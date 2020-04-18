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Работаем дома: новые аппаратные и программные возможности, советы и подсказки

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Создаем условия для продуктивной работы и раскрываем потенциал домашней студии.



Как и многие сейчас, мы работаем из дома, чтобы обеспечить безопасность тех, кто нам дорог.

По мере адаптации к новой реальности мы продолжаем искать вдохновение у художников и дизайнеров. Тех, кто делится с миром своим творчеством. Тех, кто поменял студию на работу из дома. Тех, кто нашел способ создавать виртуальные миры из домашнего офиса, редактировать видео за обеденным столом и стримить контент с дивана.

Один из примеров для подражания – концепт-дизайнер и 3D-художник Виталий Булгаров, создатель контента для популярных фильмов и видеоигр. Как дома, так и в офисе, его музе верно помогает ноутбук серии RTX Studio.



Недавно Виталий и несколько других известных художников приняли участие в серии интервью и рассказали о том, как не потерять мотивацию, работая из дома. В ближайшее время мы опубликуем некоторые фрагменты из интервью, а пока некоторые советы. Так, начинать день стоит с самых сложных задач, самое сложное и значимое нужно стараться сделать до обеда, чтобы чувствовать удовлетворенность и динамику проектов, не растрачивая самую продуктивную часть дня на мелочи и рутину.

Наличие высокопроизводительной системы – это только часть дела. Ее стоит оснастить соответствующими приложениями, которые оптимальным образом совместимы с начинкой домашней системы, а в идеале ускоряются вашим «железом».

Вот список ресурсов – от аппаратного обеспечения до инструментов оптимизации работы, которые помогут работать дома профессионально и продуктивно.

Ресурсы, которые помогут домашней продуктивности

Некоторые разработчики популярных творческих приложений предоставляют инструкции, ресурсы и бесплатные инструменты для тех, кто работает из дома. Они также открывают доступ к новым возможностям, пособиям и контенту для вдохновения и улучшения рабочего процесса. Вот некоторые из них: Еще больше о новых возможностях для разработчиков можно узнать на нашем специальном YouTube-канале NVIDIA STUDIO, где вы найдете множество пошаговых инструкций от известных художников, вдохновляющие примеры и многое другое.

Студийная производительность в любом месте

Инициатива NVIDIA STUDIO была создана специально для тех, кто работает с контентом. Сертификация STUDIO означает необходимую для работы с контентом производительность аппаратной платформы, а также ускорение работы приложений на RTX GPU благодаря сотрудничеству NVIDIA с разработчиками приложений и стабильность рабочего процесса, которую обеспечивают STUDIO драйверы. Чем бы вы ни занимались - 3D дизайном, рендерингом или редактированием видео, всегда найдется ноутбук с подходящими возможностями. Графические процессоры NVIDIA RTX ускоряют более 45 самых популярных инструментов дизайна и создания контента. Эти приложения тестируются на системах RTX STUDIO, гарантируя максимальную производительность и надежность.

Актуальная версия STUDIO драйвера содержит оптимизации для Unreal Engine 4.25, OctaneRender 2020, D5 Render, Substance Designer, Substance Painter и других приложений.

В настоящий момент при покупке ноутбуков RTX STUDIO вы получаете в подарок 3 месяца бесплатной подписки для Adobe Creative Cloud (эквивалентно $238.47) для новых и действующих пользователей Adobe.

Last, but not least. Все ноутбуки RTX STUDIO позволяют получить максимум удовольствия не только от работы, но и с головой погрузиться в захватывающие перипетии самых требовательных ПК-игр.

Узнайте подробнее о графических процессорах NVIDIA, лежащих в основе идеальных ноутбуков для работы в любом месте, подходящих и для удаленного обучения, и для игр, и для вычислений и исследований.

Творцы, мы ждем ваших творений. Делитель и вдохновляйте с хэштегом #StudioShare.
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