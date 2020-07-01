Ситилинк - Хроника самоизоляции: от морозильных камер и ноутбуков до культиваторов и электровелосипедов
Эксперты отдела планирования и аналитики «Ситилинк» изучили изменение покупательского спроса и предпочтения россиян в течение самоизоляции. С точки зрения структуры потребления, покупательские предпочтения россиян в сегменте электроники и техники изменялись от месяца к месяцу.
Как отметили эксперты компании, повышенный спрос на отдельные категории товаров начался до официального введения самоизоляции. С середины марта продажи крупной бытовой техники и товаров для дистанционной работы и обучения стали увеличиваться кратно по отношению к аналогичным периодам прошлого года. Так, продажи ноутбуков и сопутствующих аксессуаров (web-камеры, гарнитуры) на неделе с 23 марта выросли почти в 5 раз. Это стало абсолютным рекордом за историю компании. Аналогичная ситуация наблюдалась в товарной группе крупной бытовой техники. Продажи посудомоечных машин с 10 по 22 марта выросли в 4 раза, морозильных камер – в 3,8 раза, стиральных машин – в 2,7 раза (по отношению к аналогичному периоду прошлого года).
В апреле высокий интерес к товарам для организации дистанционной работы сохранялся. Благодаря широкому ассортименту и большим запасам соответствующих моделей доля «Ситилинк» в сегменте ноутбуков на рынке достигает 18,9%, что стало самым высоким показателем за историю компании.
Наряду с сохранением высокого спроса на электронику и технику для удаленной работы, в апреле увеличился спрос на товары для хобби. Продажи игровых консолей выросли в 4,4 раза, отдельные бренды товарной группы демонстрировали рост в 14 раз (Play Station). Продажи музыкальных инструментов выросли на 166%.
В апреле россияне начинают больше времени уделять процессу приготовления пищи (продажи многофункциональных кухонных машин увеличились в 7,5 раз, мини-печей – в 6,5 раз, хлебопечек – в 3,3 раза), современным технологиям для повышения уровня комфорта в доме и заботе о красоте и здоровье. Так, продажи умных колонок выросли в 5 раз, а товаров для красоты и здоровья в 4,8 раз.
Также в апреле покупатели постепенно начинают готовиться к открытию дачного сезона. Продажи аксессуаров для пневмоинструментов увеличиваются в 3,6 раза, инструментов для сада и огорода в 2,3 раза.
В мае спрос на ноутбуки, планшеты и бытовую технику сохраняется. А интерес к технике для красоты и здоровья повышается (рост продаж в 5,4 раза).
С приближением лета в мае увеличиваются продажи электроинструментов (в 2,7 раза), культиваторов (в 7,5 раз), поливочного оборудования (в 2,7 раза), газонокосилок (в 1,9 раза), а также фото- и видеотехники (в 5,4 раза). Вместе с тем, холодный май поспособствует росту продаж климатической техники. Продажи обогревателей увеличились в 3 раза, тепловентиляторов – почти в 14 раз, водонагревателей – в 4,5 раза.
«Режим самоизоляции и подготовка к нему стали сильными драйверами для рынка электроники и бытовой техники, а также для сегмента e-commerce, – поделился директор по закупкам «Ситилинк» Олег Пчельников. – Несмотря на постепенное завершение особого периода, в июне мы наблюдаем сохранение впечатляющей динамики продаж. Так, в этом месяце возобновился интерес к web-камерам (в 10 раз по отношению к прошлому год). Садовую технику покупали в 2,5 раза чаще (по сравнению с показателем 2019 года), а электроинструмент в 2 раза. Жаркое начало лета способствовало повышению интереса к климатической технике, в частности мобильные кондиционеры приобретали в 3 раза больше. При этом фокус внимания потребителей смещается также в сторону иных категорий. Увеличился спрос на смартфоны (в 2 раза), товары категории «Спорт и отдых» (рост в 2 раза). В частности, сейчас популярностью пользуются электровелосипеды, квадрокоптеры. Это говорит о том, что постепенно покупатели возвращаются к привычной жизни».
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