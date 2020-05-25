Ситилинк: На самоизоляции россияне больше внимания стали уделять качеству телевизионного контента и приему сигнала
Эксперты отдела планирования и аналитики «Ситилинк» изучили покупательский спрос на телевизоры и сопутствующее оборудование за 1,5 месяца самоизоляции. Согласно аналитическим данным компании, в апреле и первой половине мая россияне активно приобретали телевизоры с функцией Smart TV, комплекты спутникового телевидения и DVB-T ресиверы.
Продажи телевизоров выросли почти в 1,5 раза (в количестве реализованных единиц). При этом в первой половине мая спрос увеличился: продажи в торговой группе выросли на 49,7%. Если в начале самоизоляции большим спросом пользовались телевизоры с диагональю экрана от 55 дюймов, затем более востребованными оказались модели с диагоналями 32 и 43 дюйма.
Вместе с ростом продаж телевизоров в компании наблюдалось увеличение спроса на сопутствующее оборудование. Так, продажи медиаплееров (приставки Android и Apple TV) за 1,5 месяца выросли почти в 8 раз, звуковых панелей и саундбаров в 3,3 раза, комплектов спутникового ТВ в 2,1 раза, акустических систем Hi-Fi – на 89,1%. При этом в первой половине мая динамика продаж звуковых панелей и саундбаров увеличилась в 3,5 раза, комплектов спутникового ТВ – в 2,5 раза, а акустических систем Hi-Fi – в 2,5 раза (по отношению к аналогичному периоду прошлого года).
«Во время самоизоляции покупатели стали больше времени уделять качеству досуга – в том числе просмотру фильмов и сериалов, поэтому особым спросом пользовались модели телевизоров с функцией Smart TV. Вместе с тем, как альтернативу приобретению нового телевизора покупатели рассматривали обновление имеющейся модели за счет сопутствующих устройств. Самоизоляция на дачах и в загородных коттеджах также способствовала обновлению телевизоров, покупке дополнительного оборудования и повышению спроса на комплекты для спутникового ТВ, – поделился Олег Пчельников, директор по закупкам «Ситилинк». – В начале мая спрос на товары категорий сохранился в связи с продлением режима самоизоляции. Появление в портфеле компании новинок бренда Samsung, а также популярных моделей из бюджетного сегмента «Витязь», BQ, Xiaomi способствует динамике продаж в компании».
Справка
«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.
В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.
В продуктовом портфеле порядка 800 мировых брендов и 70 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.
1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019)
2 место в рейтинге Data Insight TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2019
8 место в рейтинге Forbes «10 главных продавцов Рунета 2019»
По итогам финансового года (апрель 2019 – март 2020) оборот компании составил 102,8 млрд рублей (с учетом НДС).
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