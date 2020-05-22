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PAC-MAN исполняется 40, NVIDIA GameGAN придает ей новый облик с помощью ИИ

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NVIDIA, в сотрудничестве с Bandai Namco, отмечают 40-летие легендарной игры PAC-MAN, воссоздав классику с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Исследователи NVIDIA обучили модель ИИ, назвав ее NVIDIA GameGAN, на 50 000 эпизодах PAC-MAN и создали полностью функциональную версию игры без лежащего в ее основе игрового движка. Смотреть видео.



Первая в мире ИИ-модель в качестве игрового движка

GameGAN – это первая нейросетевая модель, которая имитирует игровой движок с помощью генеративно-состязательных сетей (GAN). Состоящие из двух состязательных нейросетей, генератора и дискриминатора, GAN-модели учатся создавать новый контент, который выглядит настолько убедительно, что его можно принять за оригинал. Возможно, вам уже удалось попробовать NVIDIA GauGAN, модель глубокого обучения от NVIDIA, которая с легкостью превращает скетчи в фотореалистичные шедевры.

GameGAN позволит разработчикам ускорить процесс работы, так как можно будет автоматически генерировать схемы для новых уровней. С помощью GameGan можно также ускорить создание систем симуляции для обучения автономного транспорта, где ИИ может изучать правила окружения перед взаимодействием с соответствующими объектами в реальном мире.

Где можно испытать демонстрацию в действии?

Новый ИИ-проект NVIDIA будет доступен позже на странице AI Playground.

Подробнее – в блоге NVIDIA и данном исследовании.
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