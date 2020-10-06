NVIDIA представляет готовые модули NVIDIA DGX SuperPOD от сертифицированных партнеров
5 октября 2020 года NVIDIA анонсировала решение NVIDIA DGX SuperPODTM для предприятий - первую в мире инфраструктуру искусственного интеллекта под ключ, позволяющую организациям очень быстро устанавливать невероятно мощные ИИ-суперкомпьютеры, во многих случаях всего за несколько недель.
Поставки DGX SuperPOD, с размером кластера от 20 до 140 систем NVIDIA DGX A100TM, уже начались, и ожидается, что до конца года они будут установлены в Корее, Великобритании, Швеции и Индии.
Системы DGX SuperPOD, доступные в виде блоков по 20 модулей, соединенных по технологии NVIDIA Mellanox® HDR InfiniBand, имеют производительность в ИИ-задачах от 100 петафлопс и могут масштабироваться до 700 петафлопс для выполнения самых сложных задач ИИ.
«На планирование и развертывание традиционных суперкомпьютеров могут уйти годы, но готовое решение NVIDIA DGX SuperPOD для предприятий помогает клиентам начать переход на ИИ уже сегодня», - сказал Чарли Бойл (Charlie Boyle), вице-президент и директор NVIDIA по системам DGX. «Современные диалоговые, рекомендательные системы и задачи компьютерного зрения уже начинают превосходить возможности традиционной инфраструктуры, и наше новое решение дает клиентам быстрый доступ к самой современной масштабируемой ИИ-инфраструктуре и опыту NVIDIA».
Мировые новаторы внедряют DGX SuperPOD в инновационные центры ИИ
Прогрессивные организации создают инновационные центры искусственного интеллекта на базе решений DGX SuperPOD для предприятий. Сегодня ИИ-суперкомпьютеры на базе DGX SuperPOD представляют следующие организации:
- NAVER, ведущая поисковая система в Корее, вместе с LINE, службой обмена сообщениями № 1 в Японии, создали бренд технологий искусственного интеллекта NAVER CLOVA. В NAVER CLOVA используется DGX SuperPOD, построенный на 140 системах DGX A100, для масштабирования исследований и разработок моделей обработки естественного языка и разговорных служб на ИИ-платформе с помощью SDK NVIDIA TensorRTTM для высокопроизводительного инференса.
- Университет Линчёпинга, Швеция, строит BerzeLiUs - систему DGX SuperPOD из 60 DGX A100. BerzeLiUs станет мощным ресурсом для исследований в области ИИ и расширения сотрудничества между академическими кругами и шведской промышленностью в рамках исследовательских программ, финансируемых Фондом Кнута и Алисы Валленберг, таких как Программа Валленберга по искусственному интеллекту, автономным системам и программному обеспечению, а также инициативы в области биологических наук и квантовой технологии.
- C-DAC, Центр развития передовых вычислений, действующий при Министерстве электроники и информационных технологий Индии, вводит в эксплуатацию самый быстрый и самый большой в Индии ИИ-суперкомпьютер под названием PARAM Siddhi - AI. Построенный на базе 42 систем DGX A100 суперкомпьютер поможет решать общенациональные и глобальные задачи в области здравоохранения, образования, энергетики, кибербезопасности, космоса, автомобилестроения и сельского хозяйства посредством исследовательских партнерств и сотрудничества между академическими кругами, промышленностью и стартапами.
Cambridge-1 поможет ускорить выполнение разнообразных задач в сфере здравоохранения, включая разработку лекарств с помощью фреймворка для здравоохранения NVIDIA ClaraTM. Это также позволит исследователям быстро анализировать объемы медицинской информации с использованием обработки естественного языка с помощью специализированной модели NVIDIA BioMegatron, доступной в программном хабе NVIDIA NGCTM.
Ведущая в мире инфраструктура для инноваций в области искусственного интеллекта
Решение DGX SuperPOD для предприятий было разработано в результате многолетних исследований и разработок с целью создания самой совершенной в мире системы искусственного интеллекта для поддержки собственных инженерных разработок NVIDIA в автомобилестроении, здравоохранении, диалоговом искусственном интеллекте, системах рекомендаций, анализе данных и компьютерной графике.
Система NVIDIA Selene, DGX SuperPOD с 280 узлами, установила высокую планку для ИИ, заняв высшие строчки в рейтингах TOP500 и MLPerf в этом году. Ее архитектура DGX SuperPOD также обеспечивает революционную эффективность и рекордную производительность в Green500 в 20 гигафлопс/Ватт.
Инфраструктура ИИ требует высокоскоростного хранилища для параллельной обработки различных типов данных, таких как текст, табличные данные, аудио и видео. Решение NVIDIA DGX SuperPOD для предприятий имеет флеш-накопитель, оптимизированный для особых требований клиентов и уникальных требований ИИ-задач. DDN - первый сертифицированный партнер NVIDIA по DGX SuperPOD для предприятий.
Полностью интегрированное развертывание ИИ в программном обеспечении систем
Решение DGX SuperPOD для предприятий предлагает самый быстрый путь к масштабным инновациям в области ИИ - от индивидуального планирования мощности и проектирования ЦОД до тестирования производительности приложений и обучения разработчиков. Каждый DGX SuperPOD размещен в стойке и сконфигурирован сертифицированными партнерами NVIDIA. Эксперты NVIDIA гарантируют простоту установки даже при построении ИИ-инфраструктуры с десятками и сотнями узлов с большим количеством кабелей.
После установки NVIDIA и сертифицированные эксперты помогают клиентам обеспечить оптимизацию их ИИ-задач с помощью новейшего программного обеспечения NVIDIA, доступного в NGC хабе облачных, GPU-оптимизированных контейнеров, моделей и отраслевых SDK.
Доступность
Решение DGX SuperPOD для предприятий доступно у некоторых партнеров NVIDIA по всему миру. Подробнее на странице www.nvidia.com/dgxsuperpod.
В дополнение к новому решению DGX SuperPOD для предприятий DGX SuperPOD может послужить отраслевым руководством для сертифицированных партнеров NVIDIA по планированию и развертыванию собственных решений DGX SuperPOD, в комплекте с сервисами и сертифицированной поддержкой программного обеспечения NGC.
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