ASUS объявляет о партнерстве с Light Illusion, компанией, специализирующейся на разработке профессионального ПО для калибровки цветопередачи
ГЛАВНОЕ
- Мониторы ProArt PA32UCX, PA32UCX-P и PA27UCX поддерживают аппаратную калибровку цветопередачи в режимах SDR и HDR для различных цветовых пространств
- Программное обеспечение ColourSpace CMS позволяет оценивать цветопередачу дисплея, чтобы добиваться профессиональной точности воспроизведения оттенков HDR-контента
Новые модели мониторов ASUS ProArt PA32UCX, PA32UCX-P и PA27UCX первыми получат поддержку программного обеспечения Light Illusion ColourSpace CMS для аппаратной калибровки цветопередачи в режимах SDR и HDR для цветовых пространств Rec. 709, DCI-P3, DCI P3 D65 и Rec. 2020, а также различных стандартов HDR (ST2084 и HLG). Программное обеспечение ColourSpace CMS применяется в кино- и телеиндустрии для профессиональной цветокоррекции. Оно совместимо с большинством аппаратных калибраторов, включая Colorimetry Research, X-Rite, Datacolor и Klein.
Мониторы ProArt разработаны для профессиональной работы с медиаконтентом, где важна безупречная точность в воспроизведении каждого оттенка. Калибровка SDR нужна для редактирования фотографий, графического дизайна и видеоматериала в стандартном динамическом диапазоне. Калибровка HDR необходима для достижения безупречной точности передачи оттенков и яркости при профессиональной постобработке видеофайлов с расширенным динамическим диапазоном.
«Уникальная особенность системы ColourSpace CMS заключается в способах отображения результатов проверки точности цветопередачи, – говорит Стив Шоу, исполнительный директор компании Light Illusion. – Отчеты представляются пользователю в удобном и предельно наглядном формате масштабируемых трехмерных графиков. Комплексные данные о цветопередаче дисплея анализируются с помощью стандарта 3D CIE и нормализованных графиков цветового пространства RGB, наглядно отображая области, в которых наблюдается отклонение точности цветопередачи».
Винсент Цзоу, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы ASUS Display, высоко оценил сотрудничество с компанией Light Illusion и возможность использовать ее уникальную систему ColourSpace CMS в мониторах серии ProArt Display для аппаратной калибровки точности цветопередачи в режиме HDR. «Это партнерство гарантирует, что мониторы серии ProArt Display отвечают наивысшим стандартам точности цветопередачи, – говорит Цзоу. – Теперь мониторы ProArt Display не только обладают высочайшими характеристиками для профессиональной работы, но и предлагают такие встроенные решения, как система ColourSpace CMS, гарантирующая высочайшее качество изображения и точность воспроизведения каждого оттенка».
С момента выхода первой модели монитора ASUS ProArt в 2011 году продукция этой серии постоянно совершенствовалась, чтобы соответствовать самым высоким профессиональным требованиям в сферах фотографии и кинематографа. Формат расширенного динамического диапазона получает все большее распространение, поэтому в мониторах ASUS профессиональной серии ProArt применяются новейшие технологии, гарантирующие высочайшее качество отображение HDR-контента с максимально точным воспроизведением цветов.
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