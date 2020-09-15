Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ситилинк: итоги продаж автомобильной электроники за лето 2020 года

+
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок из-за цен 3ххх
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх

Эксперты «Ситилинк», одной из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, изучили покупательский спрос на автомобильную электронику и технику с мая по август 2020 года.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года продажи автомобильных холодильников выросли на 111% (в количестве реализованных единиц), автомобильных сабвуферов – на 68%, музыкальных усилителей – на 33%, магнитол и видеорегистраторов – на 17%.

Месяцами, с пиковыми показателями продаж в отдельных группах товаров стали май и июль. Так, например, товары категории «Автозвук» продемонстрировали увеличение спроса в мае: усилители +90%, сабвуферы +93 и магнитолы на 43%. В июне россияне приобрели сразу на 184% больше автомобильных холодильников, сабвуферов на 137% и видеорегистраторов на 30%.

В ТОП-5 самых популярных магнитол вошли PIONEER MVH-S120UB, PIONEER MVH-S120UBG, PIONEER MVH-S120UBW, SOUNDMAX SM-CCR3064F и ACV AVS-812BB.

Среди усилителей чаще всего покупали: SWAT M-1.500 и SWAT M-4.65, KICX SP 4.80AB и KICX AP 4.120AB, а также ACV LX-2.100.

Пятерка самых популярных сабвуферов включает модели JBL GT-X1200, EDGE EDB12D2X-E7 и EDGE EDB12BR-E9, а также ALPINE SWE-815 и PIONEER TS-WX300TA.

Стабильной популярностью у автовладельцев пользуются видеорегистраторы и радар-детекторы, а также устройства с совмещенным функционалом. В ТОП-5 самых популярных видеорегистраторов с радар-детектором – SILVERSTONE F1 NTK-351Duo и SILVERSTONE F1 Crod A85-FHD, DIGMA FreeDrive 207 Night FHD и DIGMA FreeDrive 205 Night FHD, а также видеорегистратор 70MAI Smart Dash Cam Pro.

«Увеличение продаж в торговой группе связано, в том числе с перераспределением покупателями собственного бюджета. Традиционные затраты на услуги и путешествия, которые были долгое время ограничены, стали дополнительным стимулом к тюнингу музыкальных систем в автомобилях. Об этом свидетельствует состав покупательской корзины. – поделился Егор Панин, руководитель направления ТВ, Аудио, Авто дирекции закупок «Ситилинк», – Традиционный пик продаж автомобильной электроники пришелся на май и июль и совпал с нашими ожиданиями. По некоторым группам он оказался выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В том числе, за счет маркетинговых акций и активного расширения продуктового портфеля компании в соответствующем направлении».
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ситилинк: итоги продаж автомобильной электроники за лето 2020 года
+
Новая линейка продуктов ROG – гейминг на новом уровне
2
ASUS Republic of Gamers представляет монитор Swift 360 Hz (PG259QNR)
+
Ситилинк при поддержке 1С-Рарус обновил мобильное приложение для курьеров
+
ASUS представляет ноутбуки с процессорами Intel Core 11 поколения и анонсирует первый ноутбук, сертифицированный по программе Intel Evo
+
Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 30ХХ демонстрируют самый большой прирост производительности в истории GeForce
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 29
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 41
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 39
Обзор и тестирование неттоп-платформы HIPER Ultion A320(AMD)
12 сентября 2020 25
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
7 сентября 2020 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП 5 дешёвых мужских инструментов c AliExpress, о которых Вы могли не знать. Полезные инструменты с AliExpress по низкой цене
16
Перешел с Windows 10 LTSB на Windows 10 May 2020 Update и очень пожалел — объясняю почему
84
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: сентябрь 2020
20
Что дешевле для игр: ПК или консоль – сравниваем стоимость владения компьютером и Xbox Series X – подсчитываем все затраты с прицелом на 5 лет
86
Тестирование GeForce GTX 1060 и Ryzen 5 1600 AF в 10 популярных играх 2020 года
39
4600 МГц дешевле 100$ - разгоняем ADATA XPG Spectrix D50 RGB 3600 с настройкой таймингов и тестированием в играх
84
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — VEGA 56 undervolting и выясняем, будет ли польза от снижения напряжения
21
Топ-5 лучших китайских смартфонов сентября до 100 долларов по версии Gizchina
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C
19
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook P5440FA
6

Сейчас обсуждают

Rimm
16:20
сейчас идет как раз памп, сколько он продлится - неизвестно. 3080 ос - окупила бы себя за 3 месяца
Разогнанная NVIDIA GeForce RTX 3080 в 1,7 раза производительнее GeForce RTX 2080 Ti и Radeon RX 5700 XT при добыче Эфира (Ethereum)
Svarr51
16:19
Как Radeon VII. Ничего нового
Разогнанная NVIDIA GeForce RTX 3080 в 1,7 раза производительнее GeForce RTX 2080 Ti и Radeon RX 5700 XT при добыче Эфира (Ethereum)
brazil
16:18
NVIDIA GeForce RTX 3080 ETH (Dagger-Hashimoto) Power Limit Board Power Hash Rate (Stock) Hash Rate (OC) 100% ~320W ~81.2 MH/s ~89.1 MH/s 90% ~290W ~81.3 MH/s ~89.5 MH/s 80% ~255W ~80.9 MH/s ~88.4 MH/...
Разогнанная NVIDIA GeForce RTX 3080 в 1,7 раза производительнее GeForce RTX 2080 Ti и Radeon RX 5700 XT при добыче Эфира (Ethereum)
corsi
16:18
Со всех сторон летит реклама прошлого поколения, в новостях, в статьях. Так сильно переживают, что остатки старых видеокарт не получиться реализовать? Понимаю, если бы интересное что-то было на обзоре...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C
Zystax
16:17
По поводу LTSC. Она такого ощущения стабильного и законченного продукта, как LTSB, не вызывает. Тоже лезут мелкие раздражающие баги. Имхо, вин 10 испортилась где-то после 1703, такое ощущение, что МС ...
Перешел с Windows 10 LTSB на Windows 10 May 2020 Update и очень пожалел — объясняю почему
warmuza
16:16
азазаза, хитрый Куртка снова всех нагнул!
Эталонные печатные платы GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 позируют на фото
N1ghtwish
16:15
Самое время, скоро на авито по 15т.р. будут распродавать.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C
warmuza
16:10
Ну почему же все 3080. 3070 и 3060 нам тоже пригодятся.
Разогнанная NVIDIA GeForce RTX 3080 в 1,7 раза производительнее GeForce RTX 2080 Ti и Radeon RX 5700 XT при добыче Эфира (Ethereum)
kib@rg
16:09
Это что получается, послезавтра майнеры все 3080 скупят ...
Разогнанная NVIDIA GeForce RTX 3080 в 1,7 раза производительнее GeForce RTX 2080 Ti и Radeon RX 5700 XT при добыче Эфира (Ethereum)
Bryant333
16:08
Самокрутка.
HP запатентовала гибкий смартфон с уникальным складным шарниром
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем