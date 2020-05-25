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Материнская плата ASUS Republic of Gamers ROG Maximus XII Apex помогла разогнать тактовую частоту 10-ядерного процессора до 7,7 ГГц, а оперативную память – до 6666 МГц

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ГЛАВНОЕ
  • 7,7 ГГц на 10 ядрах: Джон ‘Elmor’ Сандстрем и Питер ‘Massmann’ Плайзир приняли участие во внутренних тестах компании ASUS с применением жидкого гелия
  • Память DDR4 разогнана до 6666 МГц: оверклокер ‘bianbao’ с помощью модулей памяти G.Skill установил новый рекорд тактовой частоты оперативной памяти
  • Intel® берет новые высоты: оверклокер ‘safedisk’ разогнал платформу Intel® 10-го поколения до недостижимых ранее значений
  • Рекорды 3DMark побиты: общий мировой рекорд 3DMark06 побит оверклокером ‘rsannino’, а его коллега ‘Rauf’ установил новый рекорд в 11-й версии этого бенчмарка на одном графическом процессоре


Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) объявил о том, что материнская плата ROG Maximus XII Apex помогла оверклокерам побить мировые рекорды в разгоне и занять несколько общемировых первых мест.

Оверклокерам впервые удалось разогнать процессор Intel® Core™ i9-10900K до 7,7 ГГц на всех 10 ядрах.

Из-за сложившейся в мире ситуации, компания ASUS не смогла в этом году провести традиционный слет оверклокеров, однако небольшая группа увлеченных специалистов все же собралась в штаб-квартире компании на Тайване, где к штатным экспертам присоединились Джон ‘Elmor’ Сандстрем и Питер ‘Massmann’ Плайзир. Эти специалисты с помощью жидкого гелия побили рекорд тактовой частоты для платформы Intel Core, рекорд Geekbench 4 на одном ядре, а также заняли общемировые первые места в категории «10 ядер» в бенчмарках Geekbench 3, Cinebench R15 и wPrime 32M.

На протяжении всего периода тестирования компания ASUS сотрудничала со специалистами из разных стран, которые соревновались в мастерстве разгона по оценкам разных бенчмарков. Оверклокер ‘bianbao’ с помощью комбинации из процессора Intel и модулей памяти G.Skill побил мировой рекорд тактовой частоты памяти DDR4, достигнув значения 6666 МГц. Оверклокеры ‘rsannino’ и ‘Rauf’ продемонстрировали новые возможности платформы Intel в играх и графических задачах: ‘rsannino’ побил общий мировой рекорд в бенчмарке 3DMark06, а ‘Rauf’ – рекорд для одного графического ядра по 11-й версии теста. Новые возможности платформы продемонстрировал ‘keeph8n’, побивший сразу несколько рекордов в бенчмарках, включая Geekbench 4, Cinebench 2003 и GPUPI 3.2 100M. Наибольшее число достижений принадлежит оверклокеру «safedisk» – четыре мировых рекорда и семь первых мест, включая Cinebench R15, оба теста HWBot x265, оба теста wPrime и оба рекорда Super Pi.

Все обновленные результаты приведены в таблице ниже.

Оверклокер Категория* Результат**
elmor Тактовая частота ЦП Intel Core 7707 МГц
bianbao Тактовая частота памяти 3332,7 МГц
safedisk Geekbench3 - Multi Core 69936
safedisk Geekbench4 - Single Core 10257
safedisk Cinebench R15 3892
safedisk HWBot x265 Benchmark - 1080p 131,513 кадров/с
safedisk HWBot x265 Benchmark - 4K 31,594 кадров/с
safedisk wPrime - 32m 1,171 сек
safedisk wPrime - 1024m 35,625 сек
safedisk PiFast 8,370 сек
safedisk SuperPi - 1M 4,734 сек
safedisk SuperPi - 32M 4 мин 1,766 сек
safedisk GPUPI for CPU - 1B 1 мин 25,089 сек
rsannino 3DMark06 77469 ***
Rauf 3DMark11 57807
keeph8n Geekbench4 - Multi Core 61364 ***
keeph8n Cinebench - 2003 12051
keeph8n GPUPI for CPU - 100M 4,316 сек ***


* Если не указано иначе, все рекорды относятся к классу 10-ядерных процессоров в соответствующей категории.
** Результаты получены до 15:00 по гринвичскому времени 20 мая 2020 года.
*** Результат, полученный во внутренних испытаниях на момент написания пресс-релиза, но еще не опубликованный HWBot.

Дополнительные материалы

ROG Facebook: http://www.facebook.com/asusrog
ROG Twitter: http://www.twitter.com/asus_rog
ASUS Global Press Room: http://press.asus.com
ASUS Global Facebook: http://www.facebook.com/asus
ASUS Global Twitter: http://www.twitter.com/asus

О серии ROG

Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высокого уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга. Всю информацию о ROG можно найти на сайте http://rog.asus.com.
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Материнская плата ASUS Republic of Gamers ROG Maximus XII Apex помогла разогнать тактовую частоту 10-ядерного процессора до 7,7 ГГц, а оперативную память – до 6666 МГц
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ZeroCooolX
14:59
Ну первые core i они попинывали) Закопал их Sandy Bridge, но с поправкой на анлокнутые версии и при наличии кривых движков и/или любителей 360p)
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Сергей Хомич
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peppery
14:57
В данный момент ты - главный клоун ресурса.
В сеть утекли характеристики процессоров AMD "Matisse Refresh": тактовые частоты от 4 ГГц до 4,8 ГГц
Inttz
14:57
Задрал всех ты за один день.Вернись в свой лес.Вылез,борцун
Создатель Linux купил процессор AMD Ryzen Threadripper 3970Х и заявил, что он быстрее Intel в 3 раза
zerg59
14:55
Звук от бензопилы остался походу. Ну и надо было тогда уж и щит выдать. Тогда и темп стрельбы врагов ненадо было бы понижать.
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Чукча
14:55
Ну уж не как некоторые с руками-крюками, которые кукарекает"я умею в разгон" а на самом деле полное дно, тебе напомнить? XD
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сможет разгоняться до 4,8 ГГц - стали известны подробности о тактовых частотах процессоров Matisse Refresh
sumrack
14:54
твой сарказм свои же боты не оценили))
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сможет разгоняться до 4,8 ГГц - стали известны подробности о тактовых частотах процессоров Matisse Refresh
Сергей Скайокер
14:54
помню как год или чуть больше интелобои с пеной у рта доказывали что им не нужна высокочастотная оперативка, вставил 2133 и забыл, а к амд нужна память от 3000, ну ок мы себе накупили оперативку 3000+...
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sumrack
14:53
не, только на табличке
12-ядерный AMD Ryzen 9 3900XT сможет разгоняться до 4,8 ГГц - стали известны подробности о тактовых частотах процессоров Matisse Refresh
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