сотрудничать в реальном времени из дома или любой точки мира
+

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 22
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 79
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
15 октября 2020 37
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
477
ТОП-10 малоизвестных, полезных и компактных утилит для Windows 10
26
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - GlacialTech, Ice Hammer, Nexus. Часть 4
10
Ретроверсус — Radeon HD 3870 (RV670) vs. GeForce 8800 GT (G92)
38
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
22
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
16
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5
Акция в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для Windows 10 и MS Office

Сейчас обсуждают

Kasyan
14:20
Напомнило!
Тема Black Lives Matter появилась в PS4
MriS
14:19
i7 и i9 интереснее и i5 нафиг не упал.
Цена Intel Core i5-10600K упала до 20 000 рублей
Slow Mo
14:19
От НВ топовых карт 3080 и 3090 в достаточном ко-ве не будет еще не 1 месяц (все уже поняли),Думаю расчет Хуанга был на ажиотаж- теперь 3060 и 3070 из-за отбраковок будет достаточно Амд- если умеренный...
Определены основные характеристики видеокарт семейства AMD Radeon RX 6000
Саня Воробей
14:19
Гаммакс 400гт поставил.. Пробовал на макс обороты влупить.. Ни на градус температура не упала..
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
Yolanda Tarska
14:17
Ну про это и речь.
Цена Intel Core i5-10600K упала до 20 000 рублей
MriS
14:17
Мне 4х хватает для работы, даже с избытком.
Цена Intel Core i5-10600K упала до 20 000 рублей
t-dirt
14:16
а графон заценить?
Хакерская группировка CPY взломала защиту Denuvo в последней версии Crysis Remastered
t-dirt
14:16
эт пока неофициальные.
Вышли спецификации AMD Radeon серии RX 6000 на "Navi 21" и "Navi 22" с RDNA 2 и DirectX 12 Ultimate
Yolanda Tarska
14:16
Очень редко по работе когда нужно более 6 ядер, просто очень редко. А те работы где надо больше, там может надо 2 Ксеона по 28 ядер, всё зависит ещё раз от времени. Если можно сделать за час, рендери...
Цена Intel Core i5-10600K упала до 20 000 рублей
VII
14:15
Если вышли спецификации, то значит можно начинать самому штамповать? Или в этих словах какой то другой смысл?
Вышли спецификации AMD Radeon серии RX 6000 на "Navi 21" и "Navi 22" с RDNA 2 и DirectX 12 Ultimate
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем