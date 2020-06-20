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ASUS представляет технологию интеллектуального шумоподавления

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ГЛАВНОЕ
  • Технология интеллектуального шумоподавления отсеивает посторонний шум, оставляя только чистый голос пользователя; она прекрасно подходит для деловых онлайн-переговоров или общения с товарищами по команде в игровом чате
  • Адаптер для микрофона с фирменной технологией интеллектуального шумоподавления улучшает качество голосового общения при подключении к любой гарнитуре
  • Технология интеллектуального шумоподавления реализована в микрофонах гарнитур ROG Strix Go, ROG Strix Go 2.4, ROG Strix Go 2.4 Electro Punk и ROG Theta 7.1
Компания ASUS представляет технологию интеллектуального шумоподавления в микрофоне (AI Mic), которая устраняет посторонние шумы, оставляя только кристально чистое звучание голоса. Встроенный процессор с основанным на системе искусственного интеллекта алгоритмом выделяет голос пользователя и отсеивает все прочие звуки: разговоры других людей рядом, шум ветра или звуки проезжающих машин. Эта технология получила реализацию в новом микрофонном адаптере ASUS и ряде геймерских гарнитур ROG.



Микрофонный адаптер ASUS с технологией интеллектуального шумоподавления

Фирменная технология интеллектуального шумоподавления впервые реализована в микрофонном адаптере ASUS USB-C® > 3,5 мм. Адаптер совместим с любой гарнитурой с 3,5-мм штекером и обеспечивает кристально чистое звучание голоса пользователя. За обработку входящего аудиосигнала отвечает встроенный в адаптер собственный процессор, поэтому адаптер не оказывает никакого влияния на производительность смартфона, ПК или ноутбука, к которому подключен. Этот адаптер весом всего 8 граммов также наделен технологией ASUS Hyper-Grounding для минимизации искажений из-за электромагнитных помех при передаче аудиосигнала. В некоторых регионах этот адаптер будет доступен в комплектации с переходником USB Type-C > Type A.

ROG Strix Go

Новая геймерская гарнитура ROG Strix Go USB-C поддерживает технологию интеллектуального шумоподавления в микрофоне AI Mic. Благодаря легкой складной конструкции эту гарнитуру удобно всегда брать с собой. Она совместима со смартфонами, ПК, Mac и игровыми консолями Nintendo Switch™ (в портативном формате) и Sony PlayStation® 4.

ROG Strix Go 2.4

ROG Strix Go 2.4 – геймерская гарнитура с беспроводным интерфейсом 2,4 ГГц, реализованным с помощью адаптера с разъемом USB-C. Стандартный 3,5-мм штекер в комплекте позволяет подключать эту гарнитуру к консоли Microsoft® Xbox One™ и другим устройствам. Технология интеллектуального шумоподавления AI Mic гарантирует кристально чистое звучание голоса в любых условиях, даже при использовании гарнитуры на улице. Для работы гарнитуры в течение 3 часов достаточно лишь 15 минут подзарядки. При полном заряде аккумулятора она сможет проработать в автономном режиме до 25 часов.

ROG Theta 7.1

ROG Theta 7.1 – многоканальная гарнитура формата 7.1, использующая восемь отдельных динамиков ASUS Essence и виртуальный сабвуфер для точного позиционирования источников звука в пространстве. Ее микрофон снабжен технологией интеллектуального шумоподавления, которая гарантирует отличное качество голосовой связи, а кристально чистый звук при воспроизведении любого аудиоматериала обеспечивается премиальными аппаратными компонентами: эксклюзивным 7.1-канальным цифроаналоговым преобразователем ROG и четырьмя драйверами ESS SABRE® 9601. Устройство отличается прочной и эргономичной конструкцией, подключается к источнику аудиосигнала (ПК, игровой консоли или смартфону) по интерфейсу USB-C и наделено красочной настраиваемой светодиодной подсветкой.
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