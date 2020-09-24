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ASUS и Republic of Gamers доминируют на рынке игровых ноутбуков в 2020 году

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Главное
  • Лидер мирового рынка: почти четверть всех проданных с января по июль 2020 года игровых ноутбуков приходится на модели ROG и ASUS
  • Высокий спрос на игровые модели премиального уровня: геймерские ноутбуки ROG с графикой RTX – на первом месте в мире, их доля в июле 2020 года составила 29,2%
  • Безоговорочное лидерство в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: ROG и ASUS – на первом месте уже двенадцать месяцев подряд
Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) объявил о том, что его доля на мировом рынке игровых ноутбуков выросла до 23,6% и составляет почти четверть от общего числа проданных в 2020 году ноутбуков. Игровые ноутбуки ROG уверенно лидируют в странах Восточной и Западной Европы, на Ближнем Востоке, в Африке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Высокий спрос на игровые модели премиального уровня

Ноутбуки ROG продолжают пользоваться огромной популярностью в сегменте топовых игровых решений. В июле 2020 года продажи игровых ноутбуков ROG, оснащенных новейшими графическими процессорами NVIDIA® GeForce® RTX™, составили 29,2% – почти треть всего мирового рынка. Безоговорочное первое место означает, что ROG по-прежнему является самым популярным в мире брендом высокопроизводительных игровых ноутбуков с графикой RTX.

Безоговорочное лидерство в странах Азиатско-Тихоокеанского региона

Игровые ноутбуки ROG пользуются огромной популярностью в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, занимая лидирующую позицию на рынке на протяжении 12 месяцев подряд.

Дополнительные материалы

ROG Facebook: http://www.facebook.com/asusrog
ROG Twitter: http://www.twitter.com/asus_rog
ASUS Global Press Room: http://press.asus.com
ASUS Global Facebook: http://www.facebook.com/asus
ASUS Global Twitter: http://www.twitter.com/asus

О компании ASUS

Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2019 году ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, стала одной из наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, а также вошла в число вызывающих наибольшее восхищение компаний по версии издания Fortune.

О серии ROG

Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высокого уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга. Всю информацию о ROG можно найти на сайте http://rog.asus.com.
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