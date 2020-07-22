Ситилинк подготовил федеральную акцию «ШОКирующая выгода»
27 июля в «Ситилинк» стартует федеральная акция «ШОКирующая выгода». В рамках нее до 9 августа более чем 2 500 наименований товаров будут доступны на особых условиях.
Со скидкой до 60% покупатели смогут приобрести товары 33 категорий из сегмента электроники и бытовой техники – для квартиры и загородных домов, автомобильных путешествий, сада и огорода, строительства и ремонта, активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Это ноутбуки и мониторы, телевизоры, широкий ассортимент бытовой техники, а также электроинструменты, электроника для автомобилей, наушники и многое другое. Все они будут доступны к заказу через сайт интернет-магазина, терминалы в офлайн-точках сети и call-центр.
Так, стоимость ноутбука Asus M509DA-BQ161T со скидкой составит всего 25 990 рублей, смартфона Samsung Galaxy A40 (64Gb) – 12 990 рублей, двухкамерного холодильника Nordfrost ERB 839 032 – 15 990 рублей, кофемашины Philips EP1224/00 – 21 990 рублей, микроволновой печи Starwind SMW2420 20л – 2 990 рублей, наушников с микрофоном Honor Sport PRO AM66 – 2 890 рублей.
«Акция объединила большое количество категорий и наименований товаров известных и надежных производителей. В рамках нее действует привлекательная скидка до 60%, – рассказал директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов. – Эта активность стала возможна благодаря совместным усилиям нас как ретейлера и наших партнеров. Мы понимаем, что в текущей ситуации выгодные предложения на технику и электронику особенно актуальны».
Напоминаем, что для безопасности клиентов действует доставка с соблюдением санитарно-гигиенических мер. Особые меры также предприняты в пунктах выдачи сети: на входе клиентам бесплатно выдаются маски и перчатки, пространство перед магазинами и в залах обеспечено разметкой для соблюдения необходимой дистанции, поверхности регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила