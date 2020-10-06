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NVIDIA объявляет старт открытого бета-тестирования Omniverse, позволяя дизайнерам сотрудничать в реальном времени из дома или любой точки мира

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Десятки миллионов дизайнеров, архитекторов и других создателей цифрового контента вскоре смогут сотрудничать в реальном времени, локально или удаленно, на платформе NVIDIA Omniverse™, которая сегодня переходит в открытую бета-версию и будет доступна для загрузки этой осенью.



Объединившая достижения NVIDIA в области графики, моделирования и искусственного интеллекта, Omniverse стала первой в мире платформой на базе NVIDIA RTX™ для 3D моделирования и совместной работы, которая объединяет физический и виртуальный миры для моделирования реальности в реальном времени с фотореалистичной детализацией.

С помощью этой платформы удаленные команды, например, архитекторы, выполняющие итерации по 3D-дизайну зданий, аниматоры, редактирующие 3D-сцены, и инженеры, совместно работающие над проектами автономного транспорта, могут совместно работать над проектами так же легко, как редактировать онлайн-документы.

Открытая бета-версия Omniverse приходит на смену годичной программе раннего доступа, в рамках которой Ericson, Foster + Partners, ILM и более 40 других компаний, а также около 400 независимых цифровых художников и разработчиков тестировали платформу и оставляли отзывы команде инженеров NVIDIA.

«Физический и виртуальный миры будут все больше сливаться, - говорит Дженсен Хуанг (Jensen Huang), основатель и генеральный директор NVIDIA, который представил открытую бета-версию во время своего выступления на конференции GTC. - Omniverse позволяет командам создателей контента, находящихся в разных уголках мира или просто работающих из дома, совместно работать над одним дизайном так же легко, как редактировать документ. Перед нами, по сути, среда будущего Holodeck из «Звездного Пути».

Платформа Omniverse основана на Universal Scene Description (USD) от Pixar - ведущем формате универсального обмена данными между 3D-приложениями. Платформа также использует такие технологии NVIDIA, как фотореалистичный рендеринг в реальном времени, физику, материалы и интерактивные рабочие процессы между ведущими в отрасли 3D-приложениями.

Omniverse обеспечивает совместную работу и моделирование, которые необходимы заказчикам, работающим в робототехнике, автомобилестроении, архитектуре, проектировании и строительстве, производстве, средствах массовой информации и индустрии развлечений.

«Мы давно сотрудничаем с NVIDIA и используем их GPU в своих производственных процессах, - сказал Стив Мэй (Steve May), технический директор Pixar. - И с принятием формата Pixar USD для Omniverse наше сотрудничество станет еще глубже, вместе мы продолжим развивать компьютерную графику».

«Omniverse представляет собой платформу будущего для всех аспектов виртуального производства, - сказал Билл Уорнер (Bill Warner), основатель Avid Technology и председатель Lightcraft Technology. - Мы активно тестировали эту платформу NVIDIA и решили перевести всю нашу линейку продуктов на эту удивительную новую технологию».

Мировые лидеры переходят на Omniverse

Industrial Light & Magic - компания Lucasfilm и мировой лидер в области визуальных эффектов для кино и телевидения - подчеркивает важность возможности улучшить творческий процесс и конвейеры анимации.

«NVIDIA продолжает совершенствовать графическое оборудование, и Omniverse демонстрирует возможности трассировки лучей в реальном времени, - сказал Франсуа Шардавуан (Francois Chardavoine), вице-президент по технологиям Lucasfilm и ILM. - Потенциал для улучшения творческого процесса на всех этапах создания визуальных эффектов и анимации окажет революционный эффект».

Среди других первых пользователей платформы - ведущие архитектурные, проектные, а также телекоммуникационные компании:
  • Foster + Partners, удостоенная наград британская архитектурно-дизайнерская компания использует Omniverse для обмена данными и совместного проектирования.
  • Woods Bagot, архитектурная и консалтинговая компания использует платформу Omniverse для создания гибридного облачного рабочего процесса для проектирования сложных моделей и визуализации зданий.
  • Ericson, ведущая телекоммуникационная компания, использует Omniverse для моделирования и визуализации распространения сигнала при развертывании сетей 5G, используя модели реальных городов.
Поддержка партнеров по программному обеспечению

Omniverse получила поддержку у многих ведущих разработчиков программного обеспечения, таких как Adobe, Autodesk, Bentley Systems, Robert McNeel & Associates и SideFX. Blender работает с NVIDIA над добавлением возможностей формата USD, чтобы интегрировать Omniverse в свое программное обеспечение. NVIDIA также сотрудничает с другими ведущими поставщиками ПО, чтобы все цифровые художники и дизайнеры могли применять Omniverse в совместной работе через приложение по выбору.

Компания Autodesk надеется на позитивную обратную связь пользователей об Omniverse у миллионов пользователей ее приложений по всему миру.

«Важность нашего двухлетнего сотрудничества с NVIDIA невозможно переоценить, - сказала Эми Банзел (Amy Bunszel), старший вице-президент по продуктам для проектирования в Autodesk. - Проекты и команды становятся все более сложными, и мы уверены, что пользователи Autodesk во всех отраслях промышленности разделят наш энтузиазм в отношении способности Omniverse создавать широкие возможности для совместной работы. Вот как работа будет выглядеть в будущем».

Полный список партнеров NVIDIA по программному обеспечению смотрите на странице nvidia.com/omniverse.

Pixar USD: основа для обмена данными между 3D-приложениями

USD предлагает унифицированный метод и формат для легкого обмена большинством аспектов 3D-сцены с сохранением данных, характерных для конкретных приложений. Структура позволяет эффективно обмениваться изменениями в объектах, средах и других элементах дизайна совместной сцены между приложениями при сохранении общей целостности.

Как получить Omniverse

Зарегистрируйтесь в программе открытого бета-тестирования Omniverse на странице nvidia.com/omniverse. Платформа будет доступна для загрузки этой осенью.
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