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BMW Group выбирает NVIDIA для обновления системы логистики

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BMW Group выбрала новую платформу создания роботов NVIDIA Isaac™ для модернизации своих автомобильных заводов и создания логистических роботов, которые будут использовать передовые технологии ИИ-вычислений и визуализации от NVIDIA.



Сотрудничество предполагает использование технологий NVIDIA на всех этапах создания интеллектуальной логистической системы: от обучения и тестирования до ее развертывания. Роботы BMW будут разработаны на основе программной архитектуры, которая используется на открытой платформе NVIDIA Isaac для создания роботов. BMW Group стремится улучшить логистический поток, чтобы производить сконфигурированные по индивидуальному заказу автомобили быстрее и эффективнее. Такая система будет установлена на заводах BMW Group по всему миру.

«Использование Группой компаний BMW платформы создания роботов NVIDIA Isaac для модернизации заводов является революционным шагом, - говорит Дженсен Хуанг (Jensen Huang), основатель и генеральный директор NVIDIA. - BMW Group находится в авангарде производителей, стремящихся перейти к автоматизированному производству. Новый уровень автоматизации и гибкости становится возможным с помощью передовых ИИ-технологий и умных роботов».

«BMW во главу угла ставит индивидуальность — наличие широкого спектра возможностей в широкой линейке автомобилей для широкого круга потребителей, - говорит Юрген Мейдл (Jürgen Maidl), старший вице-президент по логистике в BMW Group. - Производство качественных, кастомизированных автомобилей в большем объеме на одной производственной линии требует передовых вычислительных решений. Наше сотрудничество с NVIDIA позволяет нам формировать будущее логистики уже сегодня и, как следствие, радовать наших покупателей во всем мире».

В рамках сотрудничества компаний используются мощности суперкомпьютеров для ИИ NVIDIA DGX™ и технология Isaac для обучения и тестирования роботов; графические процессоры с поддержкой трассировки лучей NVIDIA Quadro® для рендеринга синтетических запчастей для улучшения обучения; а также новая линейка ИИ-роботов, построенных на SDK Isaac, управляемых высокопроизводительными edge системами NVIDIA Jetson™ и EGX™.

На заводы BMW Group поставляются миллионы деталей от более чем 4500 поставщиков, включая 230 000 уникальных артикулов, и объемы продолжают расти: продажи автомобилей BMW Group за последнее десятилетие удвоились и составляют 2.5 млн единиц. В среднем, автомобили BMW Group имеют порядка 100 опций для выбора, поэтому 99% заказов отличаются друг от друга. Это создает огромные трудности для логистических систем заводов.

Оптимизировать логистику помогают автономные логистические ИИ-роботы, которые участвуют в сборке автомобилей с высокой степенью кастомизации на тех же производственных линиях.

BMW Group планирует применить платформу NVIDIA Isaac для разработки пяти типов ИИ-роботов для улучшения логистики на базе различных edge компьютеров NVIDIA Jetson AGX Xavier™ и EGX. К ним относятся и навигационные роботы для автономной перевозки материалов, и манипуляторы для выборки и сортировки деталей.

Разработанные на NVIDIA Isaac SDK роботы будут управляться глубокими нейросетями, отвечающими за восприятие, сегментацию и оценку позиции человека для распознавания окружающей среди и объектов и автономной навигации и перемещения объектов. Эти роботы обучены как на реальных, так и на синтетических наборах данных с помощью графических процессоров NVIDIA для рендеринга запчастей методом трассировки лучей в различных условиях освещения и помех для дополнения реальных данных.

Далее реальные и синтетические данные используются для обучения нейросетей на системах NVIDIA DGX. Затем роботы проходят тесты на навигацию и манипуляцию в симуляторах NVIDIA Isaac на базе платформы NVIDIA Omniverse, где специалисты BMW Group из разных регионов могут работать совместно в единой виртуальной среде.
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nvidia искусственный интеллект робот
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