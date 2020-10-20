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Осенние игры с технологиями RTX

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Для GeForce геймеров конец октября и ноябрь будут насыщенными. Приближаются праздники, а с ними появятся и новые игры с поддержкой трассировки лучей и технологии DLSS. Среди новых игр с технологиями RTX:
  • Ghostrunner – выход 27-го октября с трассированными отражениями и тенями, а также с DLSS;
  • Pumpkin Jack - выход 23-го октября с трассированными отражениями и тенями, улучшенными освещением и DLSS;
  • Xuan-Yuan Sword VII - выход 28-го октября с трассированным глобальным освещением и DLSS.
Четыре уже вышедшие игры получат возможности RTX с ноябрьскими обновлениями: Две игры с поддержкой технологий RTX выходят в ранний доступ/бету:
  • Enlisted - закрытая бета-версия выходит в ноябре с трассированным глобальным освещением и DLSS;
  • Ready or Not – трассированные отражения, тени, фоновое затенение и DLSS будут доступны в момент старта раннего доступа ближе к концу 2020 года.
И не забудьте про блокбастеры:
  • Watch Dogs: Legion – выход 29-го октября с трассированными отражениями и DLSS;
  • Call of Duty: Black Ops Cold War – выход 13-го ноября с трассировкой лучей и DLSS;
  • Cyberpunk 2077 – выход 19-го ноября с трассированными отражениями, фоновым затенением, тенями, глобальным рассеянным освещением и DLSS.
Полезные ссылки

Материалы по всем осенним играм с RTX здесь

Видео и трейлеры:

Геймплей Ghostrunner: https://youtu.be/NQJ21kFLW6E

Новый трейлер Pumpkin Jack с RTX: https://www.youtube.com/watch?v=sMM-mJEl_4Y&feature=youtu.be

Геймплей Xuan-Yuan Sword VII: https://youtu.be/Vu0nfofyLso

Геймплей Edge of Eternity: https://youtu.be/BvoPOlVDcMY

Геймплей Mortal Shell: https://youtu.be/KMEsmHgQQsg

Геймплей Mount & Blade II: Bannerlord: https://youtu.be/PxjDGRV2GKU

Кинематографический трейлер World of Warcraft: https://youtu.be/s4gBChg6AII

Трейлер Ready or Not: https://www.youtube.com/watch?v=KdrQcV31sG8

Новый трейлер Enlisted с NVIDIA DLSS: https://www.youtube.com/watch?v=Q1aJBbjuj6E&feature=youtu.be

Трейлер Watch Dogs: Legion с RTX: https://www.youtube.com/watch?v=ytm2HvLYcmo

Трейлер Cyberpunk 2077 с RTX: https://www.youtube.com/watch?v=Efo-YDWnnpw

Трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War с RTX: https://www.youtube.com/watch?v=tZ_IjLt8zDU
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