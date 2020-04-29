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ASUS Republic of Gamers представляет блоки питания ROG Strix 850W

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ГЛАВНОЕ
  • Блоки питания ROG Strix 850W предназначены для широкого спектра геймерских систем
  • Версия блока питания ROG Strix 850W White Edition, выполненная в белом цвете, превосходно дополнит комплектацию выставочных белых систем
  • За надежное и тихое охлаждение ключевых компонентов в новых блоках питания отвечают фирменные радиаторы ROG и 135-мм вентилятор оптимизированной конструкции Axial-tech
  • Среди главных преимуществ – сертификация 80 PLUS Gold, 10-летняя гарантия, японские конденсаторы и исключительно высококачественные компоненты
  • Возможности для дальнейшей персонализации включают модульные кабели, магнитные логотипы и стильные наклейки
Принадлежащий компании ASUS бренд Republic of Gamers (ROG) вслед за моделями с мощностью 750 Вт, 650 Вт и 550 Вт представил блоки питания ROG Strix 850W Gold и 850W White Edition мощностью 850 Вт. Версия в белом оформлении создана специально для выставочных игровых систем, а модель в классическом черном цвете отлично впишется в любую геймерскую сборку. Оба варианта оформления предусматривают соответствующие наборы аксессуаров, включающие наклейки, магнитные логотипы и модульные кабели. Как и другие модели серии, блоки питания ROG Strix 850W Gold и 850W White Edition производятся из исключительно высококачественных компонентов и оснащены эксклюзивной технологией охлаждения ROG с минимальным уровнем шума, а их мощности достаточно для питания современных многоядерных процессоров и игровых видеокарт.

Фирменные радиаторы ROG и вентилятор Axial-tech

Для геймерских устройств премиального уровня недопустима шумная работа, поэтому блоки питания серии ROG Strix оснащаются точно такими же радиаторами, как и элитные модели ROG Thor. Тщательно просчитанный баланс массы и площади поверхности радиаторов позволяет дольше обходиться без активного охлаждения, а когда оно необходимо, в игру вступают 135-мм вентиляторы особой конструкции Axial-tech, как в видеокартах серии Strix. Размер центральной части такого вентилятора уменьшен, чтобы увеличить длину лопастей, а специальное кольцо-ограничитель помогает усилить давление воздуха в направлении радиатора. Двойной шарикоподшипник, используемый в вентиляторе, обладает вдвое большим сроком службы, чем традиционные подшипники скольжения. Благодаря эффективности фирменных радиаторов ROG с большой площадью рассеивания, вентилятор может дольше оставаться выключенным или вращаться на низких оборотах, практически не производя шума.

Компоненты премиального уровня

Для производства блоков питания ROG Strix используются только высококачественные и долговечные компоненты, включая конденсаторы японского производства. Результат – высокая энергоэффективность, соответствующая сертификации 80 PLUS® Gold, и безукоризненная надежность, подкрепленная 10-летней гарантией.

Возможности персонализации

С блоками питания ROG Strix поставляется полный комплект кабелей для подключения к новейшим компонентам: 24-контактный кабель, два кабеля PCIe® (6+2 контакта) и два 8-контактных кабеля EPS 12 В. Кабели в комплекте с моделями Strix 850W Gold и 850W White Edition выполнены соотвественно в черном и белом цветах. Для тех, кто любит настраивать внешний вид компонентов на свой вкус, в комплект поставки входит купон со скидкой 20% на покупку продукции CableMod. Среди ассортимента этого производителя можно найти кабели различного вида, длины и расцветок.

Для максимальной персонализации в комплект также входят магнитный логотип и набор наклеек, которыми можно украсить видимые части блока питания.



Дополнительные материалы

ASUS Global Facebook: http://www.facebook.com/asusrog
ASUS Global Twitter: http://www.twitter.com/asus_rog
ASUS Global Press Room: http://press.asus.com
ASUS Global Facebook: http://www.facebook.com/asus
ASUS Global Twitter: http://www.twitter.com/asus

О серии ROG

Republic of Gamers («Республика Геймеров») – это принадлежащий компании ASUS бренд, под которым на рынок выходят геймерские продукты самого высокого уровня. Созданный в 2006 году, он охватывает множество продуктовых категорий, в том числе материнские платы, видеокарты, ноутбуки, стационарные компьютеры, мониторы, звуковое оборудование, маршрутизаторы и различные периферийные устройства. С брендом ROG компания ASUS активно участвует в жизни мирового геймерского сообщества, выступая спонсором крупнейших киберспортивных турниров. С помощью устройств серии ROG, которые являются популярнейшим выбором среди геймеров и энтузиастов по всему миру, установлены сотни рекордов оверклокинга. Всю информацию о ROG можно найти на сайте http://rog.asus.com.
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