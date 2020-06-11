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GeForce NOW: 19 новых игр + NVIDIA Highlights

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В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 19 новых игр, включая только что появившуюся в Steam Satisfactory. Мы также приветствуем возвращение в GeForce NOW Black Squad, Farm Together, Minion Masters, SCUM, Terminator: Resistance и XERA: Survival.

Вместе с последним обновлением в сервисе стала доступна технология NVIDIA Highlights, которая позволяет геймерам в автоматическом режиме захватывать лучшие моменты в играх. Среди игр, в которых уже доступна технология NVIDIA Highlights, Fortnite и Kingdom Come: Deliverance. Полный список игр доступен по ссылке.

С последним обновлением в приложение добавлена возможность интеллектуального распознавания изображений и паттернов, чтобы система могла автоматически находить лучшие моменты геймплея. В течение ближайших недель ПК-геймеры смогут увидеть работу новой технологии в Counter-Strike: Global Offensive and League of Legends. Другие игры и поддержка технологии на устройствах macOS на подходе. Пусть ни одна победа не останется незамеченной!

В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU. Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.

Список игр включает:
  • Satisfaction (day-and-date release with Steam launch– 6/8)
  • Black Squad (returning to GeForce NOW)
  • Farm Together (returning to GeForce NOW)
  • Minion Masters (returning to GeForce NOW)
  • SCUM (returning to GeForce NOW)
  • Terminator: Resistance (returning to GeForce NOW)
  • XERA: Survival (returning to GeForce NOW)
  • Anno 2070 (Uplay)
  • Cloudpunk
  • Far Cry 4 (Epic Games Store)
  • Far Cry 5 (Epic)
  • Left 4 Dead
  • Rayman Legends (Epic and Uplay)
  • Rules Of Survival
  • South Park: The Stick of Truth (Uplay)
  • South Park: Fractured But Whole (Uplay)
  • Tale of Wuxia
  • Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist (Uplay)
  • Totally Reliable Delivery Service






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