Выступление главы NVIDIA Дженсена Хуанга в рамках GTC 2020 станет доступно 14-го мая в записи на YouTube
Выступление генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang) на GTC 2020 будет доступно на YouTube-канале компании 14-го мая в 16:00 по московскому времени.
В своем выступлении Дженсен представит новейшие достижения компании в области ИИ, высокопроизводительных вычислений, обработки данных, автономных машин, здравоохранения и графики. Посмотреть запись выступления можно будет на канале www.youtube.com/nvidia.
Изначально запланированное на 23 марта выступление Дженсена было отложено из-за пандемии коронавирусной инфекции. NVIDIA перенесла конференцию в онлайн-формат, который уже доказал свою успешность: конференция GTC Digital собрала свыше 45000 зарегистрированных посетителей, которые прослушали 300 выступлений спикеров и приняли участие в десятках сессий.
Ключевые анонсы выступления Дженсена будут опубликованы в разделе Newsroom на сайте компании: nvidianews.nvidia.com.
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