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В Ситилинк акция - Выгодно знать, где скидки искать

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«Ситилинк» запускает федеральную акцию «Выгодно знать, где скидки искать». С 10 по 27 августа более чем 1 000 наименований товаров доступны со скидкой до 50%. На особых условиях можно приобрести ноутбуки, телевизоры и плазменные панели, фитнес-браслеты и смарт-часы, клавиатуры, принтеры, МФУ и сетевое оборудование, мебель, канцтовары, велосипеды, самокаты, другую электронику и технику. Также в акции участвует широкий ассортимент товаров для подготовки к учебному году. Они доступны к заказу через интернет-магазин, терминалы в магазинах сети или по телефону. Так, стоимость ноутбука LENOVO IdeaPad (S340-15API, 15.6, IPS, AMD Ryzen 5 3500U 2,1ГГц, 8Гб, 256Гб SSD с установленным Windows 10) составит 38 990 рублей, смартфона REALME (6I 128Gb) – 13 990 рублей. Производительный стационарный компьютер IRU Home 315 (Intel Core i5 9400F, DDR4 16Гб, 1000Гб, 120Гб(SSD), NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4 ГБ) обойдется в 39 990 рублей, монитор Philips (241E1SCA/00 23.6) – в 8 290 рублей, клавиатура Logitech G213 Prodigy – в 3 190 рублей, а оптическая мышь Logitech G102 Prodigy – в 1 390 рублей.

«В акции участвуют востребованные категории товаров для обучения и работы. Чтобы подготовка к учебному году и бизнес-сезону в непростой период была выгодной, совместно с партнерами мы подготовили особые предложения, – рассказал директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов. – Для безопасности клиентов сегодня по-прежнему действует доставка с соблюдением санитарно-гигиенических мер. Особые меры также предприняты в точках сети: на входе клиентам бесплатно выдаются маски и перчатки, пространство перед магазинами и в залах обеспечено разметкой для соблюдения необходимой дистанции, поверхности регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами».
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