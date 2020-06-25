Эксперты Ситилинк: Россияне активно покупают электротранспорт
Эксперты «Ситилинк» зафиксировали увеличение спроса на спортивные средства передвижения в июне. Рост продаж в категории по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 120%. При этом 72% общего объема пришлось на модели с электроприводом.
Самыми популярными в категории электротранспорта стали гироскутеры. Второе и третье места – у электросамокатов (рост продаж в 4,7 раз) и у электробайков (рост – в 3,2 раза), соответственно.
Средний чек в подгруппе гироскутеров составил 10 065 рублей. В ТОП-5 самых востребованных моделей за период вошли Mizar MZ10CS, Digma GMA TB-105, Mizar MZ6PM, Mizar MZ10CM и Xiaomi Ninebot S.
Средний чек в подгруппе электросамокатов составил 20 415 рублей. Чаще всего покупатели выбирали модели Mizar Ray Pro (6000mAh), Hiper Stark DX650 (4000mAh), Digma HF6.5-6 (6000mAh), Digma HF8.5-8-ST (7500mAh) и Digma HF8.5-4 (4000mAh).
Средний чек в подгруппе электробайков был порядка 43 984 рублей. В ТОП-5 – Hiper Engine HE-B51 (8000mAh), Cactus CS-EBIKE-P1_WT (4400mAh), Hoverbot CB-9 Genus (10400mAh), Cactus CS-EBIKE-P1_BK (4400mAh), Hoverbot CB-7 Optimus 2019 (8000mAh).
Несмотря на рост актуальности электротранспорта, классические спортивные товары (ролики, самокаты, велосипеды) также остаются востребованными. При этом наибольшей популярностью среди них пользуются велосипеды, особенно модели средней ценовой категории брендов Stels, Stinger, Десна.
«Еще до завершения режима самоизоляции россияне стали активно приобретать спортивные товары. Этому способствовали несколько факторов. Подготовка к теплому периоду года и стремление к активному времяпрепровождению на свежем воздухе, в благоустроенных городских пространствах. Рассмотрение современных и классических средств передвижения как альтернативы общественному транспорту в личных и рабочих целях, – поделился директор по закупкам «Ситилинк» Олег Пчельников. – Стоит отметить, что классические товары, которые более доступны по стоимости, также находят своих поклонников. Чтобы покупатели могли выбрать тип и модель, которые максимально соответствуют образу жизни, мы расширили ассортимент классического спортивного транспорта».
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