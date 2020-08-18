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Августовский драйвер NVIDIA Studio доступен для загрузки — он поддерживает Adobe Premiere Rush, Premiere Pro и программные обновления приложений для творчества

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Новый драйвер Studio включает оптимизации для Adobe Premiere Rush, Premiere Pro, Blender Cycles, V-Ray 5 for Maya, Flicker Free и BorisFX Optics. И не только.



С массовым переходом на удаленный режим работы как никогда остро встает вопрос о продуктивности. Чтобы помочь пользователям ускорить работу с контентом, мы приняли активное участие в подготовке обновлений для Adobe Premiere Pro, Premiere Rush, Blender, V-Ray 5 for Maya, Flicker Free и BorisFX Optics — все они получили поддержку в августовском драйвере NVIDIA Studio, уже доступном для загрузки.

Adobe Premiere Rush и Premiere Pro

Пользователи с восторгом приняли функцию Auto Reframe в Premiere Pro, теперь эта функциональность стала доступна и в Premiere Rush! Функция Auto Reframe работает на базе алгоритма искусственного интеллекта Adobe Sensei и автоматически сохраняет в кадре ключевую информацию при изменении соотношения сторон, подстраивая видео под требования разных социальных сетей. Это экономит редакторам огромное количество времени.



Premiere Rush – смотрите здесь, как работает Auto Reframe


Adobe также недавно представили функцию Scene Edit Detection в открытой бета-версии Premiere Pro. Она работает на базе ИИ-алгоритма Sensei с оптимизацией графическими процессорами NVIDIA и быстро определяет и помечает монтажные склейки в финальных видеофайлах. Пользователям больше не придется прокручивать длинные видеофайлы, чтобы редактировать их вручную.



Оба обновления существенно экономят время редакторам и обеспечивают большую гибкость при редактировании видео после основной работы алгоритма ИИ, что позволяет уделить больше времени творческой составляющей.

«Мы тесно работаем с NVIDIA над внедрением GPU-ускоренных функций, которые делают приложения Adobe мощнее и функциональнее, - говорит Сью Скидмор (Sue Skidmore), директор по связям с партнерами в Adobe Creative Cloud Video. – С ускорением кодирования в Adobe Premiere Pro редакторы могут экспортировать видео высокого разрешения до 500% быстрее по сравнению с CPU. Теперь новые мощные инструменты на базе Adobe Sensei - Auto Reframe в Premiere Rush и Scene Edit Detection в Premiere Pro – с помощью графических процессоров помогают создавать контент высокого качества быстрее, чем когда-либо».

Blender Cycles

Не так давно Blender добавили поддержку движка рендеринга NVIDIA OptiX, который реализует трассировку лучей силами RT-ядер и устранение шумов с помощью тензорных ядер. Этот алгоритм предсказывает вид финальных кадров на основе частично отрисованных кадров, что позволяет пользователям быстро проверять новые идеи и проводить быстрые итерации предпочтительных вариантов. До сегодняшнего дня рендеринг с ускорением OptiX был доступен только на графических процессорах серии NVIDIA RTX.

С выходом версии Blender 2.90 эта революционная функция становится доступной на всех GPU NVIDIA, обеспечивая более гибкие возможности дизайнерам и художникам 3D миров. Владельцы более старых GPU и систем с комбинацией GPU серии RTX и не-RTX теперь могут рендерить сцены с помощью OptiX. В случае не-RTX GPU рендеринг выполняется на ядрах CUDA. На GPU серии RTX рендеринг получает ускорение благодаря RT и тензорным ядрам.



Данное обновление также поддерживает NVLink, позволяя объединять в одной системе несколько GPU, что значительно ускоряет рендеринг сцен, превышающих объем памяти одного GPU. Версия Blender 2.90 станет доступна 26-го августа.

V-Ray 5 GPU for Maya

Релиз V-Ray 5 от Chaos Group уже доступен для пользователей Autodesk Maya с поддержкой геометрии во внешней памяти для рендеринга с помощью NVIDIA CUDA, что повышает скорость работы с большими сценами, не помещающимися в память одного GPU.

Данный релиз поддерживает и новые GPU-ускоренные функции для работы с освещением, материалами и цветом, такие как LightMix для коррекции освещения после рендеринга и Layer Compositing для финальной доработки изображений в кадровом буфере V-Ray. Это устраняет необходимость в отдельном приложении для постобработки.

Среди дополнительных возможностей - Light Path Expressions, Sun & Sky model, Expanded Materials и ACEScg. И наконец, V-Ray GPU 5 добавляет ряд возможностей, которые раньше были доступны только на CPU, включая 2D Displacement, OSL паттерны, Phoenix Particle Shader, tyFlow, улучшенный захват теней и IBL Ground Projection.


Изображение предоставлено Chaos Group


Flicker Free

Популярное среди пользователей Adobe Premiere Pro и After Effects приложение Flicker Free – это мощный плагин и простой способ устранения нежелательного мерцания в видео. Flicker Free скоро получит улучшенную возможность определения независимо движущихся объектов, даже в случае движения камеры, для устранения мерцания, вызванного рассинхронизацией камер и замедленной и интервальной съемкой. Обновление добавляет поддержку CUDA для Flicker Free, ускоряя работу до 8 раз по сравнению с CPU.

https://vimeo.com/446955969

Тесты Digital Anarchy показали, что поддержка CUDA в Flicker Free 2.0 сообщает большой прирост скорости в работе: в 3 раза с HD-видео и в 10 раз в случае с 4K. Прирост производительности еще выше с GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti и Quadro RTX 4000 — до 15 раз в случае 4K.

Представляем BorisFX Optics

Созданный специально для пользователей Adobe Photoshop и Lightroom быстрый и удобный плагин BorisFX Optics позволяет имитировать оптические фильтры, специальные линзы, эффекты кинопленки и зернистость, блики, эффекты лабораторной обработки, цветокоррекцию, а также естественное освещение и фотоэффекты. Эти фильтры помогают фотографам добиться идеального результата, добавляя красивые и реалистичные блики, мягкие тени, эффекты освещения, черты определенных стилей и многое другое.


Интересный факт: Optics включает 75 удостоенных награды Emmy фильтров Sapphire от BorisFX.


Лучшие цифровые художники с успехом применяют в самых известных фильмах и передачах фильтры пакета Sapphire; они имеют широкие возможности для творчества и, что самое важное, обеспечивают весомую экономию времени.



В ногу со временем с NVIDIA Studio

Так как разработчики творческих приложений выпускают обновления все чаще, то важно, чтобы и аппаратное обеспечение вовремя получало обновления. Программа драйверов Studio, обновления которой выходят раз в месяц, синхронизирует выход драйверов с выходном крупных обновлений ПО для творчества.

Драйверы Studio созданы специально для дизайнеров и художников и протестированы в ведущих приложениях для творчества. Чтобы получить оптимизации и поддержку новейших возможностей, загрузите новый августовский драйвер Studio (452.06) через GeForce Experience или со страницы загрузки драйверов.

Чтобы следить за новостями и получать практические советы, подсказки и тренинги от лучших профессионалов, подпишитесь на YouTube-канал NVIDIA Studio.

Подробнее о сертификации RTX Studio и выборе подходящих систем – https://www.nvidia.com/ru-ru/studio/hmc/.

Напоминаем, что большинство систем Studio дарят 3 месяца подписки на Adobe Creative Cloud (эквивалент $235), предоставляя профессионалам в фотографии, графическом дизайне, редактировании видео и 3D графики доступ к более чем 30 приложениям и инструментам для реализации своих творческих идей.
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