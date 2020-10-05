NVIDIA представляет новое семейство продуктов BlueField DPU, производительный прорыв в сетевых технологиях, хранении и безопасности данных для каждого ЦОД
САНТА-КЛАРА, Калифорния—GTC— 5 октября 2020—NVIDIA сегодня представила новый тип процессора – DPU (data processing unit) – с новой архитектурой DOCA (data-center-infrastructure-on-a-chip, ЦОД инфраструктура на чипе), который обеспечивает передовые возможности сетевых технологий, хранения и безопасности данных.
Основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) представил трехлетний план развития DPU во время сегодняшнего выступления в рамках конференции GTC. Он включает новое семейство DPU NVIDIA® на базе BlueFieldⓇ-2 и комплект для разработки программного обеспечения NVIDIA DOCA™ для создания приложений на сервисах инфраструктуры ЦОД с ускорением DPU.
«Современный ЦОД стал новой вычислительной единицей, - говорит Дженсен Хуанг. – DPU являются важным элементом современных и безопасных ускоренных ЦОД, где CPU, GPU и DPU могут быть объединены в единый вычислительный блок, который полностью программируется, поддерживает искусственный интеллект и может обеспечивать ранее недоступные уровни безопасности и вычислительной мощи».
DPU BlueField-2 способен перенимать с CPU критически важные задачи передачи, хранения и безопасности данных и позволяет организациям преобразовывать свою ИТ-инфраструктуру в современные ЦОД, которые ускоряются, полностью программируются и поддерживают безопасность в соответствии с концепцией “zero-trust” для предотвращения утечки данных и кибератак.
Один DPU BlueField-2 может предоставлять те же возможности ЦОД по обработке данных, что и 125 ядер CPU. Это освобождает ценные ядра CPU для широкого спектра других корпоративных приложений.
Широкое применение DPU NVIDIA
Ведущие производители серверов по всему миру, включая ASUS, Atos, Dell Technologies, Fujitsu, GIGABYTE, H3C, Inspur, Lenovo, Quanta/QCT и Supermicro, планируют интегрировать DPU NVIDIA в свои корпоративные серверные предложения.
Эти обязательства поставщиков систем дополняются обширной поддержкой со стороны партнеров по программной инфраструктуре, включая:
- VMware объявила о сотрудничестве с NVIDIA в рамках недавно объявленной инициативы Project Monterey для поддержки DPU BlueField-2 фондом VMware Cloud Foundation.
- Red Hat планируют предложить поддержку DPU BlueField-2 в Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift, компонентах открытого гибридного облачного портфолио Red Hat, которые используются 95% компаний из списка Fortune 500.
- Canonical объявили о поддержке DPU BlueField-2 и DOCA на платформе Ubuntu Linux, самой популярной операционной системе среди публичных облачных систем.
- Check Point Software Technologies, ведущий поставщик решений кибербезопасности, интегрирует DPU BlueField-2 в свои технологии, которые используют более 100 000 организаций по всему миру для защиты от кибератак.
Линейка DPU NVIDIA в настоящий момент включает два продукта PCIe:
- DPU NVIDIA BlueField-2 - обладает всеми возможностями NVIDIA Mellanox® ConnectX®-6 Dх SmartNIC в сочетании с мощными ядрами Arm. Он полностью программируется и обеспечивает скорость передачи данных в 200 гигабит в секунду, ускоряя ключевые задачи безопасности, передачи и хранения данных в ЦОД, включая изоляцию, корень доверия (root trust), управление ключами, RDMA / RoCE, GPU Direct, хранение эластичных блоков, сжатие данных и многое другое.
- DPU NVIDIA BlueField-2X - включает в себя все ключевые функции DPU BlueField-2, а также возможности искусственного интеллекта GPU NVIDIA Ampere, которые можно использовать для задач обеспечения безопасности, передачи и хранения данных ЦОД. Благодаря тензорным ядрам третьего поколения от NVIDIA он может использовать ИИ для анализа безопасности в реальном времени, включая выявление аномального трафика, что может указывать на кражу конфиденциальных данных, анализ зашифрованного трафика на линейной скорости, самоанализ хоста для выявления вредоносной активности и динамическое управление безопасностью с автоматическим ответом.
Новый комплект для разработки ПО NVIDIA DOCA позволяет разработчикам создавать приложения на службе инфраструктуры ЦОД с ускорением DPU, подобно тому как модель программирования NVIDIA CUDA® позволяет разработчикам создавать приложения с ускорением GPU.
DOCA предоставляет разработчикам комплексную открытую платформу для создания программно-определяемых, аппаратно-ускоряемых приложений для передачи, хранения, безопасности и управления данными, работающих на DPU семейства BlueField.
Архитектура DOCA полностью интегрирована в NVIDIA NGC™, каталог программного обеспечения с удобной контейнерной программной средой, позволяя поставщикам приложений использовать передовые сервисы с ускорением DPU и разрабатывать, сертифицировать и поставлять приложения клиентам.
Доступность
DPU BlueField-2 появится в новых системах от ведущих производителей серверов в 2021 году. DPU BlueField-2X находится в стадии разработки и, как ожидается, также станет доступен в 2021 году.
Ранний доступ к DOCA для партнеров уже открыт.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила