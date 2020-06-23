ASUS объявляет о старте предзаказа на новые Zenbook 13 и Zenbook 14
ГЛАВНОЕ
- Элегантный дизайн и абсолютная портативность: компактный и изящный полностью металлический корпус толщиной всего 13,9 мм доступен в двух вариантах оформления; вес устройства – 1,07 кг, время автономной работы – до 22 часов
- Самые тонкие в мире 13,3- и 14-дюймовые ноутбуки с полным набором портов подключения, включая разъемы HDMI, USB Type-A и USB-C® с интерфейсом Thunderbolt™ 3
- Продуманная эргономика: тонкорамочный дисплей NanoEdge, относительная площадь экрана – 90%, цифровой блок ASUS NumberPad, клавиатура во всю ширину корпуса, поворотное крепление ErgoLift и встроенная инфракрасная камера
- Превосходная производительность: процессор Intel® Core™ 10-го поколения, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель с высокоскоростным интерфейсом PCIe® 3.0 и новейший модуль беспроводной связи WiFi 6 (802.11ax)
- В период с 22 июня по 2 июля 2020 года пользователи могут сделать предзаказ на ASUS ZenBook 13 UX325 и получить Microsoft 365 персональный.
Новый ZenBook 13 - это самый тонкий из оснащенных полным набором портов подключения 13,3-дюймовый ноутбук. Несмотря на рекордно малую толщину всего 13,9 мм, это устройство предлагает полный набор портов подключения: полноразмерные разъемы HDMI и USB Type-A, два порта USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3 и быстрой подзарядки, а также слот для карты памяти microSD. Максимальная комплектация UX325 оснащается процессором последнего поколения Intel Core i7-1065G7 с частотой до 3,9 ГГц и мощной встроенной графикой Iris Plus. Модель имеет экран NanoEdge с очень узкими рамками, благодаря которым корпус стал еще компактнее. Для удобства ввода чисел предусмотрен тачпад NumberPad с регулируемой подсветкой блока цифровых клавиш. Вес ноутбука составляет 1,07 кг, а максимальное время автономной работы - до 22 часов.
Cпециальное предложение для первых покупателей: в период с 22 июня по 2 июля 2020 года пользователи могут сделать предзаказ на ASUS ZenBook 13 UX325 и получить Microsoft 365 персональный. В составе подписки все, что нужно для эффективной работы или учебы из дома: - Премиальные приложения Microsoft - 1 Тб места в хранилище для 1 человека - Годовая подписка для одного человека на всех его устройствах. Предложение действительно, пока подарки или товар по акции есть в наличии.
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Элегантный дизайн и абсолютная портативность
Новые модели ноутбуков серии ZenBook Classic представлены в двух размерах. Ультралегкая версия ZenBook 13 весом всего 1,07 кг – просто мечта для путешественников; а модель ZenBook 14 предлагает экран большей диагонали в столь же тонком корпусе. Обе модели характеризуются превосходной портативностью. Компактный и элегантный корпус имеет толщину всего 13,9 мм. Ноутбуки ZenBook 13 и 14 отличаются также превосходной энергоэффективностью – до 22 часов работы на одном заряде аккумулятора. Это означает, что больше нет необходимости носить с собой зарядное устройство, его можно смело оставить дома. Ноутбуки ZenBook 13 и 14 созданы для современной динамичной жизни и работы буквально на ходу.
Новые модели ZenBook 13 и ZenBook 14 доступны в двух элегантных вариантах оформления, каждый из которых – классика, неподвластная времени. Серый цвет корпуса (Pine Grey), глянцевый, но очень спокойный, воплощает уверенность и профессионализм и выступает отличным фоном для фирменной отделки из тончайших концентрических окружностей. В новых моделях ноутбуков окружности расходятся не от центра крышки, а элегантно смещены в сторону вместе с логотипом ASUS. Другой вариант оформления в очаровательном светло-сиреневом цвете (Lilac Mist) не лишен нотки элегантной роскоши. Этот модный и нежный матовый оттенок превосходно гармонирует с отделкой из концентрических окружностей на поверхности крышки, ставшей отличительным знаком для всех устройств серии ZenBook.
