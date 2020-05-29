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Для Quadro GPU появилось приложение Quadro Experience

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Quadro Experience повышает продуктивность работы профессионалов.



Новое приложение для GPU Quadro - NVIDIA Quadro Experience — позволяет профессионалам в разных областях поднять на совершенно новый уровень как творческий процесс, так и продуктивность. Quadro Experience помогает профессионалам упростить затратные по времени задачи, ускорить рабочий процесс и обеспечить своевременное обновление нужных приложений. Смотреть видео.

Обмен контентом в любом месте

NVIDIA Quadro Experience упрощает обмен контентом: в интерфейсе приложения можно делать скриншоты или записывать рабочий стол в 4K. Теперь команды смогут легко загружать контент и даже транслировать его прямо с ПК или ноутбука.

Функции создания скриншотов и записи видео рабочего стола доступны из любого приложения, и пользователи могут загружать ресурсы из заданного ими репозитория.

Функция Instant Replay автоматически записывает последние 20 минут активности рабочего стола, позволяя пользователям пересматривать свои активности и делать снимки нужных моментов.

Благодаря совместимости с медиаплеером NVIDIA SHIELD можно легко стримить контент прямо с рабочего стола сразу нескольким пользователям и с легкостью проводить презентации, тренинги и совещания.

Установка новых драйверов

Quadro Experience позаботится о регулярном повышении производительности, стабильности работы и проинформирует о появлении новых возможностей вашей системы. Приложение автоматически известит пользователей о появлении новых драйверов, чтобы они могли начать использовать новые возможности, как только они становятся доступны.

Описание драйверов становится доступно в Quadro Experience сразу при выходе новых версий, чтобы пользователи смогли немедленно установить новейшую версию со всеми обновлениями, оптимизациями и сертификацией всех необходимых приложений.

Днем работа, ночью игры

Quadro Experience – это не только про работу. Переключите GPU Quadro в игровой режим (Game Mode) и задействуйте игровой потенциал своей системы.

В приложении доступны возможности, сходные с GeForce Experience, такие, как Ansel, Freestyle и Highlights. Пользователи могут включить оптимальные игровые настройки (Optimal Playable Settings) для максимального качества изображения и кадровой частоты и стримить геймплей на NVIDIA SHIELD.

Дизайнеры ускоряют работу с Quadro Experience


Изображение предоставлено Alstom.


NVIDIA Quadro Experience уже помогает профессионалам эффективнее выполнять проекты. Одним из бета-пользователей приложения стала компания Alstom, разработчик самого быстрого поезда в мире TGV.

Анализ проекта и кастомизация являются важными составляющими рабочего процесса Alstom — компания часто применяет Autodesk VRED для анализа проекта и рендеринга и Dassault Systèmes CATIA для технической экспертизы. GPU Quadro RTX и Quadro Experience помогли Alstom ускорить работу и направить мощь графических процессоров на выполнение графических задач.

«Чтобы поделиться графическим контентом, созданным на GPU Quadro, нужны возможности видеозахвата, обеспечивающие безупречное качество изображения, - говорит Фабиэн Норманд (Fabien Normand), эксперт по виртуальной реальности в Alstom. - NVIDIA Quadro Experience позволяет легко записывать контент профессиональных графических приложений, что дает нам возможность улучшать возможности виртуальной реальности наших клиентов и наши внутренние рабочие процессы».

Профессиональная работа становится более интерактивной и дает больше возможностей для взаимодействия. Quadro Experience наделяет мощными возможностями графики Quadro инженеров, дизайнеров, художников, архитекторов и других профессионалов.

Загрузите NVIDIA Quadro Experience сегодня.
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