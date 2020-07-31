GeForce NOW: 11 новых игр и синхронизация со Steam
Новости GeForce NOW этой недели:
- стала доступна синхронизация библиотек Steam с GeForce NOW для быстрого доступа к играм;
- добавлены профили для 11 новых игр;
- добавлена поддержка NVIDIA Highlights для Rainbow Six Siege;
- ASUS анонсировала новый роутер, рекомендованный для GeForce NOW [RT-AX86U].
Если вы любите игры так же, как и мы, в вашей библиотеке Steam сотни игр. Теперь найти свои игры из библиотек Steam в GeForce NOW становится проще.
Подписчики сервиса могут синхронизовать свои библиотеки в Steam с GeForce NOW через функцию Game Sync в Настройках (Settings > Game Sync). Новая опция выделит в библиотеках Steam игры, которые поддерживаются в GeForce NOW, и автоматически их добавит в папку “My Library” в приложении GeForce NOW.
Как только ваш аккаунт в Steam авторизован, вы сможете легко обновлять свою библиотеку GeForce NOW при покупке новых игр через опцию Game Sync в «Настройках».
Rainbow Six Siege теперь с NVIDIA Highlights
В мегахит Rainbow Six Siege добавлена поддержка технологии NVIDIA Highlights, которая позволяет автоматически захватывать лучшие моменты в играх. Актуальный список игр с поддержкой NVIDIA Highlights доступен по ссылке.
Еще более низкие задержки благодаря новому роутеру от Asus
ASUS представила роутер RT-AX86U, рекомендованный для работы с GeForce NOW. Один из LAN-портов данной модели является также игровым портом, который позволяет приоритизировать подключенные устройства. RT-AX86U также оптимизирован для наилучших впечатлений в облачных играх. Open NAT упрощает перенаправление портов при помощи 3-х шагового процесса настройки. Адаптивный механизм QoS (качество обслуживания) может быть сконфигурирован для приоритизации трафика различных приложений, включая игры, таким образом сетевые ограничения уходят в прошлое.
Game Ready для GeForce NOW
На этой неделе в GeForce NOW добавлены профили для 11 новых игр, включая недавние новинки Blightbound и Hellpoint.
Cписок новых игр этой недели включает:
- Blightbound (new game launching on Steam – July 29)
- Hellpoint (new game launching on Steam & Epic Games Store – July 30)
- Dead Age 2 (recent game launch on Steam – July 16)
- Far Cry 3 (Epic Games Store)
- For The King (Epic)
- Life is Strange - Before the Storm
- Magic the Gathering: Arena (Epic)
- South Park: The Stick of Truth (Epic)
- Stationeers
- This War of Mine (Epic)
- Warface (My.com)
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