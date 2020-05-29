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GeForce NOW: 26 новых игр

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В рамках еженедельных обновлений, в Game Ready драйверы для игрового стримингового сервиса GeForce NOW добавлены профили для 26 новых игр, включая только что вышедшие Maneater, Saints Row: The Third Remastered и Strategic Mind: Blitzkrieg. В списке 8 хитов от Ubisoft (эти игры вы можете купить в Epic Games Store со скидкой 50-70% до 11 июня). Мы также приветствуем возвращение в GeForce NOW The Long Dark.

В России и СНГ сервис GeForce NOW предоставляется на платформе GFN.RU. Сервис позволяет играть в самые популярные и технологически требовательные игры практически с любого устройства – в том числе слабых ПК, компьютеров Mac, телевизоров (через NVIDIA SHIELD TV) и телефонов на ОС Android.

Список игр включает:
  • Maneater (day-and-date release with PC launch on Epic Games Store – 5/25)
  • Saints Row: The Third Remastered (day-and-date release with PC launch on Epic Games Store – 5/22)
  • Strategic Mind: Blitzkrieg (day-and-date release with PC launch on Steam – 5/22)
  • Assassin’s Creed Origins (Epic Games Store)
  • Assassin’s Creed Odyssey (Epic)
  • Assassin's Creed III Remastered (Epic)
  • Clustertruck
  • Deadside
  • Epistory - Typing Chronicles
  • Expeditions: Viking
  • Far Cry: New Dawn (Epic)
  • For Honor (Epic)
  • GWENT: The Witcher Card Game
  • Kholat
  • Kona
  • Monster Train
  • Oriental Empires
  • Path Of Wuxia
  • Space Rangers HD: A War Apart
  • The Crew 2 (Epic)
  • The Long Dark
  • Tom Clancy's Rainbow Six Siege (Epic)
  • Train Fever
  • Watch Dogs 2 (Epic)
  • X-Morph: Defense
  • Zombie Army Trilogy








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Ahmed
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mutano ball
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