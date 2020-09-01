Ситилинк проводит федеральную акцию Скидки начинаются
В «Ситилинк» стартовала федеральная акция «Скидки начинаются», приуроченная к началу учебного года. В период с 28 августа по 13 сентября при заказе товара из более чем 1200 наименований покупатель получает возможность получить выгоду до 50% от стоимости.
В период проведения можно приобрести наиболее актуальные товары для учебы и работы: ноутбуки, телевизоры и проекторы, компьютеры и моноблоки, аудиотехника, канцтовары и тетради, клавиатуры, мыши и WEB-камеры, принтеры, МФУ и сетевое оборудование, мебель, игровые консоли, ЖК мониторы, смартфоны, наушники и еще сотни товаров электроники и техники. Товары доступны к заказу через сайт интернет-магазина или терминалы в магазинах сети и только для физических лиц.
Стоимость функционального ноутбука ACER Aspire 3 A315-54K-36MK, 15.6", Intel Core i3 8130U 2.2ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics 620 с установленным Windows 10 составит 32 990 рублей, а стильный и мощный ноутбук ASUS Zenbook UM431DA-AM003, 14", IPS, AMD Ryzen 5 3500U 2.1ГГц, 8Гб, 512Гб SSD, AMD Radeon Vega 8, noOS представлен по цене в 38 990 рублей.
Смартфон SAMSUNG Galaxy A40 64Gb – 12 990 рублей, монитор ACER Aopen 24ML1Ybii 23.8 предлагают за 7 490 рублей, цена же монитора AOC Value Line 27B1H (00/01) 27 со скидкой составит 9 490 рублей, цена лазерного принтера BROTHER HL-1110R – 6 990 рублей, а черные беспроводные наушники с микрофоном Hiper TWS Burst доступны за 1 190 рублей.
«В акции участвуют востребованные категории товаров для активного старта в новом учебному году и эффективной работе в офисе или дома. Обновление техники и рабочего места может быть связано со значительными тратами семейного бюджета, учитывая это мы подготовили множество вариантов выгодных покупок, – рассказал директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов. – Акцией «Скидки начинаются!» мы даем возможность все большему числу наших новых и давних клиентов улучшить условия обучения и подготовки к экзаменам и олимпиадам с максимальной выгодой для семейного бюджета».
Для безопасности клиентов действует доставка с соблюдением санитарно-гигиенических мер. Особые меры также предприняты в пунктах выдачи сети: на входе клиентам бесплатно выдаются маски и перчатки, пространство перед магазинами и в залах обеспечено разметкой для соблюдения необходимой дистанции, поверхности регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами.
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