В Ситилинк федеральная акция «Скидки то, что надо»
«Ситилинк» запускает федеральную акцию «Скидки то, что надо». С 15 по 28 июня на более чем 1 100 наименований товаров будет действовать специальное предложение.
Со скидкой до 40% можно будет приобрести ноутбуки и мониторы, телевизоры и аксессуары, смартфоны, крупную и мелкую бытовую технику, проекторы и сетевое оборудование, автомобильную технику, а также садовую технику и электроинструменты.
Так, микроволновая печь Sinbo SMO 3656 будет доступна за 3 190 рублей, LED телевизор DIGMA DM-LED32R201BT2 – за 6 490 рублей, смартфон ZTE Blade V10 Vita 64Gb – за 6 990 рублей. Стоимость наушников APPLE AirPods Pro со скидкой составит 17 790 рублей, портативной колонки JBL Boombox, 60Вт – 17 990 рублей.
«В акции участвуют востребованные категории товаров для обустройства домашнего пространства, а также электроника и техника, актуальная для жизни за городом, – рассказал директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов. – Мы позаботились о том, чтобы начало летнего сезона было выгодным. Все товары доступны к заказу через сайт интернет-магазина или call-центр сети».
Для безопасности клиентов действует доставка с соблюдением санитарно-гигиенических мер. Особые меры также предприняты в пунктах выдачи сети: на входе клиентам бесплатно выдаются маски и перчатки, пространство перед магазинами и в залах обеспечено разметкой для соблюдения необходимой дистанции, поверхности регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила