Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ситилинк запускает новую рекламную кампанию с Михаилом Галустяном

+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

«Ситилинк», одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, запускает новую рекламную кампанию «Цены всем на зависть». Лицом кампании стал российский шоумен, сценарист, комедийный актер театра, кино и телевидения Михаил Галустян.

Маркетинговая активность призвана привлечь внимание к уникальному торговому преимуществу сети – привлекательной стоимости товаров, а также повысить узнаваемость бренда в регионах присутствия. Ключевое сообщение кампании: «Цены всем на зависть».

В общей сложности в рамках кампании выйдет 10 видеороликов, которые дополнительно подсветят широкий ассортимент, качество и гарантию на товары, удобство получения (собственную сеть магазинов и пунктов выдачи), а также ключевые распродажи ретейлера.

В качестве каналов распространения новой серии видеороликов будут использованы телевидение и Интернет.

Особенностью содержательной концепции станет лейтмотив совершения пакости главным героем, чувства которого окружающие ранят невнимательным отношением, расхваливая приобретенную в «Ситилинк» технику – более привлекательную по стоимости, чем ранее купил сам герой.

«Это уже не первая федеральная рекламная кампания с участием Михаила Галустяна. В рамках последней активности нам удалось повысить узнаваемость бренда в регионах страны на 13,1 пункта, а также привлечь внимание новых сегментов аудитории благодаря широкой известности Михаила Галустяна, – поделился директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов. – Мы решили продолжить плодотворное сотрудничество и запустить новую серию видеороликов. Благодаря актерскому таланту нашего героя каждый ролик как самостоятельная короткометражная картина с глубокими эмоциями и их ярким проявлением. Они не могут оставить равнодушными. А ключевой лейтмотив задает определенное настроение и заставляет вместе с героем переживать за упущенную возможность сэкономить и совершить более выгодную покупку – смартфона, телевизора и другой техники. Каждый из нас бывал в такой ситуации. Все мы реагировали по-разному. Герой, например, в каждом ролике использует все более изысканные приемы отмщения – для восстановления баланса в отношениях с людьми, которые равнодушны к его чувствам. Безусловно, мы не призываем реагировать подобным образом – зависть не лучшее качество. Мораль роликов – не совершать ошибки героя, а выбирать для покупок «Ситилинк».

«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.

В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.

В продуктовом портфеле порядка 800 мировых брендов и 70 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, а также других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.

В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги. 1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019)

2 место в рейтинге TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2019 Data Insight

8 место в рейтинге «10 главных продавцов Рунета» по версии Forbes

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ситилинк запускает новую рекламную кампанию с Михаилом Галустяном
+
GeForce NOW: 11 новых игр и синхронизация со Steam
+
Продажи смартфонов - итоги первого полугодия и тенденции июля 2020 от Ситилинк
+
Продажи климатической техники в этом сезоне демонстрируют рекордные показатели за последние несколько лет - эксперты Ситилинк
+
Ситилинк подготовил федеральную акцию «ШОКирующая выгода»
+
В Ситилинк акция Тотальная перезагрузка
1

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 26
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
20 июля 2020 31
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
352
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
521
Я все ещё покупаю процессоры Intel
160
Краткий обзор на неофициальные рендеры еще не вышедших карт RTX 3000
19
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo
10
Битва игровых компьютеров: Core i5-9500F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
14
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 (G732LXS)
6
Вынужденная обновка МФУ: взгляд на Canon TS9551C в негативе и позитиве
16
Обновление старого ПК: прощай 775 - привет 2011
2
Дорабатываем корпус Silverstone Raven 3 (RV03) - как своими руками заново нарезать резьбу под стойки для материнской платы
4

Сейчас обсуждают

&lt;TopUpdate&gt;
07:30
знакомый токарь нафиг пошлёт ради фигни которая стоит копейки тратить кучу драгоценного времени на работе
Дорабатываем корпус Silverstone Raven 3 (RV03) - как своими руками заново нарезать резьбу под стойки для материнской платы
Lolo Ogly
07:29
😆😆😆😆😆😆
Sony готовит двухпроцессорную модель PlayStation 5 Pro – в 2 раза больше памяти и производительность 4К@60fps в любых играх
Георгий Шамшурин
07:27
Дорогие дети! Только что вы прочитали статью, как НЕ надо делать никогда. У меня нет цензурных слов. "Дырка", "пенёк", "раздраконить", в итоге "многочасовых мучений" получили исцарапанный корпус без ...
Дорабатываем корпус Silverstone Raven 3 (RV03) - как своими руками заново нарезать резьбу под стойки для материнской платы
Pustotnik
07:26
Да, и без MathLab хватает приложений, да и в Adobe не всё так однозначно. А с интеграшкой и QSV, как их пролечить и где покопаться?
Я все ещё покупаю процессоры Intel
taurintown
07:25
Значительно быстрее, вообще-то. За 6 тыс. покупается 580, до которой встройке лет 10 расти. Речь конечно о Б/У. Если о новых - то да.
Я все ещё покупаю процессоры Intel
Pustotnik
07:24
Я работаю в софте Adobe, про это и писал. Я не играю в игры, я не использую MathLab, я не трёхмерщик... Я вообще не знаю что там с MathLab. И не пишу того чего не знаю. Про "громоболт", в статье Puget...
Я все ещё покупаю процессоры Intel
Goginator
07:21
деревенские сборки берут на райзен 3200G и тогда не надо покупать видуху за 6000 рублей . ибо за 6000 рублей она не быстрее чем встройка веги .
Я все ещё покупаю процессоры Intel
taurintown
07:20
И почему умолчали в статье, что качество рендера квиксинка хуже, чем обычного, софтового, использующего исключительно силы процессора.
Я все ещё покупаю процессоры Intel
Van Helsing
07:19
Амд всегда догонял чушь..
Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
Goginator
07:19
и это хороший пример того как интел путем сговора, подкупа, шантажа и запугивания удерживает рынок под своим контролем .
Я все ещё покупаю процессоры Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем