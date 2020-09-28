Предзаказ консолей PlayStation 5 и Xbox Series S/X доступен в Ситилинк
Для оформления предзаказа необходимо быть зарегистрированным на сайте ритейлера, заполнить онлайн-форму контактной информацией и осуществить онлайн-платеж со 100% предоплатой. Дата и способ доставки заказа согласовываются отдельно с оператором call-центра накануне старта продаж. Предзаказ консолей доступен для физических лиц во всех городах присутствия ритейлера.
Оформить предзаказ на PlayStation 5
Оформить предзаказ на Xbox Series S/XСтоимость полной версии игровой приставки PlayStation 5 Ultra HD Blue Ray по предзаказу составит 45 999 рублей. Версию PlayStation 5 Digital edition без оптического привода Ultra HD Blu-Ray Disc Drive можно приобрести за 37 999 рублей. Срок получения товаров по предзаказу ограничен и составляет 10 календарных дней с даты официального старта продаж (19.11.2020).
«В этом году мы наблюдаем у покупателей повышенный интерес к консолям. За 9 месяцев продажи игровых приставок выросли в 2 раза в количестве реализованных единиц по отношению к прошлому году, – комментирует Николай Петров, руководитель отдела закупок цифровой техники "Ситилинк". – Выход консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series S/X одни из самых ожидаемых событий игровой индустрии. Мы хотели дать возможность фанатам быть уверенными, что они смогут приобрести приставки сразу после официального старта продаж, поэтому организовали предзаказ на все модели ведущих игроков рынка консолей».
Игровая приставка Xbox series X доступна по стоимости 45 590 рублей. Облегченную модель Xbox series S можно приобрести за 26 990 рублей. Срок получения товаров по предзаказу ограничен и составляет 10 календарных дней с даты официального старта продаж (10. 11.2020).
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