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Россияне начали готовиться к автомобильным путешествиям

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Первые две недели июня демонстрируют рост покупательского спроса на автомобильную электронику и технику. Это свидетельствует о восстановлении традиционного потребления сезонных товаров для автомобильных путешествий. К такому выводу пришли эксперты «Ситилинк».

По отношению к двум последним неделям мая продажи автомобильных преобразователей напряжения выросли на 190% (в количестве реализованных единиц), автомобильных телевизоров – на 75%, автомобильных холодильников – на 61%, автомобильных пылесосов – на 57%, а радиомодуляторов – на 45%. Вместе с тем, на 32% увеличились продажи кресел для безопасной перевозки детей.

Особой популярностью у автовладельцев пользуются навигаторы, видеорегистраторы и радар-детекторы, а также устройства с совмещенным функционалом. В ТОП-5 самых востребованных у покупателей навигаторов за период вошли модели Navitel T707 3G, Navitel E707 Magnetic, Navitel N500 MAG, Navitel G500 и Prestigio GeoVision 5060 Progoro. В ТОП-5 самых популярных видеорегистраторов с радар-детектором – Silverstone F1 Hybrid X-Driver, F1 Hybrid Evo S и F1 Hybrid S-Bot, а также 2 модели бренда Sho-Me Combo №5 А12 и Combo №1 Signature.

«Постепенное завершение режима самоизоляции и снятие ограничений повысили уровень определенности с отпуском и стали драйверами покупок автомобильной техники и электроники, в том числе для дальних поездок. Об этом свидетельствует состав покупательской корзины. Покупатели приобретают не только традиционные для начала активного автомобильного сезона товары (видеорегистраторы, навигаторы, аксессуары), но и технику для комфортного автомобильного туризма, – поделился Егор Панин, руководитель направления ТВ, Аудио, Авто дирекции закупок «Ситилинк», – Традиционный пик продаж автомобильной электроники приходится на июль. При продолжении снятия ограничений мы ожидаем, что он будет выше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В том числе, за счет активного расширения продуктового портфеля компании в соответствующем направлении».

Справка

«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.
В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.
В продуктовом портфеле порядка 800 мировых брендов и 70 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.
1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019)
2 место в рейтинге Data Insight TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2019
8 место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов Рунета 2019»
По итогам финансового года (апрель 2019 – март 2020) оборот компании составил 102,8 млрд рублей (с учетом НДС).
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