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Ситилинк подготовил федеральную акцию «ШОКирующая выгода»

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27 июля в «Ситилинк» стартует федеральная акция «ШОКирующая выгода». В рамках нее до 9 августа более чем 2 500 наименований товаров будут доступны на особых условиях.

Со скидкой до 60% покупатели смогут приобрести товары 33 категорий из сегмента электроники и бытовой техники – для квартиры и загородных домов, автомобильных путешествий, сада и огорода, строительства и ремонта, активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Это ноутбуки и мониторы, телевизоры, широкий ассортимент бытовой техники, а также электроинструменты, электроника для автомобилей, наушники и многое другое. Все они будут доступны к заказу через сайт интернет-магазина, терминалы в офлайн-точках сети и call-центр.

Так, стоимость ноутбука Asus M509DA-BQ161T со скидкой составит всего 25 990 рублей, смартфона Samsung Galaxy A40 (64Gb) – 12 990 рублей, двухкамерного холодильника Nordfrost ERB 839 032 – 15 990 рублей, кофемашины Philips EP1224/00 – 21 990 рублей, микроволновой печи Starwind SMW2420 20л – 2 990 рублей, наушников с микрофоном Honor Sport PRO AM66 – 2 890 рублей.

«Акция объединила большое количество категорий и наименований товаров известных и надежных производителей. В рамках нее действует привлекательная скидка до 60%, – рассказал директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов. – Эта активность стала возможна благодаря совместным усилиям нас как ретейлера и наших партнеров. Мы понимаем, что в текущей ситуации выгодные предложения на технику и электронику особенно актуальны».

Напоминаем, что для безопасности клиентов действует доставка с соблюдением санитарно-гигиенических мер. Особые меры также предприняты в пунктах выдачи сети: на входе клиентам бесплатно выдаются маски и перчатки, пространство перед магазинами и в залах обеспечено разметкой для соблюдения необходимой дистанции, поверхности регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами.
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