Работаем дома: новые аппаратные и программные возможности, советы и подсказки
Создаем условия для продуктивной работы и раскрываем потенциал домашней студии.
Как и многие сейчас, мы работаем из дома, чтобы обеспечить безопасность тех, кто нам дорог.
По мере адаптации к новой реальности мы продолжаем искать вдохновение у художников и дизайнеров. Тех, кто делится с миром своим творчеством. Тех, кто поменял студию на работу из дома. Тех, кто нашел способ создавать виртуальные миры из домашнего офиса, редактировать видео за обеденным столом и стримить контент с дивана.
Один из примеров для подражания – концепт-дизайнер и 3D-художник Виталий Булгаров, создатель контента для популярных фильмов и видеоигр. Как дома, так и в офисе, его музе верно помогает ноутбук серии RTX Studio.
Недавно Виталий и несколько других известных художников приняли участие в серии интервью и рассказали о том, как не потерять мотивацию, работая из дома. В ближайшее время мы опубликуем некоторые фрагменты из интервью, а пока некоторые советы. Так, начинать день стоит с самых сложных задач, самое сложное и значимое нужно стараться сделать до обеда, чтобы чувствовать удовлетворенность и динамику проектов, не растрачивая самую продуктивную часть дня на мелочи и рутину.
Наличие высокопроизводительной системы – это только часть дела. Ее стоит оснастить соответствующими приложениями, которые оптимальным образом совместимы с начинкой домашней системы, а в идеале ускоряются вашим «железом».
Вот список ресурсов – от аппаратного обеспечения до инструментов оптимизации работы, которые помогут работать дома профессионально и продуктивно.
Ресурсы, которые помогут домашней продуктивности
Некоторые разработчики популярных творческих приложений предоставляют инструкции, ресурсы и бесплатные инструменты для тех, кто работает из дома. Они также открывают доступ к новым возможностям, пособиям и контенту для вдохновения и улучшения рабочего процесса. Вот некоторые из них:
- У Adobe есть множество инструментов и сервисов в помощь тем, кто работает удаленно, включая специальные программы для постоянного доступа к их продуктам. Теперь возможности совместной работы над видео в рамках Adobe Team Projects включают Premiere Pro и After Effects для пользователей с индивидуальной лицензией на Creative Cloud — доступно в последнем релизе Premiere Pro и After Effects.
- Adobe сделали бесплатными инструменты Creative Cloud для обучающихся до 31-го мая.
- Autodesk предоставляет бесплатный расширенный доступ к облачным совместным проектам.
- Blender предоставляет бесплатный ежедневный контент в форме стримов, пособий и персонажей.
- Chaos Group предлагает советы для работы из дома, скидки на Chaos Cloud и поддержку образовательных учреждений, пострадавших от закрытия учреждения
- Epic Games предлагает полезные ресурсы, включая бесплатные информативные вэбинары и специально подобранный бесплатный контент с сервиса Unreal Marketplace. Для обучающихся есть Unreal Fast Track – пятинедельный challenge, и Unreal Online Learning с бесплатными видеокурсами. Каждый четверг в 21:00 выходит Inside Unreal с полезными ресурсами для обучения.
- OBS поделился пятью простыми советами для начинающих стримеров.
- Unity поддерживает кампанию #PlayApartTogether Всемирной Организации Здравоохранения, которая призывает людей оставаться дома и играть и создавать игры. Они предлагают трехмесячный бесплатный доступ к Unity Learn Premium и виртуальным занятиям Create with Code.
Студийная производительность в любом месте
Инициатива NVIDIA STUDIO была создана специально для тех, кто работает с контентом. Сертификация STUDIO означает необходимую для работы с контентом производительность аппаратной платформы, а также ускорение работы приложений на RTX GPU благодаря сотрудничеству NVIDIA с разработчиками приложений и стабильность рабочего процесса, которую обеспечивают STUDIO драйверы. Чем бы вы ни занимались - 3D дизайном, рендерингом или редактированием видео, всегда найдется ноутбук с подходящими возможностями. Графические процессоры NVIDIA RTX ускоряют более 45 самых популярных инструментов дизайна и создания контента. Эти приложения тестируются на системах RTX STUDIO, гарантируя максимальную производительность и надежность.
В настоящий момент при покупке ноутбуков RTX STUDIO вы получаете в подарок 3 месяца бесплатной подписки для Adobe Creative Cloud (эквивалентно $238.47) для новых и действующих пользователей Adobe.
Last, but not least. Все ноутбуки RTX STUDIO позволяют получить максимум удовольствия не только от работы, но и с головой погрузиться в захватывающие перипетии самых требовательных ПК-игр.
Узнайте подробнее о графических процессорах NVIDIA, лежащих в основе идеальных ноутбуков для работы в любом месте, подходящих и для удаленного обучения, и для игр, и для вычислений и исследований.
Творцы, мы ждем ваших творений. Делитель и вдохновляйте с хэштегом #StudioShare.
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