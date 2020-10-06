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Ситилинк поддержит социальную кампанию Доброшрифт

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7 октября отмечается Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом. Одна из крупнейших сетей техники и электроники «Ситилинк» в этот день изменит шрифт в своем логотипе, чтобы поддержать детей и взрослых с двигательными нарушениями.

В прошлом году 33 ребёнка с ДЦП — подопечные благотворительного фонда «Подарок Ангелу» — написали буквы и цифры, из которых профессиональные дизайнеры собрали уникальный Доброшрифт. На сайте проекта Доброшрифт.рф можно прочитать истории этих детей, оказать благотворительную помощь и скачать шрифт.

«Мы принимаем участие в кампании, чтобы привлечь внимание к проблемам детей с церебральным параличом, – комментирует Александр Дедов, директор по маркетингу «Ситилинк». – В России очень много детей с ДЦП нуждаются в комплексной реабилитации, написание даже одной буквы дается им с большим трудом. Объединившись, мы сможем рассказать большему количеству неравнодушных людей об этой проблеме».

Доброшрифт – это символ внимания и заботы о людях с серьезными двигательными проблемами. Все собранные в рамках проекта средства пойдут в фонд «Подарок Ангелу» на поддержку детей с ДЦП и их семей.

«Подарок Ангелу» – российский благотворительный фонд, оказывающий помощь детям и взрослым с серьезными двигательными нарушениями. Действует с 2014 года. В настоящее время оказывает адресную помощь подопечным, а также реализует системные образовательные и просветительские проекты. Широко известен в России благодаря своим крупным социальным кампаниям, направленным на популяризацию благотворительности, таким как «Спасибо», «Первый шаг за Вами» и «Доброшрифт».
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