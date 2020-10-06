NVIDIA представляет NVIDIA Jetson Nano 2Гб: ультимативное решение для ИИ и робототехники для студентов, преподавателей и энтузиастов робототехники
5 октября 2020 года NVIDIA расширила семейство продуктов NVIDIA® Jetson™ AI на платформе Edge, представив комплект разработчика начального уровня по цене всего $59, что открывает возможности искусственного интеллекта и робототехники для нового поколения студентов, преподавателей и энтузиастов робототехники.
Набор разработчика Jetson Nano™ 2GB создан для обучения ИИ и изучения его работы через практические проекты в таких областях, как робототехника и умный интернет вещей (IoT). NVIDIA также подготовила бесплатные онлайн программы по обучению и сертификации в области ИИ, которые дополнят множество открытых проектов, практических руководств и видео от тысяч разработчиков в активном сообществе Jetson.
“Если сегодня студенты и инженеры программируют компьютеры, то завтра они будут взаимодействовать и интегрировать искусственный интеллект в роботов, - говорит Дипу Талла (Deepu Talla), вице-президент и директор NVIDIA по edge-вычислениям. - Новый Jetson Nano – это полноценный стартовый ИИ-компьютер, позволяющий на практике обучаться и экспериментировать по невероятно доступной цене”.
Новинка в семействе Jetson AI на Edge-платформе
Комплект разработчика Jetson Nano 2GB – это новейшее решение в семействе NVIDIA Jetson AI для Edge-платформы, в которое входят ИИ-решения от начального уровня до передовых платформ для полностью автономных машин.
Новинка поддерживается комплектом NVIDIA JetPack ™ SDK, который поставляется со средой выполнения контейнера NVIDIA и полной средой разработки программного обеспечения Linux. Это позволяет разработчикам упаковывать свои приложения для Jetson со всеми зависимостями в единый контейнер, предназначенный для работы в любой системе. И в основе лежит тот же самый стек ускоренных вычислений NVIDIA CUDA-X™, который применяется для создания передовых ИИ-продуктов в таких областях, как самоуправляемые автомобили, промышленный интернет вещей, здравоохранение, умные города и другие.
Кроме того, благодаря производительности и возможностям запускать разнообразные наборы ИИ-моделей и фреймворков комплект разработчика Jetson Nano 2GB предлагает масштабируемую платформу для обучения и создания ИИ-приложений по мере их совершенствования.
Надежная экосистема и поддержка партнеров
Комплект для разработчиков Jetson Nano 2GB получил серьезную поддержку со стороны организаций, предприятий, преподавателей и партнеров по экосистеме встраиваемых вычислительных систем, таких как Tarias Research, Lockheed Martin, Федеральная высшая техническая школа Цюриха, Booz Allen Hamilton и Молодежный клуб Западной Пенсильвании (Boys & Girls Club of Western Pennsylvania).
Доступность
Комплект разработчика Jetson Nano 2GB будет доступен в конце месяца по цене в $59 в каналах дистрибуции NVIDIA.
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