Осенние игры с технологиями RTX
Для GeForce геймеров конец октября и ноябрь будут насыщенными. Приближаются праздники, а с ними появятся и новые игры с поддержкой трассировки лучей и технологии DLSS. Среди новых игр с технологиями RTX:
- Ghostrunner – выход 27-го октября с трассированными отражениями и тенями, а также с DLSS;
- Pumpkin Jack - выход 23-го октября с трассированными отражениями и тенями, улучшенными освещением и DLSS;
- Xuan-Yuan Sword VII - выход 28-го октября с трассированным глобальным освещением и DLSS.
- Edge of Eternity - игра находится в раннем доступе, добавляется поддержка DLSS;
- Mortal Shell - с трассированными тенями и DLSS;
- Mount & Blade II: Bannerlord – с DLSS;
- World of Warcraft: Shadowlands - с трассированными тенями.
- Enlisted - закрытая бета-версия выходит в ноябре с трассированным глобальным освещением и DLSS;
- Ready or Not – трассированные отражения, тени, фоновое затенение и DLSS будут доступны в момент старта раннего доступа ближе к концу 2020 года.
- Watch Dogs: Legion – выход 29-го октября с трассированными отражениями и DLSS;
- Call of Duty: Black Ops Cold War – выход 13-го ноября с трассировкой лучей и DLSS;
- Cyberpunk 2077 – выход 19-го ноября с трассированными отражениями, фоновым затенением, тенями, глобальным рассеянным освещением и DLSS.
Материалы по всем осенним играм с RTX здесь
Видео и трейлеры:
Геймплей Ghostrunner: https://youtu.be/NQJ21kFLW6E
Новый трейлер Pumpkin Jack с RTX: https://www.youtube.com/watch?v=sMM-mJEl_4Y&feature=youtu.be
Геймплей Xuan-Yuan Sword VII: https://youtu.be/Vu0nfofyLso
Геймплей Edge of Eternity: https://youtu.be/BvoPOlVDcMY
Геймплей Mortal Shell: https://youtu.be/KMEsmHgQQsg
Геймплей Mount & Blade II: Bannerlord: https://youtu.be/PxjDGRV2GKU
Кинематографический трейлер World of Warcraft: https://youtu.be/s4gBChg6AII
Трейлер Ready or Not: https://www.youtube.com/watch?v=KdrQcV31sG8
Новый трейлер Enlisted с NVIDIA DLSS: https://www.youtube.com/watch?v=Q1aJBbjuj6E&feature=youtu.be
Трейлер Watch Dogs: Legion с RTX: https://www.youtube.com/watch?v=ytm2HvLYcmo
Трейлер Cyberpunk 2077 с RTX: https://www.youtube.com/watch?v=Efo-YDWnnpw
Трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War с RTX: https://www.youtube.com/watch?v=tZ_IjLt8zDU
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила