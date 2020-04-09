ASUS представляет видеокарты ROG Strix, TUF Gaming и Phoenix на базе графических процессоров GeForce GTX 1650 GDDR6
ГЛАВНОЕ
- Видеокарты на базе графического процессора GeForce GTX 1650 GDDR6 – отличный выбор для первого игрового компьютера; каждая из представленных моделей ROG Strix, TUF Gaming и Phoenix предлагает набор уникальных характеристик
- Видеокарта ROG Strix GeForce GTX 1650 GDDR6 оснащается вентиляторами уникальной конструкции Axial-tech и поддерживает технологию бесшумной работы
- Вентиляторы видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 GDDR6 обладают защитой от пыли (сертификация IP5X), а особая смазка подшипников, применяемая в аэрокосмической промышленности, гарантирует их долговечность
- Видеокарта ASUS Phoenix GeForce GTX 1650 GDDR6 выполнена в компактном форм-факторе для малогабаритных корпусов и оснащена вентилятором особой конструкции Axial-tech с долговечным подшипником
ROG Strix – игры «летают»
Видеокарты ROG Strix поставляются с программной утилитой GPU Tweak, позволяющей тонко настраивать различные параметры их работы. Конструктивные особенности этих видеокарт ориентированы на максимально качественное охлаждение: тепловые трубки кулера непосредственно контактируют с поверхностью графического процессора (технология DirectCU II) для наиболее эффективного отвода тепла, которое затем рассеивают два вентилятора особой конструкции Axial-tech. В видеокартах ROG Strix используются исключительно высококачественные компоненты, а полностью автоматизированный процесс изготовления Auto-Extreme исключает человеческий фактор и гарантирует высочайшую надежность. Если вы подбираете замену устаревшей видеокарте для своей системы или собираете свой первый игровой компьютер с нуля – видеокарта ROG Strix GeForce GTX 1650 GDDR6 станет вашим пропуском в мир новейших игр.
ASUS TUF Gaming – непревзойденная надежность
В видеокартах ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 GDDR6 основной фокус сделан на систему охлаждения без ущерба для надежности и долговечности, неотъемлемых качеств всех устройств серии TUF. Технология Auto-Extreme повышает надежность этих видеокарт за счет полностью автоматизированного процесса производства, усилительная пластина предотвращает изгиб и повреждение компонентов устройства при его транспортировке и установке, пыленепроницаемые вентиляторы сертифицированы по стандарту IP5X, а в их подшипниках используется высококачественная смазка, обычно применяемая в аэрокосмической промышленности.
Целая серия строгих испытаний гарантирует надежную работу этих видеокарт и их безупречную совместимость с новейшими системными компонентами TUF. Видеокарты TUF Gaming GeForce GTX 1650 GDDR6 станут отличным выбором для тех геймеров, которые превыше всего в устройствах ценят долговечность.
ASUS Phoenix – для компактных систем
Видеокарты ASUS Phoenix выпускаются в компактном формате для малогабаритных корпусов, но не уступают более крупным моделям в производительности. В условиях ограниченного пространства крайне важно обеспечить эффективное охлаждение, поэтому видеокарты Phoenix GeForce GTX 1650 GDDR6 оснащаются вентилятором особой конструкции Axial-tech, в подшипниках которого используется высококачественная смазка, обычно применяемая в аэрокосмической промышленности. Высокой надежности этих видеокарт также способствует полностью автоматизированный процесс производства (технология Auto-Extreme). Видеокарта ASUS Phoenix – это высокопроизводительное геймерское устройство, которое превосходно заменит устаревшую видеокарту в малогабаритном системном корпусе или послужит ключевым элементом для сборки первого игрового ПК.
Дополнительная информация
ASUS Global Press Room: http://press.asus.com
ASUS Global Facebook: http://www.facebook.com/asus
ASUS Global Twitter: http://www.twitter.com/asus
ASUS ROG Facebook: http://www.facebook.com/rog
ASUS ROG Twitter: http://www.twitter.com/asus_rog
О компании ASUS
Будучи всемирно известным производителем лучших материнских плат, ПК, мониторов, видеокарт и маршрутизаторов, компания ASUS стремится к мировому лидерству в сфере инновационных технологий. Безоговорочно следуя девизу «В поисках невероятного», свыше 5000 первоклассных инженеров-разработчиков в штате компании трудятся над созданием «умных» технологий будущего, приносящих комфорт и радость каждому пользователю. В 2019 году компания ASUS завоевала несколько тысяч престижных международных наград, вошла в рейтинг наиболее уважаемых компаний мира по версии журнала Forbes, в сотню ведущих международных технологических компаний по версии информационно-аналитического агентства Thomson Reuters и в число компаний, вызывающих наибольшее восхищение, по версии издания Fortune.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила