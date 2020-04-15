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Оборот Ситилинк превысил 100 млрд рублей

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Оборот «Ситилинк» по итогам финансового года увеличился на 27,6% и составил 102,8 млрд рублей (с учетом НДС).

Посещаемость сайта выросла на 40%, достигая 1 500 000 сеансов в день. Рост количества заказов составил 31%.

Положительная динамика ключевых показателей сохраняется благодаря непрерывной работе по всем бизнес-направлениям. Это расширение географии, развитие продуктового портфеля и введение новых сервисов, автоматизация и повышение эффективности бизнес-процессов, расширение и обновление инструментария работы с клиентами, реализация уникальных активностей.

За финансовый год компания открыла 43 новых магазина и 133 пункта выдачи заказов. Увеличила площадь арендуемых пространств в точках сети с высоким трафиком на 22%. Это позволило усилить присутствие в городах с динамично растущим спросом и обеспечить представленность в новых городах, сократить сроки доставки популярных товаров.

Продуктовый портфель пополнился 89 брендами, включая Erisson, Realme, Vivo, Oppo, Clevercel и др. Ассортимент расширился за счет введения новых товарных групп, а также подключения партнерских складов. Сегодня в портфеле компании порядка 800 брендов мировых производителей и 70 000 наименований товаров в наличии.

Компания продолжила расширять каналы продаж, подключать новые и развивать существующие инструменты для удобства клиентов. Магазины сети были оснащены современными электронными терминалами для оперативной дозакупки товаров на месте. Запущен интернет-магазин компании на площадке Tmall и сервис безбумажного онлайн-кредитования. Для корпоративных клиентов подключена опция электронного документооборота.

Для увеличения продаж «Ситилинк» адаптировал продвижение сайта под мобильные устройства с использованием технологии AMP Google. Поисковый движок и система фильтров на сайте стали удобнее.

С успехом была реализована первая федеральная рекламная кампания на телевидении.

Комплексный подход способствовал высокой динамике продаж по всем ключевым товарным категориям в течение финансового года. Рост в категории «Мобильная связь» составил 48%, в категории «Ноутбуки, планшеты и аксессуары» 29,8%, в категории «Компьютеры и комплектующие» 13,3%; «Мониторы» 36,7%; «Офисная техника» 31,1%; «Крупная бытовая техника» 29,4%; «Бытовая техника» 28,6%; «Домашняя цифровая техника» 21,6%. Продажи мебели выросли на 91,8%. Особой популярностью пользовались современные гаджеты: спрос на умные колонки увеличился в 8 раз, на фитнес-браслеты – в 2,5 раза.

Продажи услуг (гарантия, страхование, доставка, кредитование, сборка ПК, установка техники и др.) выросли на 45,5%.

Кроме того, компания продолжила развивать новое направление – обеспечивать выдачу отправлений партнеров. В 2019 году к инфраструктуре «Ситилинк» присоединился логистический оператор Pony Express. Партнеры DPD и Pick Point подключили новые магазины и пункты выдачи компании.

Компания продемонстрировала положительную динамику показателей на фоне замедления темпов роста рынка ретейла. Так, в сегменте электроники и бытовой техники замедление рынка произошло с 18% в 2018 году до 5% в 2019 году, в сегменте онлайн-продаж – с 35% в 2018 году до 21% в 2019 году.

«В будущем году мы продолжим географическую экспансию. Будем открывать не только магазины и пункты выдачи, но и крупные хабы для развития системы логистики. Завершим модернизацию ИТ-ландшафта и строительство «бесшовной» системы в каналах коммуникации с клиентом, – поделился генеральный директор «Ситилинк» Михаил Славинский. – Важным фокусом будет усиление присутствия в digital-среде. Мы уже готовим новый сайт компании, мобильное приложение для клиентов и обновление «Личного кабинета». Подходим к запуску диалогового интерфейса в Telegram для корпоративных клиентов. И, безусловно, мы будем работать над развитием портфеля компании и новыми проектами».

Справка

«Ситилинк» – одна из крупнейших сетей магазинов электроники и бытовой техники, входит в ГК Merlion. На рынке с 2008 года.

В инфраструктуре компании интернет-магазин citilink.ru, более 640 магазинов и пунктов выдачи заказов в 360 городах России.

В продуктовом портфеле более 700 мировых брендов и 65 000 наименований компьютерной, цифровой, бытовой техники, других категорий товаров, включая садовую, автомобильную электронику, офисную мебель, канцелярию.

В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества, а также иные цифровые услуги.

1 место в исследовании Data Insight «Онлайн-рынок бытовой техники и электроники» (период июль 2018-июнь 2019). 8 место в рейтинге «10 главных продавцов Рунета» по версии Forbes.
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