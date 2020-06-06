Ситилинк проводит федеральную акцию Улетный sale
В «Ситилинк» стартовала федеральная акция «Улетный Sale». До 14 июня на более чем 1 400 наименований товаров действует специальное предложение.
Со скидкой до 40% можно приобрести ноутбуки, мониторы, планшеты, смартфоны, телевизоры, крупную и мелкую бытовую технику, проекторы, аксессуары, а также садовую технику и электроинструменты. Все товары доступны к заказу через сайт интернет-магазина или call-центр сети.
Так, стоимость ноутбука LENOVO IdeaPad S340-15API 15.6" со скидкой составит 28 990 рублей, LED телевизора IRBIS 32S01HD205B – 5 890 рублей, смартфона XIAOMI Mi A3 128Gb – 13 490 рублей, а портативной колонки JBL GO 2 – 1 290 рублей. Двухкамерный холодильник NORDFROST ERB 839 032 доступен за 15 990 рублей.
«В акции участвуют востребованные категории товаров для обустройства домашнего пространства и современные модели – для возможности обновления техники, – рассказал директор по маркетингу «Ситилинк» Александр Дедов. – Выгодные и безопасные покупки сегодня – одна из возможностей порадовать себя и сделать жизнь комфортнее».
Для безопасности клиентов действует доставка с соблюдением санитарно-гигиенических мер. Особые меры также предприняты в пунктах выдачи сети: на входе клиентам бесплатно выдаются маски и перчатки, пространство перед магазинами и в залах обеспечено разметкой для соблюдения необходимой дистанции, поверхности регулярно обрабатываются дезинфицирующими средствами.
Справка
«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.
В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.
В продуктовом портфеле порядка 800 мировых брендов и 70 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, а
также других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.
В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.
1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019)
2 место в рейтинге TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2019 Data Insight
8 место в рейтинге «10 главных продавцов Рунета» по версии Forbes
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