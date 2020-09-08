ASUS Republic of Gamers представляет монитор Swift 360 Hz (PG259QNR)
ГЛАВНОЕ
- Технология NVIDIA Reflex Latency Analyzer позволяет измерять задержку отклика (время, проходящее между действием игрока и отображением этого действия на экране)
- Ультраплавный игровой процесс: сверхвысокая частота обновления 360 Гц, матрица Fast IPS, время отклика от серого к серому – 1 мс (GTG)
- Комплект для настольного крепления ROG Desk Mount Kit позволяет установить монитор, заняв минимум места на столе, что будет особенно полезно для тех, кто предпочитает располагать клавиатуру и мышь максимально близко к экрану
- ROG Swift (PG259QN) – модель с частотой обновления 360 Гц, но без поддержки технологии NVIDIA Reflex Latency Analyzer и без комплекта для настольного крепления ROG Desk Mount Kit
Технология NVIDIA Reflex Latency Analyzer
Монитор ROG Swift 360 Hz (PG259QNR) поддерживает технологии NVIDIA G-SYNC и NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Последняя – представляет собой инновационный встроенный инструмент для измерения задержки ввода. Быстрый отклик имеет решающее значение в геймерских компьютерных системах, предназначенных для динамичных соревновательных игр и киберспорта. Технология Reflex Latency Analyzer позволяет определить, сколько времени проходит между кликом мышкой и отображением соответствующего действия на экране. Для обычных геймеров такие измерения ранее были практически недоступны, так как требовали специальных видеокамер и другого высокоточного профессионального оборудования стоимостью в несколько тысяч долларов США. Технология Reflex Latency Analyzer позволяет получить точные данные о времени, проходящем между активацией действия со стороны пользователя с помощью клавиатуры или мыши и отображением этого действия на экране. Полученные данные позволят убедиться в быстродействии системы, чтобы начинать каждый виртуальный бой с полной уверенностью в производительности и настройках своей системы.
Ультраплавный игровой процесс
Монитор ROG Swift 360 Hz (PG259QNR) поддерживает частоту обновления до 360 Гц, что на 50% больше, чем частота 240 Гц, которую могут предложить современные высококлассные игровые мониторы. Более высокая частота обновления дает преимущество в динамичных соревновательных играх.
Монитор оснащен матрицей Fast IPS диагональю 24,5 дюйма с разрешением Full-HD (1920 x 1080 пикселей) и может похвастать временем отклика всего 1 мс (GTG), что в четыре раза быстрее, чем в обычных IPS-панелях.
Комплект для настольного крепления ROG Desk Mount Kit
Монитор ROG Swift 360 Hz в версии PG259QNR можно закрепить на столе с помощью специального фирменного набора ROG Desk Mount Kit. Такой способ крепления максимально освобождает место на столе для клавиатуры и мыши, что особенно оценят те, кто предпочитает играть близко к экрану.
Лаконичный киберспортивный дизайн монитора лишен кричащих элементов, чтобы ничто не отвлекало от происходящего на экране. Нижняя часть рамки выполнена в матовой отделке, чтобы минимизировать блики на экране, а светодиодный индикатор включения расположен сбоку, вне прямого поля зрения пользователя. Компактная подставка в форме буквы V также экономит место на столе и позволяет расположить клавиатуру и мышь близко к монитору.
Дополнительные материалы
О технологии NVIDIA Reflex Latency Analyzer: http://www.nvidia.com/en-us/geforce/technologies/360-hz/
ROG Facebook: https://www.facebook.com/asusrog
ROG Twitter: https://www.twitter.com/asus_rog
ASUS Global News: https://www.asus.com/news
ASUS Global Facebook: https://www.facebook.com/asus
ASUS Global Twitter: https://www.twitter.com/asus
О серии ROG
Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высокого уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга. Всю информацию о ROG можно найти на сайте http://rog.asus.com.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила