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NVIDIA проведет в октябре конференцию Digital GTC

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САНТА-КЛАРА, Калифорния — 17 августа 2020—NVIDIA объявила о проведении конференции по GPU-технологиям с 5 по 9 октября с программным выступлением генерального директора и учредителя Дженсена Хуанга.



На GTC будут проводиться сессии по инновациям в области ИИ, обработки данных, графики, высокопроизводительных и edge-вычислений, коммуникаций, автономных машин и виртуальной реальности для широкого спектра индустрий и госслужб. Потоки вещания будут разделены на Северную Америку, Европу, Израиль, Индию, Тайвань, Японию и Корею и включат демонстрации в прямом эфире, специализированный контент и представление локальных стартапов и спонсоров.

«GTC – это единственная конференция, которая объединяет ведущих разработчиков, руководителей компаний и государственных организаций, экспертов из исследовательских институтов и поставщиков платформ, чтобы ускорять развитие технологий в ключевых областях, - отметил Грег Эстес (Greg Estes), вице-президент по корпоративному маркетингу и программам для разработчиков в NVIDIA. – Мы рады поделиться отличными результатами работы более 500 экспертов из NVIDIA и нашего мирового сообщества для решения самых серьезных задач».

В рамках GTC состоится свыше 500 сессий, включая сессии в прямом эфире и в записи по запросу. Прямой эфир даст возможность участникам задавать вопросы и взаимодействовать с экспертами в ИИ и других областях из самых разных компаний и организаций. В конференции примут участие ведущие организации со всего мира.

Спонсорами конференции выступили такие компании, как AWS, Google Cloud, Microsoft, Oracle, Facebook, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprises, VMware, Cisco, Lenovo, ASUS, Booz Allen Hamilton и IBM.

Во время конференции также пройдут круглые столы с участием экспертов и руководителей, определяющих стратегию развития, для обсуждения широкого круга тем: от национальных стратегий до применения ИИ с учетом принципов справедливости.

Разработчики смогут улучшить свои умения и навыки, приняв участие в одном из 16 полнодневных семинаров, организованных Институтом глубокого обучения (DLI) NVIDIA. Семинары будут доступны по всему миру и будут обучать работе с CUDA®, RAPIDS™, обработке естественного языка и многому другому.

Европейские и израильские участники получат доступ к более чем 60 локальным сессиям по инновациям от таких институтов, как Ливерпульский университет, Национальный супервычислительный центр Cineca, Siemens Healthineers и Еврейский университет в Иерусалиме. Будут доступны свыше 120 выступлений из Северной Америки. Эксперты NVIDIA из Европы примут участие примерно в 20 мировых сессиях со взаимодействием с участниками.

Шесть из 16 полнодневных семинаров Института DLI проведут региональные эксперты. Также во время GTC состоятся три сессии «Свяжись с экспертами» по европейскому и израильскому регионам.

Кроме того, в рамках программы по работе со стартапами NVIDIA Inception пройдут презентации ведущих руководителей стартапов в области ИИ, технические сессии с инженерами NVIDIA и круглые столы с высшими должностными лицами NVIDIA по вопросам дальнейшего развития ИИ.

Подробнее о программе GTC и регистрации для участия в конференции смотрите на странице www.nvidia.com/gtc.
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