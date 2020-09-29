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Ситилинк и IIYAMA сообщают о втором этапе сотрудничества по продажам мониторов в России

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IIYAMA, производитель мониторов из Японии, и «Ситилинк», одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, объявили о начале сотрудничества. Оно предусматривает поставку и реализацию мониторов IIYAMA через интернет- и офлайн-магазины сети.

Благодаря партнерству компаний в «Ситилинк» стала доступна продуктовая линейка из 45 мониторов IIYAMA, включающей игровые, офисные и мониторы сложной формы в диапазоне диагонали от 19 до 40 дюймов. Компания IIYAMA является успешным производителем мониторов, из года в год набирая обороты и увеличивая объемы продаж. Покупатели компании всегда могут рассчитывать на поддержку и техническое обслуживание,

В процессе производства компания всегда использует инновационные технологии и материалы только высокого качества. Строгий и практичный дизайн мониторов остается практически неизменным на протяжении долгого времени и не похож на своих конкурентов.

В сети «Ситилинк» с января по август 2020 было продано более 50% от объемов продаж всех мониторов IIYAMA на территории России (расчет аналитиков компании с использованием мониторинга продаж исследовательского агентства GfK*).



«Рост продаж мониторов, помимо вынужденной самоизоляции и необходимости обеспечить стабильную работу домашнего офиса, мы связываем с нашими регулярными маркетинговыми активностями и максимально широкой представленностью мониторов, в т.ч. игровых, прирост продаж по которым по итогам 8 месяцев составил +87% на сайте и в магазинах сети., – поделился Иван Поликарпов, руководитель дивизиона закупок «Офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров» компании «Ситилинк». – Последние полтора года компания совместно с ключевыми производителями сотрудничает по направлению поставок эксклюзивных моделей, что обеспечивает максимально широкий ассортимент для покупателей по привлекательным ценам.

«Высокий уровень доверия и взаимопонимания в отношениях с компанией «Ситилинк» дал нам возможность быстро, эффективно достичь поставленных целей и текущих показателей. Особые условия для продвижения моделей GB3461WQSU-B1 и GB3466WQSU-B1 – новый этап стратегического партнерства и важная часть плана продвижения нашей линейки игровых мониторов на российском рыноке», – отметил Леонид Мизюльченков, региональный менеджер IIYAMA international в РФ и СНГ.

До конца года планируется продать IIYAMA Red Eagle GB3461WQSU-B1 34 в количестве 800 единиц и Монитор IIYAMA Red Eagle GB3466WQSU-B1 34" в количестве 630 единиц.

* Еженедельный мониторинг розничных продаж бытовой техники и электроники, постоянное исследование международной компании GfK в России, в городах с населением свыше 20 тыс.жителей.

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Олег Анетько
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oldschoolgamer
17:49
Странно, что их сразу не анонсировали.
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Олег Анетько
17:49
Это же хайп. Блогеров расплодилось как свиней нерезаных, как еще им выделятся)
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
Anna Stroser
17:48
клоун че поделать
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Олег Анетько
17:47
Там еще конкурент твоему конкуренту на подходе с 20Гб, а у твоего всего 16Гб.
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
corsi
17:47
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Олег Анетько
17:46
Там без вопросов меняли карты, тут же решили схитрить. Хотя разгон не закрыли и то хлеб.
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
oldschoolgamer
17:45
Сейчас даже бракованные карты не купить. Никаких нет ))) Походу там уровень брака на заводе такой, что серийное производство превратилось в единичное.
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
mazahakaruss
17:44
Я не про продать/купить, я про произвести. Эти 17 млн в США производят с десяток мировых автоконцернов. Как маленькая Тесла производящая 500тыс в год сможет производить 20 лямов?
Tesla намеревается разогнать объёмы выпуска электромобилей до 20 млн в год
ProGaMeEXT
17:43
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