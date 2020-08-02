Ситилинк запускает новую рекламную кампанию с Михаилом Галустяном
«Ситилинк», одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, запускает новую рекламную кампанию «Цены всем на зависть». Лицом кампании стал российский шоумен, сценарист, комедийный актер театра, кино и телевидения Михаил Галустян.
Маркетинговая активность призвана привлечь внимание к уникальному торговому преимуществу сети – привлекательной стоимости товаров, а также повысить узнаваемость бренда в регионах присутствия. Ключевое сообщение кампании: «Цены всем на зависть».
В общей сложности в рамках кампании выйдет 10 видеороликов, которые дополнительно подсветят широкий ассортимент, качество и гарантию на товары, удобство получения (собственную сеть магазинов и пунктов выдачи), а также ключевые распродажи ретейлера.
В качестве каналов распространения новой серии видеороликов будут использованы телевидение и Интернет.
Особенностью содержательной концепции станет лейтмотив совершения пакости главным героем, чувства которого окружающие ранят невнимательным отношением, расхваливая приобретенную в «Ситилинк» технику – более привлекательную по стоимости, чем ранее купил сам герой.
«Это уже не первая федеральная рекламная кампания с участием Михаила Галустяна. В рамках последней активности нам удалось повысить узнаваемость бренда в регионах страны на 13,1 пункта, а также привлечь внимание новых сегментов аудитории благодаря широкой известности Михаила Галустяна, – поделился директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов. – Мы решили продолжить плодотворное сотрудничество и запустить новую серию видеороликов. Благодаря актерскому таланту нашего героя каждый ролик как самостоятельная короткометражная картина с глубокими эмоциями и их ярким проявлением. Они не могут оставить равнодушными. А ключевой лейтмотив задает определенное настроение и заставляет вместе с героем переживать за упущенную возможность сэкономить и совершить более выгодную покупку – смартфона, телевизора и другой техники. Каждый из нас бывал в такой ситуации. Все мы реагировали по-разному. Герой, например, в каждом ролике использует все более изысканные приемы отмщения – для восстановления баланса в отношениях с людьми, которые равнодушны к его чувствам. Безусловно, мы не призываем реагировать подобным образом – зависть не лучшее качество. Мораль роликов – не совершать ошибки героя, а выбирать для покупок «Ситилинк».
«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.
В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.
В продуктовом портфеле порядка 800 мировых брендов и 70 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, а также других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.
В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги. 1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019)
2 место в рейтинге TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2019 Data Insight
8 место в рейтинге «10 главных продавцов Рунета» по версии Forbes
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