Продажи МФУ – россияне настроились на домашнюю печать
Эксперты «Ситилинк», одной из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, изучили покупательский спрос на печатающие лазерные многофункциональные устройства (МФУ) для офиса и дома.
По итогам девяти месяцев продажи товарной категории в компании продемонстрировали рост на 19,2% (в денежном выражении, по отношению к аналогичному периоду прошлого года). Данный показатель значительно превзошёл продажи на всем российском рынке за три квартала и закрепил долю компании на уровне в 18,2% от всех продаж лазерных МФУ на территории страны (расчет на объеме розничного рынка по данным мониторинга продаж исследовательского агентства GfK*).
Пики продаж МФУ за указанный период пришлись на март и август. Продажи в эти месяцы увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38% и на 26% соответственно. В июле месяце зафиксирована максимальная доля «Ситилинк» на рынке МФУ.
Всего в портфеле компании «Ситилинк» присутствует 7 брендов-производителей при ассортименте свыше 100 наименований. В сети было продано более 25% от объемов продаж МФУ Brother на территории России (расчет аналитиков компании с использованием данных мониторинга продаж исследовательского агентства GfK*).
Картриджи для лазерных принтеров и МФУ показали рост продаж в сети на 19,4% и зафиксировали долю «Силитилинк» в размере 7,2%. Лучше всего продавались бренды HP, KYOCERA, CACTUS.
«Лазерные МФУ давно перестали быть исключительно корпоративным продуктом, они уже занимают более 50% от продаж всех МФУ (струйных + лазерных) в штуках и более 70% в деньгах на рынке. Так же рост доли b2c продаж связан с необходимостью печати документов в домашних офисах, – поделился Иван Поликарпов, руководитель дивизиона закупок «Офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров» компании «Ситилинк». – Преимущества лазерной технологии печати очевидны: скорость печати, ресурс расходных материалов, качество печати и отсутствие проблемы засыхания чернил – всё это делает лазерные МФУ всё более привлекательными для покупателей. Можно с уверенностью сказать, что практически каждый пятый МФУ, проданный в России онлайн и в розничной сети в 2020 году будет продан именно через нашу сеть».
* Еженедельный мониторинг розничных продаж бытовой техники и электроники, постоянное исследование международной компании GfK в России, в городах с населением свыше 20 тыс.жителей.
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