Ситилинк запускает услугу «Защита покупки» на 2 года
«Ситилинк» при поддержке «Ренессанс страхование» обновляет услугу «Защита покупки». Теперь физическим лицам и корпоративным клиентам доступны два продукта для защиты от случайных повреждений, противоправных действий третьих лиц и незаконного использования sim-карты – сроком на 1 и 2 года.
«Защита покупки» на 2 года действует на 370 товарных групп, представленных в сети. Приобретение услуги осуществляется через операторов единого контакт-центра компании или в офлайн-точках.
При наступлении страхового случая предусмотрен вывоз товара курьером для доставки в сервисный центр или выезд мастера на дом в согласованное время*. При диагностировании нерентабельности ремонта выполняется замена товара на аналогичный или выплата денежной компенсации.
«Мы видим стабильный рост интереса к опции страхования электроники и техники. Чаще всего услугой пользуются покупатели смартфонов, гаджетов и ноутбуков. Это обусловлено высокой вероятностью реализации риска повреждений – из-за их мобильности. Кроме того, сегодня такая техника является носителем персональной информации и средством доступа к «Личному кабинету» банков и иных сервисов. Защита покупки как страховой продукт позволяет минимизировать риски разного рода, – поделился Антон Орлов, директор управления продвижения интеграций и развития услуг «Ситилинк». – Вторая категория товаров, которые предпочитают страховать покупатели, – это электроника и техника регулярного использования с высоким средним чеком – телевизоры, компьютеры и КБТ».
«Сейчас особенно важно дистанционное обслуживание, поэтому мы предлагаем клиентам решать вопросы в онлайн-режиме. Наше web-приложение автоматически принимает решение о согласовании ремонта по итогам диагностики техники, – отмечает директор управления по работе с нестраховыми посредниками «Ренессанс страхование» Денис Шершнев. – Интеграция с программным обеспечением сервисными и курьерскими компаниями позволяет в автоматическом режиме формировать заявки на курьерские доставки техники в сервис и обратно, а также оперативно принимать решение о ремонте или выплате компенсации. Следующим этапом планируем запустить обслуживание по страхованию техники в what’s app. Через мессенджер можно будет подать заявление о страховом событии, уточнить статус по убытку или получить консультацию специалиста».
Ранее сеть «Ситилинк» сообщала о запуске услуги по продлению заводской гарантии сроком на 1, 2 или 3 года, а также о комплексном решении «Комбо», которое включает увеличение сроков гарантии и защиту покупки.
* В зависимости от происшествия и вида товара. Ремонтные работы осуществляются за счет АО «Группа Ренессанс Страхование», а также по согласованию с ней.
Справка
«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.
В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 650 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.
В продуктовом портфеле порядка 800 мировых брендов и 70 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.
1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019)
2 место в рейтинге TOP-100 крупнейших магазинов России E-Commerce Index 2019 Data Insight
8 место в рейтинге «10 главных продавцов Рунета» по версии Forbes
«Ренессанс страхование» — федеральная универсальная страховая компания. Высокий рейтинг надежности ruAA- («RAEX»), больше 20 лет работы на рынке, крепкая позиция в топ-10 лучших страховых компаний. Больше про компанию на https://www.renins.com/
Услуга страхования оказывается АО «Группа Ренессанс Страхование» (ОГРН: 1187746794366, ИНН: 7725497022, юридический адрес: 115114, г. Москва, наб. Дербеневская, д. 7, стр. 22, эт/пом. 4/XIII). Информация о страховщике, условиях страхования (в т.ч. конкретные условия страхования, условия страховых выплат, исключения из страховых случаев) указаны в Правилах страхования, размещенных на сайте www.renins.ru. Лицензии Банка России СИ № 1284 от 25.01.2019 г. и СЛ № 1284 от 25.01.2019 г., выданы без ограничения срока действия. Условия предоставления страховой услуги также можно уточнить у продавцов-консультантов. Не является публичной офертой.
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