PAC-MAN исполняется 40, NVIDIA GameGAN придает ей новый облик с помощью ИИ
NVIDIA, в сотрудничестве с Bandai Namco, отмечают 40-летие легендарной игры PAC-MAN, воссоздав классику с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Исследователи NVIDIA обучили модель ИИ, назвав ее NVIDIA GameGAN, на 50 000 эпизодах PAC-MAN и создали полностью функциональную версию игры без лежащего в ее основе игрового движка. Смотреть видео.
Первая в мире ИИ-модель в качестве игрового движка
GameGAN – это первая нейросетевая модель, которая имитирует игровой движок с помощью генеративно-состязательных сетей (GAN). Состоящие из двух состязательных нейросетей, генератора и дискриминатора, GAN-модели учатся создавать новый контент, который выглядит настолько убедительно, что его можно принять за оригинал. Возможно, вам уже удалось попробовать NVIDIA GauGAN, модель глубокого обучения от NVIDIA, которая с легкостью превращает скетчи в фотореалистичные шедевры.
GameGAN позволит разработчикам ускорить процесс работы, так как можно будет автоматически генерировать схемы для новых уровней. С помощью GameGan можно также ускорить создание систем симуляции для обучения автономного транспорта, где ИИ может изучать правила окружения перед взаимодействием с соответствующими объектами в реальном мире.
Где можно испытать демонстрацию в действии?
Новый ИИ-проект NVIDIA будет доступен позже на странице AI Playground.
Подробнее – в блоге NVIDIA и данном исследовании.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила