ASUS представляет материнские платы на базе чипсета AMD B550
ГЛАВНОЕ
- Мощная система питания: в большинстве моделей реализованы разъемы дополнительного питания ProCool с полнотелыми контактами
- Полный набор новейших интерфейсов: сетевой контроллер 2.5G Ethernet, модуль Intel WiFi 6-го поколения, поддержка интерфейсов USB 3.2 Gen2 Type-C и PCIe 4.0 M.2
- Новые функции: интеллектуальная технология устранения посторонних шумов в микрофоне для кристально чистого голосового общения в играх, технология BIOS Flashback для удобного обновления прошивки в будущем
Компания ASUS представила новые материнские платы с чипсетом AMD B550 с поддержкой высокоскоростного интерфейса PCI Express® 4.0 для массового применения в самосборных системах.
Процессор AMD Ryzen™ 3-го поколения для настольных ПK имеет контроллер на 20 линий PCIe® 4.0, 16 из которых используется для реализации на материнских платах слота PCIe 4.0 x16, а еще 4 могут использоваться для одного или даже двух разъемов M.2. В дополнение к этому процессор AMD Ryzen™ 3-го поколения имеет встроенный контроллер на четыре порта USB 3.2 Gen2 со скоростью до 10 Гбит/с, которые также реализованы на платах с чипсетом AMD B550.
Возможности чипсета B550 в материнских платах ASUS дополнены беспроводным модулем WiFi 6, сетевым контроллером 2.5G Ethernet, надежной подсистемой питания, увеличенной скоростью оперативной памяти, функцией обновления прошивки BIOS Flashback™ и поддержкой интеллектуальной технологии шумоподавления в микрофоне. Последняя отсеивает посторонние звуки с помощью специальных фильтров, чтобы голос пользователя звучал кристально чисто. Сам чипсет B550 получил обновленный до версии 3.0 интерфейс встроенных линий PCIe. Благодаря новым возможностям и поддержке высокоскоростного интерфейса эта платформа представляет собой великолепную основу для создания современных компьютерных систем и доступна для широкого круга пользователей.
Инженеры и конструкторы ASUS разработали множество моделей материнских плат на базе чипсета B550 в трех сериях. Устройства серии ROG Strix – флагманские модели, наделенными такими инновационными функциями, как эффективная подсистема питания с качественным охлаждением, усовершенствованные аудиотехнологии, сетевой контроллер Intel 2.5G Ethernet и беспроводной модуль Intel WiFi 6. В материнских платах серии TUF Gaming высочайшая надежность и долговечность сочетается с доступной стоимостью, а устройства серии Prime предлагают набор базовых функций для универсальных систем.
– Мы наблюдаем небывалый рост спроса на универсальные решения, хорошо проявляющие себя в широком спектре различных задач – от игр до создания медиаконтента, – говорит Крис Килберн, вице-президент AMD. – С выпуском новейшего чипсета B550 компания AMD наделила процессоры Ryzen 3-го поколения для настольных компьютеров поддержкой интерфейса PCIe 4.0. Теперь этот высокоскоростной интерфейс доступен для широкого круга пользователей. Все модели материнских плат ASUS на базе чипсета B550 – от игровых моделей серии ROG Strix до базовых ASUS Prime – открывают совершенно новые возможности, ранее недоступные в платформах массового производства.
ROG Strix B550-E Gaming
Материнская плата ASUS ROG Strix B550-E Gaming разработана для самых высокопроизводительных процессоров AMD и поддерживает графические конфигурации из двух или трех видеокарт. Размещенная рядом с процессорным разъемом AM4 подсистема питания, состоящая из 14+2 фаз, обеспечивает стабильную работу многоядерных процессоров под высокой нагрузкой, усиленные графические слоты (PCIe x16, технология SafeSlot) поддерживают многопроцессорные графические конфигурации SLI™ (две видеокарты) или CrossFireX™ (три видеокарты) для игр и создания медиаконтента.
Материнская плата Strix B550-E Gaming имеет шесть разъемов для вентиляторов и поддерживает подключение комплексной СВО, что позволяет гибко настроить оптимальное охлаждение для каждой конкретной конфигурации. Программная утилита Q-Fan автоматически регулирует скорость вращения вентиляторов в зависимости от температуры, а также предлагает предустановленные варианты настроек для достижения оптимального баланса между интенсивностью охлаждения и уровнем шума. Два слота M.2 вмещают твердотельные накопители длиной до 110 мм и оснащены собственными радиаторами, позволяющими избегать замедления работы накопителей из-за перегрева при высоких нагрузках. Возможности сетевого подключения в материнской плате Strix B550-E Gaming представлены контролером Intel 2.5G Ethernet и модулем WiFi 6. Также поддерживается интерфейс Bluetooth 5.1 для высокоскоростного подключения беспроводных периферийных устройств: гарнитур, смартфонов или планшетов.
Модель Strix B550-E Gaming предлагает широчайший выбор портов подключения, включая 3 порта USB 3.2 Gen2 (один с разъемом Type-C и два Type-A), а также целую россыпь портов с интерфейсами USB 3.2 Gen1 и USB 2.0. Инженеры ASUS предусмотрительно добавили поддержку высокоскоростного интерфейса USB 3.2 Gen2 с выходом на фронтальную панель для новейших корпусов.
За превосходное звучание системы отвечает высококачественный аудиокодек SupremeFX S1220A, а специальный порт USB-C Audio автоматически определяет тип входящего сигнала и может использоваться как для подключения гарнитуры с разъемом Type-C, так и в качестве обычного USB-порта. На материнской плате предусмотрены четыре разъема для подключения светодиодных лент: два – для стандартных, и еще два – для адресуемых светодиодных лент второго поколения с индивидуальным управлением светодиодами, пониженной латентностью и возможностью автоматического конфигурирования. Всю иллюминацию на материнской плате можно отключить в один клик, чтобы поддержать атмосферу секретных операций в играх. Кроме того, плата Strix B550-E Gaming предлагает функцию BIOS FlashBack, которая может пригодиться в будущем для обновления прошивки без подключения к ЦП, а также клавишу FlexKey, которая по умолчанию перезагружает компьютер, но ее можно перепрограммировать и на выполнение других действий.
ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
Материнская плата ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) станет логичным выбором для тех, кто желает добавить в высокопроизводительную игровую конфигурацию немного роскоши. Система питания из 12+2 фаз способна обеспечить стабильную работу самых мощных процессоров Ryzen, а 8+4-контактные разъемы ProCool с полнотелыми контактами обеспечивают надежное подключение к шинам питания.
Материнская плата ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) оснащается сетевым контроллером Intel I255-V 2.5G Ethernet и беспроводным адаптером Intel AX200 WiFi 6, а высококачественный аудиокодек SupremeFX S1220A обеспечивает просто превосходное звучание. Модель Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) выполнена в узнаваемом «агрессивном» геймерском стиле, как и все представители семейства ROG Strix, и сама по себе выглядит впечатляюще, с логотипом ROG, кибертекстовым орнаментом и предустановленной панелью ввода/вывода, однако, ее можно сделать еще ярче с помощью светодиодных лент. Специальные разъемы предусмотрены для подключения как обычных, так и адресуемых светодиодных лент второго поколения, а поддержка технологии Aura Sync поможет легко настроить и синхронизировать подсветку.
ROG Strix B550-I Gaming
Материнская плата ROG Strix B550-I Gaming создана для компактных систем с большими амбициями. Компактный форм-фактор позволяет разместить на печатной плате только один слот PCIe 4.0 x16, но у малого размера есть и свои преимущества. Материнская плата Strix B550-I Gaming поддерживает модули оперативной памяти DIMM с тактовой частотой 5100 МГц и даже выше благодаря меньшему расстоянию между слотами для модулей памяти и центральным процессором. Система питания из 8+2 фаз в самый раз подходит для процессоров Ryzen 3-го поколения. Активное охлаждение и 8-контактные разъемы ProCool II гарантируют стабильную работу подсистемы питания даже в тесных корпусах форм-фактора Mini-ITX.
На уже предустановленной панели ввода/вывода материнской платы ROG Strix B550-I расположены порты USB 3.2 Gen2 Type-C и Type-A, коннектор сетевого контроллера Intel I225-V 2.5G Ethernet, а за беспроводную связь отвечают модуль Intel AX200 WiFi 6 и адаптер Bluetooth 5.1. В компактных системах часто используются внешние накопители, поэтому инженеры ASUS добавили поддержку высокоскоростного интерфейса USB 3.2 Gen2 на фронтальную панель – для новейших корпусов. Классические 3,5-мм аудиоразъемы на этой материнской плате оснащены светодиодными индикаторами, чтобы удобнее было подключать аналоговые динамики, гарнитуру или микрофон, а для периферийных микрофонов и гарнитур с разъемом USB-C предусмотрен соответствующий порт USB-C Audio.
ASUS TUF Gaming B550-Plus
Материнская плата ASUS TUF Gaming B550-Plus предлагает систему питания из 8+2 фаз с модулем DrMOS и массивным радиатором. Собственные радиаторы также охлаждают чипсет, слоты M.2 и все ключевые компоненты. Основной слот PCIe 4.0 x16 усилен с помощью технологии SafeSlot, предупреждающей деформацию при установке даже самых тяжелых видеокарт, а полнотелые контакты в разъемах ProCool гарантируют надежное и стабильное питание для самых требовательных процессоров.
