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Компания ASUS заключила партнерское соглашение с Portrait Displays: мониторы ProArt получают сертификации Calman Ready и Calman Verified

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Главное
  • Мониторы ASUS ProArt и технологии Portrait Displays: тонкая настройка параметров и калибровка цветопередачи по системе Calman
  • Сертификация Calman Ready: мониторы PA32UCX, PA32UCX-P и PA27UCX предлагают абсолютную точность воспроизведения оттенков и возможность тонкой настройки цветопередачи для профессионального создания медиаконтента
  • Сертификация Calman Verified: мониторы PA248QV и PA278QV – готовые решения с превосходным уровнем цветопередачи для воплощения в жизнь творческих замыслов
Компания ASUS сообщила о заключении партнерского соглашения с компанией Portrait Displays, которое позволит применять технологии калибровки цветопередачи Calman в мониторах ASUS линейки ProArt Display.



Компания Portrait Displays – лидер в производстве систем калибровки цветопередачи для телевещательных и кинематографических студий. Этим системам доверяют ведущие специалисты голливудских киностудий. Благодаря партнерскому соглашению между компаниями ASUS и Portrait Displays отдельные модели мониторов ProArt получат сертификацию Calman Ready, подтверждающую их совместимость с профессиональным программным обеспечением для настройки воспроизведения оттенков, или Calman Verified, гарантирующую, что цветопередача в мониторе уже настроена на профессиональном уровне.

Мониторы ASUS линейки ProArt получили сертификации Calman Ready и Calman Verified

С момента выхода первой модели монитора ASUS ProArt в 2011 году продукция этой серии постоянно совершенствовалась, чтобы соответствовать самым высоким профессиональным требованиям в различных сферах: фотография, 3D-дизайн, обработка видео и другие творческие задачи.

Благодаря партнерству с компанией Portrait Displays мониторы ProArt получают поддержку системы калибровки Calman, самой популярной среди профессиональных голливудских студий. Президент и исполнительный директор компании Portrait Displays Эрик Брумм прокомментировал заключенное соглашение: «Компания Portrait Displays рада тесному сотрудничеству с компанией ASUS и возможности наделить мониторы ProArt Display сертификациями Calman Verified и Calman Ready. Мы рекомендуем профессионалам использовать мониторы ASUS, поскольку гарантируем высочайший уровень качества и точности цветопередачи. Мы вместе с нашими партнерами и дальше будем развивать технологии работы с цветом в цифровой сфере».

Винсент Цзоу, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы ASUS Display также отметил: «Мы высоко ценим сотрудничество с компанией Portrait Displays и возможность использовать ее непревзойденную технологию калибровки цветопередачи Calman. Это партнерство гарантирует, что мониторы серии ProArt Display отвечают самым высоким требованиям к точности воспроизведения цвета, как при первом включении после покупки, так и после длительного использования. Мониторы ProArt Displays предлагают высочайшее качество и точностью цветопередачи, а решения со встроенной поддержкой технологии Calman – наилучший инструмент для воплощения творческих замыслов».

Одну из двух видов сертификации (Calman Ready или Calman Verified) уже получили пять моделей мониторов, а в ближайшем времени этот список будет расширен.

Сертификация Calman Ready: абсолютная точность воспроизведения цвета и тонкая настройка

Мониторы ASUS ProArt Display PA32UCX, PA32UCX-P и PA27UCX обладают сертификацией Calman Ready. Эти модели разработаны для профессиональных создателей медиаконтента, которым необходима не только высочайшая точность, но и возможность тонкой настройки всех параметров цветопередачи.

Программное обеспечение Calman позволяет пользователям самостоятельно проводить калибровку цветопередачи на профессиональном уровне и сохранять профили с настройками во внутренней памяти монитора ProArt Display. Монитор ProArt Display с сертификацией Calman Ready позволяет при необходимости проводить тонкую настройку воспроизведения оттенков и компенсации неравномерности подсветки. Настройки цветопередачи сохраняются во внутренней памяти монитора независимо от того, к какому компьютеру он подключается. Профили с настройками можно переключать с помощью кнопки на самом мониторе, даже без подключения к компьютеру.

Сертификация Calman Verified: превосходная точность цветопередачи с первого включения

Сертификация Calman Verified – гарантирует превосходное качество цветопередачи для фотографов-любителей, специалистов по монтажу видео и 3D-дизайнеров. Фабричная калибровка цветопередачи означает, что монитор уже настроен для профессиональной работы. Вам остается только достать его из коробки и включить.

Все устройства, входящие в данную программу, соответствуют строгим требованиям компании Portrait Displays к ширине цветового охвата, гамме, цветовой температуре, яркости и ряду других параметров. Минимальное значение отклонения точности цветопередачи (Delta E <2) соответствует профессиональному уровню. Мониторы ASUS ProArt Display PA248QV и PA278QV отмечены знаком Calman Verified. С каждым экземпляром поставляется соответствующий документ.

Дополнительные материалы

ASUS Global Press Room: http://press.asus.com
ASUS Global Facebook: http://www.facebook.com/asus
ASUS Global Twitter: http://www.twitter.com/asus

О компании ASUS

Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2019 году компания ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, вошла в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, в сотню ведущих международных технологических компаний по версии информационно-аналитического агентства Thomson Reuters и в число компаний, вызывающих наибольшее восхищение, по версии издания Fortune.

О компании Portrait Displays

Компания Portrait Displays разрабатывает новейшие системы калибровки цветопередачи для профессиональной работы с медиаконтентом, чтобы обеспечить максимально точное воспроизведение оттенков на экранах всех размеров. Технологии Portrait Displays помогают контролировать отображение цвета на всех этапах: от работы над первым кадром до конечного результата.

Созданная компанией Portrait Displays технология Calman – эта самая популярная система настройки цветопередачи среди голливудских киностудий. Системы цветокоррекции Calman отвечают самым высоким профессиональным требованиям.

Штаб-квартира компании расположена в городе Плезантон, штат Калифорния, США, а представительства открыты в странах Европы, на Тайване, в Китае, Японии и Корее. Компания Portrait Displays входит в портфолио компаний Intel Capital. Благодаря многолетнему опыту и научному подходу компания Portrait Displays является одним из лидеров в сфере цифровых технологий цветопередачи.
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