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NVIDIA начала поставки самой передовой ИИ-системы — NVIDIA DGX A100 — для борьбы с COVID-19; 3-е поколение DGX обеспечивает 5 петафлопс в задачах ИИ

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14 мая 2020 NVIDIA представила NVIDIA DGX™ A100 – третье поколение самой передовой в мире ИИ-системы с 5 петафлопсами производительности в задачах ИИ, а также мощью и возможностями полноценного дата-центра на одной платформе.

Поставки систем DGX A100 уже начались, и первый заказ отправился в Аргоннскую национальную лабораторию Министерства энергетики США, где возможности ИИ и вычислительная мощь кластера будут направлены на борьбу с COVID-19.



«NVIDIA DGX A100 – это наилучший инструмент для развития ИИ, - говорит Дженсен Хуанг (Jensen Huang), основатель и генеральный директор NVIDIA. - NVIDIA DGX – это первая ИИ-система, построенная для ускорения машинного обучения на всех этапах – от анализа данных до обучения и инференса. Благодаря огромному приросту производительности в новом поколении DGX, специалисты по машинному обучению могут не бояться стремительного увеличения ИИ-моделей и объема данных.”

Система DGX A100 включает восемь новых графических процессоров NVIDIA A100 с тензорными ядрами, 320 ГБ памяти для обучения самых больших наборов данных и высокоскоростные интерконнекты NVIDIA Mellanox® HDR 200Gbps.

Технология MIG (Multi-Instance GPU) позволяет ускорить процессы, запустив решение небольших задач в параллели за счет разделения DGX A100 на отдельные инстансы, до 56 в системе. Благодаря таким возможностям компании смогут оптимизировать ресурсы и выделять их в соответствии с различными видами нагрузки, включая анализ данных, обучение и инференс на единой программно определяемой платформе.

Широкое применение и поддержка

Ряд крупных компаний, поставщиков услуг и правительственных учреждений уже разместили заказы на системы DGX A100. Первые системы DGX нового поколения отправлены в Аргоннскую национальную лабораторию для борьбы с COVID-19.



Университет Флориды станет первым высшим учебным заведением в США, который получит системы DGX A100, чтобы внедрить возможности ИИ в свой учебный процесс.

Первыми пользователями систем DGX A100 также стали Центр биомедицинского ИИ в Гамбурге, Университет Чулалонгкорна в Таиланде, Немецкий исследовательский центр ИИ, разработчик решений и услуг на базе ИИ Element AI из Монреаля, сиднейская медицинская компания Harrison.ai, компания Artificial Intelligence Office (ОАЭ), ведущая вьетнамская исследовательская лаборатория VinAI Research.

Во всем мире множество общественных и частных организаций успешно применяют тысячи DGX систем предыдущих поколений. Среди них и ведущие автопроизводители, поставщики медицинских услуг, ритейлеры, финансовые институты и логистические компании, способствующие распространению ИИ в своих областях.

NVIDIA создает 700-петафлопсный кластер DGX SuperPOD

NVIDIA также представила новое поколение DGX SuperPOD – кластера, созданного из 140 систем DGX A100, способного обеспечить 700 петафлопс в задачах ИИ. Объединив 140 систем DGX A100 с помощью интерконнета NVIDIA Mellanox HDR 200Gbps InfiniBand, NVIDIA создает собственный суперкомпьютер DGX SuperPOD AI для внутренних исследований в таких областях, как диалоговый ИИ, геномика и автономное вождение.



Новый кластер является одним из самых мощных суперкомпьютеров мира для работы с ИИ и обладает производительностью, которую раньше могли обеспечить только тысячи серверов. Продуманная архитектура корпоративного уровня и производительность DGX A100 позволили NVIDIA построить систему всего за месяц. Раньше на разработку специальных компонентов с подобными суперкомпьютерными возможностями ушли бы годы.

Чтобы помочь клиентам быстрее создавать собственные дата-центры на базе графических процессоров A100, NVIDIA также представила референсную архитектуру DGX SuperPOD, в которой описываются принципы проектирования, используемые при создании супервычислительных кластеров на базе DGX A100.

Программы DGXpert и DGX-Ready Software

NVIDIA также представила две программы: NVIDIA DGXpert, которая позволит ИИ-экспертам оказывать помощь заказчикам DGX-систем, и NVIDIA DGX-Ready Software, которая откроет клиентам преимущества сертифицированного корпоративного программного обеспечения для ИИ-задач.

В рамках первой программы DGX-эксперты смогут помогать клиентам разворачивать современные ИИ-инфраструктуры и непрерывно оптимизировать их.

Программа NVIDIA DGX-Ready Software позволит клиентам быстро определять и запускать протестированные NVIDIA сторонние MLOps-приложения, чтобы повысить продуктивность исследований, ускорить решение задач ИИ и улучшить доступность и использование ИИ-инфраструктуры. Первыми партнерами, получившими сертификацию NVIDIA, стали Allegro AI, cnvrg.io, Core Scientific, Domino Data Lab, Iguazio и Paperspace.

Спецификации DGX A100
  • Восемь GPU NVIDIA A100 с тензорными ядрами, с производительность в 5 петафлопс в задачах ИИ, с 320ГБ памяти и полосой пропускания в 12.4 ТБ/с.
  • Шесть интерфейсов NVIDIA NVSwitch™ с технологией NVIDIA NVLink® 3-го поколения с двунаправленной полосой пропускания в 4.8 ТБ/с.
  • Девять интерфейсов NVIDIA Mellanox ConnectX-6 HDR 200 Гб/с с суммарной двунаправленной полосой пропускания в 3.6 ТБ/с.
  • Технологии внутрисетевых вычислений и ускорений, такие, как RDMA, GPUDirect®, Scalable Hierarchical Aggregation и Reduction Protocol (SHARP)™, обеспечивают максимальную производительность и масштабируемость.
  • Программный стэк NVIDIA DGX, который включает оптимизированное ПО для ИИ и анализа данных, позволяет компаниям быстрее вернуть инвестиции в ИИ-инфраструктуру.
Одна стойка из пяти систем DGX A100 заменяет дата-центр для обучения нейросетей и инференса, с энергопотреблением в 20 раз меньше, размерами в 25 раз меньше и стоимостью в 10 раз ниже.

Доступность

Системы NVIDIA DGX A100 уже доступны для заказа по цене от 199 000 долларов через NVIDIA Partner Network. Поставщики систем хранения DDN Storage, Dell Technologies, IBM, NetApp, Pure Storage и Vast панируют интегрировать DGX A100 в свой ассортимент, включая решения на базе референсных архитектур NVIDIA DGX POD и DGX SuperPOD.

Партнеры NVIDIA по программе DGX-Ready предлагают услуги по размещению серверов в 122 локациях в 26 странах, чтобы обеспечить экономическую эффективность при размещении DGX инфраструктур. Клиенты смогут размещать и использовать свои инфраструктуры DGX A100 в проверенных дата-центрах мирового класса.

Подробнее смотрите на странице www.nvidia.com/DGXA100.
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