Полный набор портов подключения
Новые модели ZenBook 13 и ZenBook 14 заставят вас по-новому взглянуть на возможности ультрапортативных ноутбуков. Несмотря на рекордно малую толщину всего 13,9 мм, эти устройства предлагают полный набор портов подключения: полноразмерные разъемы HDMI и USB Type-A, два порта USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3 и слот для карты памяти microSD. Ни один другой 13,3- или 14-дюймовый ноутбук аналогичной толщины на рынке не может предложить подобный набор интерфейсов.
Оба порта USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3 совместимы с технологией быстрой зарядки, позволяют подключить к ноутбуку до двух внешних мониторов с разрешением 4K UHD и передавать данные со скоростью до 40 Гбит/с.
Ноутбуки ZenBook 13 и ZenBook 14 поддерживают новую функцию ASUS USB-C Easy Charge (Функция Easy USB-C Charging обеспечивает подзарядку при помощи зарядных устройств с мощностью 4,5 Вт, не поддерживающих технологию Power Delivery, включая портативные сетевые адаптеры и адаптеры USB Type-A > USB-C. При использовании зарядного устройства с поддержкой технологии Power Delivery скорость зарядки будет зависеть от мощности адаптера вплоть до 65 Вт.), позволяющую проводить зарядку от обычных зарядных устройств с разъемом USB-C. Эта функция помогает очень быстро зарядить ноутбук с помощью любого зарядного устройства с разъемом USB-C и сертификацией Power Delivery, например, используя сетевой адаптер мощностью 65 Вт, входящий в комплектацию ноутбука, а когда его нет под рукой, пополнить процент зарядки можно с помощью обычного портативного зарядного устройства или даже от портативного аккумулятора.
Продуманная эргономика
Ноутбуки ZenBook 13 и ZenBook 14 могут похвастать превосходными яркими и четкими экранами, занимающими до 90% площади поверхности крышки. Опциональный энергосберегающий дисплей с энергопотреблением всего 1 Вт позволяет получить изображение с превосходной яркостью 450 кд/м2, значительно продлевая время автономной работы ноутбука.
Для максимально удобного и точного набора текста клавиатура занимает всю ширину корпуса. С правой стороны удобно расположен дополнительный набор функциональных клавиш. Поворотное крепление ErgoLift при открывании крышки приподнимает клавиатуру под оптимальным для набора текста углом. Такая конструкция также создает дополнительное пространство под нижней панелью ноутбука, способствующее его охлаждению.
Для удобной работы с цифрами в новых моделях реализован цифровой блок ASUS NumberPad 2.0. Полноразмерный сенсорный цифровой блок со светодиодной подсветкой встроен непосредственно в тачпад и активируется одним касанием соответствующего значка.
Встроенная в верхнюю часть рамки инфракрасная камера позволяет удобно авторизоваться в системе с помощью функции распознавания лиц Windows Hello. Эта камера работает даже в условиях слабой освещенности, избавляя от необходимости каждый раз вводить пароль.
Превосходная производительность
В основе аппаратной комплектации новых моделей ZenBook 13 и ZenBook 14 – процессоры Intel Core новейшего 10-го поколения вплоть до модели Core i7. Эти процессоры превосходят модели предыдущего поколения по производительности, обеспечивая быструю и плавную работу системы. В сочетании с большим объемом оперативной памяти – до 32 ГБ – ноутбукам ZenBook 13 и ZenBook 14 гарантирована быстрая многозадачная работа в любых ежедневных приложениях.
Кроме того, в новых моделях ZenBook 13 и ZenBook 14 устанавливаются одни из самых быстрых твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe® 3.0 x4 объемом до 2 ТБ. Модуль беспроводной связи новейшего стандарта WiFi 6 (802.11ax) предлагает многократное увеличение скорости по сравнению с предыдущим поколением, пропускная способность сети при этом увеличена до 4-х раз, а латентность сигнала снижена до 75%.
Новые модели ZenBook 13 и ZenBook 14 помогут без усилий справляться с любыми ежедневными задачами, станут незаменимыми помощниками в воплощении творческих проектов и отличными устройствами для отдыха и развлечений.
Цена и доступность
Ноутбуки ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) поступят в продажу в июле 2020 года.
Дополнительные материалы
Видео: https://youtu.be/BOnqU0jpZkI
Вебсайт ZenBook 13: https://www.asus.com/ru/Laptops/ASUS-ZenBook-13-UX325JA/
Вебсайт ZenBook 14: https://www.asus.com/ru/Laptops/ASUS-ZenBook-14-UX425JA/
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