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Продажи климатической техники в этом сезоне демонстрируют рекордные показатели за последние несколько лет - эксперты Ситилинк

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К такому выводу пришли эксперты «Ситилинк», одной из крупнейших сетей электроники и бытовой техники. Активный сезон реализации климатической техники в этом году начался раньше, чем в прошлом – в апреле. С этого момента наблюдалось несколько всплесков продаж – в мае, конце июня-начале июля. Сегодня спрос на товары категории также в разы превышает прошлогодний.

Продажи в мае увеличились в 4 раза (в денежном выражении по отношению к аналогичному периоду прошлого года). В конце июня-начале июля – в 10 раз. В настоящее время продажи выше в 3,6 раза. Средний чек вырос на 20% год к году, составив 19 000 рублей.

В этом сезоне наиболее популярные товары в категории – сплит-системы и мобильные кондиционеры.

В ТОП-5 брендов по объему продаж в сплит-системах вошли Sunwind, Starwind, Electrolux, Hyundai и Ballu, а в мобильных кондиционерах – Ballu, Timberk, Electrolux, Rix, Poyal Clima.

Самыми популярными моделями сплит-систем стали Sunwind SW-09CHSA/XA83, Sunwind SW-07CHSA/XA83, Starwind TAC-12CHSA/XAA1, Ballu BSVP-09HN1 и Sunwind SW-12CHSA/XA83.

Среди мобильных кондиционеров особым спросом пользовались модели Ballu Aura BPAC-09 CP, Electrolux EACM-13 CL/N3, Timberk Nordvind T-PAC07-P09E, Royal Clima Mobile Plus RM-MP30CN-E.

«В этом году можно выделить два ключевых драйвера продаж климатической техники. Это ярко выраженное изменение климата и переход на дистанционную работу, – поделился Олег Пчельников, директор по закупкам «Ситилинк». – Для комфортного пребывания в домашнем пространстве покупатели приобретают технику, которая позволяет адаптировать климат в квартирах и загородных домах под текущие потребности. Например, во время дождливого мая покупательский спрос сместился в сторону устройств с функцией осушения воздуха. Жаркая погода в конце июня-начале июля, очереди на установку стационарных систем кондиционирования стимулировали спрос на мобильные кондиционеры. Их продажи выросли почти в 10 раз. Сегодня высокий спрос на климатические устройства, которые не требуют дополнительной технической установки, также сохраняется».
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