Два слота M.2 готовы принять твердотельные накопители размером до 110 мм, а пара слотов PCIe x16 – видеокарты в конфигурации CrossFireX. На задней панели предусмотрены порты USB всех современных типов, а для реализации интерфейса Thunderbolt 3 предусмотрен специальный встроенный разъем. Кнопка BIOS FlashBack предназначена для будущих обновлений прошивки материнской платы без подключения к ЦП.
Модель TUF Gaming B550-Plus оснащена сетевым контроллером 2.5G Ethernet, а специальный разъем M.2 с ключом E-Key позволяет добавить поддержку интерфейсов WiFi 6 и Bluetooth 5.1. Аудиокодек Realtek S1200A с технологией DTS Custom поддерживает виртуальное пространственное звучание в наушниках, добавляя реалистичности играм и фильмам. Корпус материнской платы TUF Gaming B550-Plus выполнен в узнаваемой для этой серии устройств черно-серой отделке с желтыми акцентами и может послужить прекрасным фоном для светодиодной иллюминации. На этой материнской плате предусмотрены два обычных разъема для светодиодных лент и один – для адресуемых RGB-лент 2-го поколения.
TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi)
Плата ASUS TUF Gaming B550M-Plus (Wi-Fi) заимствовала многие из функций модели TUF Gaming B550-Plus, предлагая их в более компактном форм-факторе micro-ATX. Она также наделена парами слотов PCIe x16 и M.2, а главное отличие состоит в том, что один из слотов M.2 рассчитан на устройства формата 80 мм, а не 110 мм. С другой стороны, данная модель, помимо меньшего размера, может похвастать и уменьшенной ценой по сравнению с версией ATX. TUF Gaming B550M-Plus доступна в двух вариантах: с антеннами и беспроводным адаптером Intel (AX200 Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1) или без таковых. В обоих случаях пользователь также получает проводной сетевой контроллер 2.5G Ethernet, аудиосистему на базе кодека Realtek S1200A с технологией DTS Custom, множество разъемов для системных вентиляторов и возможность подключения внешней подсветки (в том числе адресуемой подсветки второго поколения).
ASUS Prime B550-Plus
Новую линейку Prime возглавляет модель B550-Plus, предназначенная для игровых систем среднего уровня или рабочих станций. Она будет отлично сочетаться с недорогим процессором AMD Ryzen и обеспечит стабильность за счет хорошего охлаждения – радиаторов на чипсете и силовых элементах.
Плата несет на себе два слота PCIe x16. Установленные в них видеокарты можно будет объединить в единую графическую подсистему по технологии CrossFireX. Слотов M.2 также два, оба совместимы с накопителями длиной 110 мм. Для подключения периферии на задней панели имеются порты USB, в том числе стандарта USB 3.2 Gen2, а для реализации интерфейса Thunderbolt можно воспользоваться опциональным контроллером ASUS ThunderboltEX 3,для которого предназначен специальный внутренний разъем. Неброское оформление модели Prime B550-Plus подойдет любой компьютерной конфигурации, а также послужит в качестве нейтрального фона для подсветки других компонентов.
ASUS Prime B550M-A (Wi-Fi)
Порой свободное пространство и в офисе, и дома бывает ограничено, поэтому материнские платы форм-фактора micro-ATX, такие как Prime B550M-A (Wi-Fi) оказываются предпочтительней, чем полноразмерные продукты ATX. Эта модель более компактная, чем Prime B550-Plus, но обладает схожими характеристиками.
Чтобы предоставить пользователям выбор между беспроводным и проводным подключением к сети, Prime B550M-A предлагается в двух вариантах: только с контроллером Gigabit Ethernet или с ним же в паре с беспроводным адаптером Intel AX200 (Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1).
ASUS Prime B550M-K
Компактный форм-фактор micro-ATX этой модели позволяет собрать небольшой, но функциональный компьютер. Главный слот PCIe x16 и разъем M.2 подключены напрямую к процессору по новейшей шине PCIe 4.0, высокая пропускная способность которой рассчитана на устройства следующего поколения.
Всего на плате имеется два слота M.2, причем в один из них можно установить накопитель длиной 110 мм. На задней панели доступна пара портов USB 3.2 Gen2 и четыре USB 3.2 Gen1, поэтому периферийные устройства не будут испытывать недостатка в пропускной способности. Разъемы HDMI, DVI-D и D-Sub позволят задействовать встроенное в процессор графическое ядро.
О компании ASUS
Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2019 году компания ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, вошла в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, в сотню ведущих международных технологических компаний по версии информационно-аналитического агентства Thomson Reuters и в число компаний, вызывающих наибольшее восхищение, по версии издания Fortune.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила