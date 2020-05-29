GeForce NOW: 26 новых игр
В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 26 новых игр, включая только что вышедшие Maneater, Saints Row: The Third Remastered и Strategic Mind: Blitzkrieg. В списке 8 хитов от Ubisoft (эти игры вы можете купить в Epic Games Store со скидкой 50-70% до 11 июня). Мы также приветствуем возвращение в GeForce NOW The Long Dark.
В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU. Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.
Список игр включает:
- Maneater (day-and-date release with PC launch on Epic Games Store – 5/25)
- Saints Row: The Third Remastered (day-and-date release with PC launch on Epic Games Store – 5/22)
- Strategic Mind: Blitzkrieg (day-and-date release with PC launch on Steam – 5/22)
- Assassin’s Creed Origins (Epic Games Store)
- Assassin’s Creed Odyssey (Epic)
- Assassin's Creed III Remastered (Epic)
- Clustertruck
- Deadside
- Epistory - Typing Chronicles
- Expeditions: Viking
- Far Cry: New Dawn (Epic)
- For Honor (Epic)
- GWENT: The Witcher Card Game
- Kholat
- Kona
- Monster Train
- Oriental Empires
- Path Of Wuxia
- Space Rangers HD: A War Apart
- The Crew 2 (Epic)
- The Long Dark
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Epic)
- Train Fever
- Watch Dogs 2 (Epic)
- X-Morph: Defense
- Zombie Army Trilogy
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