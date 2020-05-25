Материнская плата ASUS Republic of Gamers ROG Maximus XII Apex помогла разогнать тактовую частоту 10-ядерного процессора до 7,7 ГГц, а оперативную память – до 6666 МГц
ГЛАВНОЕ
- 7,7 ГГц на 10 ядрах: Джон ‘Elmor’ Сандстрем и Питер ‘Massmann’ Плайзир приняли участие во внутренних тестах компании ASUS с применением жидкого гелия
- Память DDR4 разогнана до 6666 МГц: оверклокер ‘bianbao’ с помощью модулей памяти G.Skill установил новый рекорд тактовой частоты оперативной памяти
- Intel® берет новые высоты: оверклокер ‘safedisk’ разогнал платформу Intel® 10-го поколения до недостижимых ранее значений
- Рекорды 3DMark побиты: общий мировой рекорд 3DMark06 побит оверклокером ‘rsannino’, а его коллега ‘Rauf’ установил новый рекорд в 11-й версии этого бенчмарка на одном графическом процессоре
Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) объявил о том, что материнская плата ROG Maximus XII Apex помогла оверклокерам побить мировые рекорды в разгоне и занять несколько общемировых первых мест.
Оверклокерам впервые удалось разогнать процессор Intel® Core™ i9-10900K до 7,7 ГГц на всех 10 ядрах.
Из-за сложившейся в мире ситуации, компания ASUS не смогла в этом году провести традиционный слет оверклокеров, однако небольшая группа увлеченных специалистов все же собралась в штаб-квартире компании на Тайване, где к штатным экспертам присоединились Джон ‘Elmor’ Сандстрем и Питер ‘Massmann’ Плайзир. Эти специалисты с помощью жидкого гелия побили рекорд тактовой частоты для платформы Intel Core, рекорд Geekbench 4 на одном ядре, а также заняли общемировые первые места в категории «10 ядер» в бенчмарках Geekbench 3, Cinebench R15 и wPrime 32M.
На протяжении всего периода тестирования компания ASUS сотрудничала со специалистами из разных стран, которые соревновались в мастерстве разгона по оценкам разных бенчмарков. Оверклокер ‘bianbao’ с помощью комбинации из процессора Intel и модулей памяти G.Skill побил мировой рекорд тактовой частоты памяти DDR4, достигнув значения 6666 МГц. Оверклокеры ‘rsannino’ и ‘Rauf’ продемонстрировали новые возможности платформы Intel в играх и графических задачах: ‘rsannino’ побил общий мировой рекорд в бенчмарке 3DMark06, а ‘Rauf’ – рекорд для одного графического ядра по 11-й версии теста. Новые возможности платформы продемонстрировал ‘keeph8n’, побивший сразу несколько рекордов в бенчмарках, включая Geekbench 4, Cinebench 2003 и GPUPI 3.2 100M. Наибольшее число достижений принадлежит оверклокеру «safedisk» – четыре мировых рекорда и семь первых мест, включая Cinebench R15, оба теста HWBot x265, оба теста wPrime и оба рекорда Super Pi.
Все обновленные результаты приведены в таблице ниже.
|Оверклокер
|Категория*
|Результат**
|elmor
|Тактовая частота ЦП Intel Core
|7707 МГц
|bianbao
|Тактовая частота памяти
|3332,7 МГц
|safedisk
|Geekbench3 - Multi Core
|69936
|safedisk
|Geekbench4 - Single Core
|10257
|safedisk
|Cinebench R15
|3892
|safedisk
|HWBot x265 Benchmark - 1080p
|131,513 кадров/с
|safedisk
|HWBot x265 Benchmark - 4K
|31,594 кадров/с
|safedisk
|wPrime - 32m
|1,171 сек
|safedisk
|wPrime - 1024m
|35,625 сек
|safedisk
|PiFast
|8,370 сек
|safedisk
|SuperPi - 1M
|4,734 сек
|safedisk
|SuperPi - 32M
|4 мин 1,766 сек
|safedisk
|GPUPI for CPU - 1B
|1 мин 25,089 сек
|rsannino
|3DMark06
|77469 ***
|Rauf
|3DMark11
|57807
|keeph8n
|Geekbench4 - Multi Core
|61364 ***
|keeph8n
|Cinebench - 2003
|12051
|keeph8n
|GPUPI for CPU - 100M
|4,316 сек ***
* Если не указано иначе, все рекорды относятся к классу 10-ядерных процессоров в соответствующей категории.
** Результаты получены до 15:00 по гринвичскому времени 20 мая 2020 года.
*** Результат, полученный во внутренних испытаниях на момент написания пресс-релиза, но еще не опубликованный HWBot.
Дополнительные материалы
ROG Facebook: http://www.facebook.com/asusrog
ROG Twitter: http://www.twitter.com/asus_rog
ASUS Global Press Room: http://press.asus.com
ASUS Global Facebook: http://www.facebook.com/asus
ASUS Global Twitter: http://www.twitter.com/asus
О серии ROG
Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высокого уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга. Всю информацию о ROG можно найти на сайте http://rog.asus.com.
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