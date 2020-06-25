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ASUS Republic of Gamers представляет Strix XG17AHP

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ГЛАВНОЕ
  • Абсолютно плавный игровой процесс: 17,3-дюймовый портативный монитор поддерживает частоту обновления до 240 Гц и технологию адаптивной синхронизации VESA Adaptive Sync
  • Портативный геймерский формат: встроенный аккумулятор емкостью 7800 мА•ч обеспечивает до 3,5 часов игры в автономном режиме с максимальной частотой обновления экрана; монитор поддерживает технологию быстрой зарядки
  • Инновационная подставка ROG Tripod позволяет регулировать высоту и угол наклона экрана, легко и быстро устанавливается и компактно складывается




Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) представляет самый «быстрый» в мире геймерский портативный монитор Strix XG17AHP, оснащенный матрицей IPS диагональю 17,3 дюйма с поддержкой разрешения FHD (1920 x 1080), широкими углами обзора и высочайшей частотой обновления экрана до 240 Гц – для абсолютно плавного игрового процесса. Встроенный аккумулятор емкостью 7800 мА•ч обеспечивает до 3,5 часов игры в автономном режиме с максимальной частотой обновления экрана. Кроме того, монитор поддерживает технологию быстрой зарядки: всего одного часа подзарядки достаточно для двух часов игры с частотой обновления 240 Гц. Для широкой совместимости со смартфонами, ноутбуками, игровыми консолями, камерами и другими устройствами в портативном мониторе Strix XG17AHP предусмотрены разъемы USB Type C® (USB C®) и micro-HDMI. Монитор Strix XG17AHP заключен в корпус толщиной всего 1 см и весит 1060 граммов. В комплектацию этой модели входят подставка ROG Tripod, «умный» чехол Smart Cover и специальная сумка ROG.

Абсолютно плавный игровой процесс

Самые требовательные геймеры оценят ультраплавный игровой процесс на мониторе Strix XG17AHP с частой обновления экрана до 240 Гц. Кроме того, технология адаптивной синхронизации VESA® Adaptive-Sync автоматически синхронизирует частоту обновления экрана с работой графического процессора в диапазоне 48 - 240 Гц. Это позволяет избежать неприятного эффекта разрыва кадров, чтобы наслаждаться безупречно плавным изображением в играх, даже когда графический процессор поставляет кадры с меньшей частотой, чем способен отображать экран.

Портативный геймерский формат

Портативный монитор Strix XG17AHP оснащен встроенным аккумулятором емкостью 7800 мА•ч, который обеспечивает до 3,5 часов игры в автономном режиме с частотой обновления 240 Гц. Кроме того, монитор поддерживает технологию быстрой зарядки: одного часа подзарядки достаточно для двух часов игры при частоте 240 Гц. Один из портов USB-C может использоваться для подзарядки монитора от ноутбука, электрической розетки или даже портативного аккумулятора. Второй порт USB-C используется для приема входящего сигнала по интерфейсу DisplayPort, а порт micro-HDMI 2.0 служит для передачи аудио- и видеосигнала при подключении к игровым консолям и другим устройствам. Для тех, кто предпочитает играть без гарнитуры, портативный монитор также оснащен парой встроенных динамиков мощностью 1 Вт.

Инновационная подставка ROG Tripod

В комплектацию монитора Strix XG17AHP входят подставка ROG Tripod, «умный» чехол Smart Cover и сумка ROG – все, что нужно для максимальной портативности. Умный чехол доступен также в комплектации с моделью Strix XG17AHPE. Инновационная подставка ROG Tripod способна практически мгновенно превратить этот портативный монитор в эргономичный стационарный. Подставка легко устанавливается и позволяет регулировать высоту и угол наклона экрана. С ее помощью можно даже размещать портативный монитор непосредственно над дисплеем ноутбука. В сложенном состоянии подставка ROG Tripod занимает минимум места и легко помещается в обычную сумку для ноутбука.

Цена и доступность

Портативный монитор ROG Strix XG17AHP поступит в продажу в третьем квартале 2020-го года.

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