Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ситилинк запускает распределительный центр в Ростове-на-Дону

+
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Еще одна дешевая RTX 2070 которой скоро не будет
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке

Одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» продолжает реализацию новой стратегии в логистике и запускает распределительный центр в Ростове-на-Дону площадью более 12 000 кв.м. Объект позволит ускорить доставку заказов для жителей южных регионов России и расширит ассортимент товаров, доступных к получению в короткие сроки.

Открытие объекта создаст в Ростове-на-Дону более 150 рабочих мест только на первом этапе. С учетом динамичного развития компании и активного наращивания доли в городах региона количество рабочих мест будет увеличиваться.

На распределительном центре будут обрабатываться заказы с товарами крупнейших мировых производителей электроники и бытовой техники, которые входят в портфель компании. В общей сложности сегодня в нем более 800 брендов и 70 000 наименований товаров.

Мощности и площади распределительного центра также будут использоваться для хранения товаров партнеров компании, подключенных по модели партнерских складов, предусматривающей интеграцию информационных систем по обмену данными.

Благодаря организации модели распределенного хранения товаров сроки доставки покупателям в городах региона сократятся минимум на 30 часов.

«Мы уже реализуем стратегию масштабной реконструкции логистических процессов и инфраструктуры в регионах. Это позволит обеспечивать сроки доставки и уровень сервиса, которые соответствуют высоким ожиданиям современных покупателей, – поделился генеральный директор «Ситилинк» Михаил Славинский. – Для проекта на Юге России мы выбирали фактически готовый объект, расположенный в удобной транспортной локации – на пересечении федеральной трассы М4-Дон и автодороги Ростов-Волгодонск. В его обустройство и адаптацию к процессам компании в настоящее время мы инвестировали порядка 100 млн рублей. В ближайшие годы инвестиции составят сотни миллионов рублей – с учетом расширения портфеля и адаптации под хранение разных типов товаров».

«На первом этапе на распределительном центре будет осуществляться обработка заказов физических лиц и корпоративных клиентов компании, – рассказал директор по логистике «Ситилинк» Александр Терехов. – В ближайшем будущем для удобства покупателей в рамках объекта планируется запуск нового для компании формата магазинов Dark Store».

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ситилинк запускает распределительный центр в Ростове-на-Дону
+
Ситилинк - Хроника самоизоляции: от морозильных камер и ноутбуков до культиваторов и электровелосипедов
+
ASUS представляет материнские платы ROG Strix B550-A Gaming и TUF Gaming B550-Plus (Wi Fi)
1
ASUS Republic of Gamers представляет Strix XG17AHP
+
ASUS объявляет о партнерстве с Light Illusion, компанией, специализирующейся на разработке профессионального ПО для калибровки цветопередачи
+
Эксперты Ситилинк: Россияне активно покупают электротранспорт
+

Интересные материалы

Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 82
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 54
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 34
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 110
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
82
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
34
Муки выбора при сборке нового игрового компа в 2020
41
Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
90
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
19
ТОП 5 лучших китайских смартфонов июля до 500 долларов
8
Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2
17

Сейчас обсуждают

Jaster
08:59
Геймерский проц тестировать не в играх.. ОМГ.. зы. Процосрач детектед!
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10500 за 200 долларов оказался медленнее народного Ryzen 5 3600 в одноядерных и многоядерных тестах от экспертов Hardwaretimes
Phoenix21rus
08:58
Как раз заказал вчера с Алика global версию (специально ждал новостей, что именнно анонсируют в среду)
Xiaomi анонсировала фитнес-браслет Mi Smart Band 5
ExtenZ
08:58
Экстремалы в три-Дэ?
Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2
Jaster
08:56
Блин почему только в китайском кислород??? Это же эпик фейл сейчас..
Xiaomi анонсировала фитнес-браслет Mi Smart Band 5
Vlad Pupkin
08:53
Что то рыбы у них получаются , отстой, то зеленый то черный экран в 3D , то умирают карты сами по себе то отслоение чипов , то недожатие радиаторов , незнаю кто еще берет Видяхи-Рыбы от АМД , но видим...
AMD использует названия рыб для кодовых имён видеокарт Big Navi и Radeon RX 6000-й серии
Гжегорж Бржешчичикевич
08:51
Я за лет двадцать пять видел,и не только видел а еще и обслуживал и диагностировал даже не сосчитать уже сейчас сколько машин,не как этот недалёкий автор статьи,перетыкивая наугад и обслю...
Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2
Юра Репченко
08:51
Видимо со своим производством там оказалось ещё хуже чем кажется.
Джим Келлер пытался убедить Intel расширить сотрудничество с TSMC
Ilikethat
08:50
Причем это уже вторя новость с тем же текстом. Афтар только заменил рубли на доллары по курсу 😁 Видимо не продаётся каменный цветок.
Цена Xiaomi Black Shark 3 упала на 210 долларов – Snapdragon 865, 90-Гц дисплей, 12/256 ГБ, стереодинамики и аккумулятор на 4720 мАч с 65-Вт зарядкой
darkfen
08:49
И таймингов
AMD Ryzen Threadripper Pro представлены официально: до 64 ядер, 128 линий PCIe Gen 4 и 8-канальная память DDR4
mimigen
08:46
Тоже хотел отреагировать на этот пост подобным образом. Конкретные люди в конкретном месте. Не более.
Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем